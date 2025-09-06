Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Песчаный пляж возле села Витязево
Песчаный пляж возле села Витязево
© commons.wikimedia.org by SpartanDav is licensed under CC0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 13:15

Черное море снова "задохнулось": мазут не отпускает побережье

Новые следы мазута обнаружены в Темрюкском районе

На Черноморском побережье продолжается сложная экологическая ситуация, связанная с последствиями выбросов мазута. Несмотря на то, что в Анапе море выглядит чистым и туристы выкладывают кадры с дельфинами, официально купальный сезон остаётся под запретом. Новые загрязнения на днях обнаружили в Темрюкском районе, где нефтяные следы растянулись на несколько километров — от порта "Тамань" до мыса Железный Рог.

Ситуация в Анапе

В самой Анапе обстановка заметно спокойнее, чем летом. Водолазы завершают работы у причала технополиса "Эра" и на участке до реки Можепсин. Песчаный вал, сформированный ранее, теперь разбирают, а собранный песок будут дополнительно просеивать. Судя по свежим видео туристов и местных жителей, вода в этой части побережья прозрачная и без видимых следов нефти.

"Дальше песок этот будет просеян в этом песчаном валу. Водолазные работы также заканчивают в этом промежутке", — сказал блогер и активист Макс Анапский.

Несмотря на эти обнадёживающие новости, власти не спешат открывать пляжи. Риски повторного загрязнения и незавершённые технические работы не позволяют возобновить купальный сезон даже в ограниченном формате.

Почему пляжи закрыты

Основная причина запрета — необходимость полной ликвидации угрозы. Специалисты отмечают, что пока все повреждённые танкеры не будут накрыты коффердамами, а остатки топлива не откачаны и вывезены, говорить об открытии пляжей преждевременно.

"Никакие, даже минимальные риски брать на себя не хотят и будут ждать полного окончания работ и только потом обсуждать открытие пляжей", — отметил Макс .

Таким образом, даже при визуальной чистоте воды чиновники придерживаются максимально осторожной позиции.

Пробы воды и реакция общества

Интересно, что публикация официальных данных о пробах морской воды перенесена с сентября на ноябрь. Это вызвало недовольство среди жителей и бизнеса, для которых туристический сезон фактически завершён. На портале "Российская общественная инициатива" даже появилась петиция с требованием ускорить публикацию информации.

Туристический сезон под угрозой

Для Анапы ситуация оборачивается не только экологическими, но и экономическими потерями. Летний сезон оказался провальным, и надежды были связаны с бархатным временем года. Однако теперь очевидно, что и осенью поток туристов будет минимальным.

Владелец гостевого дома в Витязево поделился с журналистами, что спрос практически исчез.

"Народу мало, бархатного сезона, боюсь, уже не будет. Исключение — крупные гостиницы и санатории с собственными бассейнами", — сказал предприниматель.

Отели с бассейнами ещё способны привлечь отдыхающих, но массового наплыва туристов ждать не приходится. Для многих жителей, чей доход зависит от туризма, это серьёзный удар.

Темрюкский район: новые очаги загрязнения

Пока Анапа постепенно очищается, новые следы мазута зафиксированы у поселка Волна в Темрюкском районе. Там загрязнён трёхкилометровый участок, включающий акваторию порта "Тамань" и прибрежную зону до мыса Железный Рог. Эта территория также считается популярной у рыбаков и отдыхающих, поэтому последствия выброса скажутся и на локальном туризме.

