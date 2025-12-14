Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Черное море
Черное море
© Black_sea,_Kavatsite.JPG by Black_sea,_Kavatsite.JPG: Scroch derivative work: Спас Колев (talk) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 21:34

Теплая вода ушла без прощаний: у побережья Кубани море быстро теряет градусы

В декабре в морях у Кубани зафиксировали сезонное охлаждение — Краснодарский ЦГМС

Черное и Азовское моря у побережья Краснодарского края резко охладились после затяжного периода аномально теплой воды, которая долгое время удерживалась на уровне +15 градусов. Ситуация изменилась после мощной волны холода, накрывшей регион в середине декабря. Об этом сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Резкое похолодание в Черном море

Еще в конце осени и начале зимы температура воды в Черном море оставалась необычно высокой для этого времени года. Однако после прихода холодных воздушных масс море начало быстро терять тепло. По данным на утро 14 декабря, в Туапсе и Новороссийске температура воды снизилась до +13 градусов. В Сочи и Геленджике зафиксировано до +12 градусов, а в Анапе — до +11.

Такое охлаждение стало прямым следствием резкого похолодания воздуха. Морская акватория, обладая высокой теплоемкостью, дольше сопротивлялась снижению температуры, однако продолжительное воздействие холодной погоды привело к заметному изменению показателей всего за несколько дней.

Азовское море оказалось холоднее

Еще более выраженное похолодание зафиксировано в Азовском море, которое традиционно быстрее реагирует на изменения погоды из-за меньшей глубины. Здесь температура воды приблизилась к минимальным значениям для начала зимы.

В Темрюке Азовское море остыло до +7 градусов, в Приморско-Ахтарске — до +5, а в Ейске местами зафиксировано всего +4 градуса. Такие показатели уже близки к ледяной воде и могут в ближайшее время привести к образованию первых ледяных явлений при сохранении морозной погоды.

Курорты продолжают работать

Несмотря на заметное похолодание воды, курортная инфраструктура продолжает функционировать. В Сочи еще в ноябре начали работу около 30 зимних пляжей. На них установлены золотистые флаги, которые традиционно используются в межсезонье и зимой.

На набережных курорта сохраняется активность: продолжают работать точки с горячими напитками, а на спортивных площадках организуются различные активности. Такой формат позволяет поддерживать туристическую привлекательность города даже в условиях холодной воды и зимней погоды.

Сезонные особенности декабря

Специалисты отмечают, что подобное резкое охлаждение морской воды характерно для декабря при вторжении холодных воздушных масс. При этом дальнейшая динамика будет зависеть от погодных условий второй половины месяца. Если морозы сохранятся, температура воды может продолжить снижаться как в Черном, так и в Азовском морях.

В то же время при возврате более мягкой погоды процесс охлаждения может замедлиться, однако к прежним значениям вода уже не вернется до весны.

