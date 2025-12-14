Арктика дошла до моря: Черноморские курорты ушли в минус ночью

Резкое похолодание, охватившее европейскую часть России, дошло до черноморских курортов и привело к нетипичным для юга зимним температурам. В ночь на 14 декабря на побережье Краснодарского края и в Крыму были зафиксированы отрицательные значения, что стало следствием вторжения арктического воздуха. Об этом сообщил ведущий синоптик центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Арктический воздух у Черного моря

По словам метеоролога, холодная воздушная масса распространилась сразу на несколько регионов юга страны.

"Минувшей ночью волна холодного арктического воздуха прорвалась в Крым и на Кубань. Практически по всему побережью температура воздуха опустилась ниже нулевой отметки, не говоря уже о степных и горных районах", — написал Михаил Леус, сопроводив сообщение картой температурных минимумов.

Отрицательные значения стали заметны не только в континентальной части регионов, но и непосредственно в курортных зонах, где зимой чаще фиксируются плюсовые температуры. По данным синоптиков, наиболее низкие показатели традиционно пришлись на предгорные и горные районы, однако и прибрежные территории оказались во власти мороза.

Вторая волна холода на подходе

Как сообщила "Кубанским новостям" заместитель начальника краевого гидрометцентра Светлана Попова, текущим похолоданием ситуация не ограничится. По ее словам, уже на следующей неделе Краснодарский край накроет вторая волна холода. В регионе сохранится морозная погода, а также ожидается комплекс осадков.

Речь идет о дождях, мокром снеге и снеге, которые будут чередоваться в зависимости от температуры воздуха. Такие погодные условия могут осложнить обстановку на дорогах и привести к образованию гололедицы, особенно в ночные и утренние часы.

Погода в ближайшие дни

В ближайшее время погодная ситуация на Кубани будет формироваться под влиянием небольшого антициклона. Он обеспечит облачную с прояснениями погоду и относительно стабильный температурный фон. Вероятность осадков в этот период оценивается как невысокая, однако морозы сохранятся.

Синоптики отмечают, что подобные погодные сценарии для декабря не являются аномальными, однако резкое распространение холода на черноморское побережье всегда привлекает особое внимание. Курортные регионы, как правило, менее подготовлены к устойчивым минусовым температурам, что повышает риски для инфраструктуры и транспорта.

Что означает похолодание для курортов

Понижение температуры до отрицательных значений на побережье Черного моря может повлиять на туристическую активность и работу курортной инфраструктуры. В то же время специалисты подчеркивают, что такие эпизоды, как правило, носят кратковременный характер.

Метеорологи продолжают следить за развитием ситуации и рекомендуют жителям и гостям региона учитывать прогнозы при планировании поездок и передвижения, особенно в период ожидаемых осадков и повторных волн холода.