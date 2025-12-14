Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Волосы
Волосы
© unsplash.com by laura adai is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Южный федеральный округ
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 21:15

Арктика дошла до моря: Черноморские курорты ушли в минус ночью

На побережье Кубани и Крыма зафиксированы минусовые температуры — Фобос

Резкое похолодание, охватившее европейскую часть России, дошло до черноморских курортов и привело к нетипичным для юга зимним температурам. В ночь на 14 декабря на побережье Краснодарского края и в Крыму были зафиксированы отрицательные значения, что стало следствием вторжения арктического воздуха. Об этом сообщил ведущий синоптик центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Арктический воздух у Черного моря

По словам метеоролога, холодная воздушная масса распространилась сразу на несколько регионов юга страны.

"Минувшей ночью волна холодного арктического воздуха прорвалась в Крым и на Кубань. Практически по всему побережью температура воздуха опустилась ниже нулевой отметки, не говоря уже о степных и горных районах", — написал Михаил Леус, сопроводив сообщение картой температурных минимумов.

Отрицательные значения стали заметны не только в континентальной части регионов, но и непосредственно в курортных зонах, где зимой чаще фиксируются плюсовые температуры. По данным синоптиков, наиболее низкие показатели традиционно пришлись на предгорные и горные районы, однако и прибрежные территории оказались во власти мороза.

Вторая волна холода на подходе

Как сообщила "Кубанским новостям" заместитель начальника краевого гидрометцентра Светлана Попова, текущим похолоданием ситуация не ограничится. По ее словам, уже на следующей неделе Краснодарский край накроет вторая волна холода. В регионе сохранится морозная погода, а также ожидается комплекс осадков.

Речь идет о дождях, мокром снеге и снеге, которые будут чередоваться в зависимости от температуры воздуха. Такие погодные условия могут осложнить обстановку на дорогах и привести к образованию гололедицы, особенно в ночные и утренние часы.

Погода в ближайшие дни

В ближайшее время погодная ситуация на Кубани будет формироваться под влиянием небольшого антициклона. Он обеспечит облачную с прояснениями погоду и относительно стабильный температурный фон. Вероятность осадков в этот период оценивается как невысокая, однако морозы сохранятся.

Синоптики отмечают, что подобные погодные сценарии для декабря не являются аномальными, однако резкое распространение холода на черноморское побережье всегда привлекает особое внимание. Курортные регионы, как правило, менее подготовлены к устойчивым минусовым температурам, что повышает риски для инфраструктуры и транспорта.

Что означает похолодание для курортов

Понижение температуры до отрицательных значений на побережье Черного моря может повлиять на туристическую активность и работу курортной инфраструктуры. В то же время специалисты подчеркивают, что такие эпизоды, как правило, носят кратковременный характер.

Метеорологи продолжают следить за развитием ситуации и рекомендуют жителям и гостям региона учитывать прогнозы при планировании поездок и передвижения, особенно в период ожидаемых осадков и повторных волн холода.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Пенсионерка в Крыму передала мошенникам 260 тысяч рублей — МВД Крыма вчера в 21:31
Телефонный спектакль с курьером: как в Крыму развели 91-летнюю женщину

В Крыму задержали 21-летнего курьера телефонных мошенников, обманувших 91-летнюю пенсионерку под предлогом "ДТП с сыном".

Читать полностью » Цены на куриные яйца на Кубани снизились на 15% вчера в 21:25
Яйца пошли против инфляции: на Кубани цены рухнули там, где никто не ждал

В Краснодарском крае яйца подешевели на 15% за год: рынок реагирует на перепроизводство и запуск новых мощностей.

Читать полностью » В Краснодаре ночью температура снизится до минус 7 градусов — синоптики вчера в 21:20
Зима без предупреждения: Краснодарский край накрывает опасная погодная смесь

Синоптики предупреждают жителей Кубани о морозах, сильном ветре, гололеде и налипании мокрого снега в воскресенье.

Читать полностью » В Сочи собрали около 100 тонн фейхоа и хурмы — администрация Сочи вчера в 21:16
Курорт сменил профиль: фейхоа и хурма тихо превращают Сочи в фруктовую столицу

В Сочи завершается сбор фейхоа и хурмы: почти 100 тонн экологически чистых фруктов поступят на рынки курорта.

Читать полностью » В горах Сочи ожидается интенсивное выпадение снега в выходные дни вчера в 13:57
Белый шторм над курортом: сильные снегопады накроют сочинские горы

В горах Сочи ожидаются сильные снегопады до 25 мм: власти перевели службы в усиленный режим и ввели ограничения для автомобилей.

Читать полностью » Мужчина с долгом 2,5 миллиона рублей задержан после многолетнего розыска — УФССП РФ 12.12.2025 в 14:38
После долгого побега он снова попался: как приставы задержали должника с долгами на 2,5 миллиона

Мужчина, накопивший 2,5 миллиона рублей долгов, был задержан в Крыму после многолетнего розыска и теперь должен погасить свои задолженности.

Читать полностью » В Крыму ожидается резкое похолодание 14 декабря — Гидрометцентр Республики Крым 12.12.2025 в 13:46
Крым в ожидании резкого похолодания: что ждёт регион в пятницу и воскресенье

В выходные в Крыму ожидаются резкие перепады температуры, с дождем в пятницу и морозами в воскресенье. Готовьтесь к зимним холодам.

Читать полностью » В Темрюкском районе пенсионер потерял почти 3 миллиона рублей из-за мошенников 12.12.2025 в 12:56
Мошенники под видом полиции: как пенсионер из Темрюка лишился 3 миллионов рублей

В Темрюкском районе мошенники выманили у пенсионера почти 3 миллиона рублей, убедив его передать деньги для "защиты средств". Уголовное дело возбуждено.

Читать полностью »

Новости
Еда
Картофельный гратен со сливками и мускатным орехом готовится за 50 минут — повар
Технологии
Цены на технику Apple в России могут вырасти на 25–30% из-за перебоев с поставками памяти — техноблогер Филатов
Мир
Принудительное выселение жильцов в Германии превысило 32 тысячи случаев в 2024 году — Минюст ФРГ
Авто и мото
Гражданин лишился прав после парковочного манёвра в состоянии алкогольного опьянения — юрист Мацала
Красота и здоровье
Блеск для губ MAC Cremesheen Glass стал хитом продаж — визажисты
Происшествия
В Свердловской области ищут группу из 13 снегоходчиков, не вернувшихся с маршрута — Известия
Дом
Неправильная расстановка мебели усложняет передвижение — дизайнеры
Красота и здоровье
Системное воспаление снижает эффективность лечения психических расстройств — Biological Psychiatry
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet