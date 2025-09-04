Почему именно чёрные котята чаще всего остаются в приютах — ответ вас удивит

Кажется невероятным, но факт: животным с тёмной шерстью намного труднее обрести семью. Чёрные котята и крупные собаки чаще других остаются в приютах. Причины кроются не только в суевериях, но и в предвзятых стереотипах.

Синдром большой чёрной собаки

Американское общество по предотвращению жестокого обращения с животными (ASPCA) выделяет особое явление — синдром большой чёрной собаки (LBDS). Считается, что таких питомцев обходят стороной из-за их внешности: они кажутся слишком агрессивными и даже опасными. Исследования показывают, что именно визуальное впечатление зачастую определяет выбор будущего хозяина.

Тем не менее многие семьи доказывают обратное. Так, у Фелипе Соареса дома всегда жили чёрные собаки и кошки.

"То ли мы находим этот цвет красивым, то ли просто не можем пройти мимо тех, кто остаётся последним в приюте", — заявил владелец Фелипе Соарес.

Суеверия и пятница, 13-е

Особое место занимает миф о чёрных кошках. Истоки предубеждения уходят в Средние века, когда этих животных считали спутниками ведьм. Даже сегодня, особенно в пятницу 13-го, многие воспринимают их как предвестников беды. Исследование Калифорнийского университета подтвердило: большинство опрошенных негативно относятся именно к чёрным кошкам.

Однако есть и совсем другой взгляд. "Валенте — ласковый и надёжный компаньон. Какое невезение? Наоборот, каждый раз, когда я возвращаюсь домой и вижу его, улыбка сама появляется на лице", — хозяйка кота Бьянка де Кейрош.

Личный опыт хозяев

Владельцы чёрных питомцев утверждают, что характер животного никак не зависит от окраса. Родриго Кристофолетти, хозяин кошки Пандоры, уверен: "Главное — чтобы питомец был здоров и ухожен". Для него шерсть и её цвет значения не имеют.

"Связь с питомцем важнее любого окраса. Если вы сразу находите общий язык — всё остальное уходит на второй план", — отметил владелец метиса по кличке Альфредо Фелипе Соарес.

Заблуждения о "сложных" животных

Есть мнение, что чёрные животные более капризны или хитры. На деле же они ничем не отличаются от других: любят ласку, внимательны и дружелюбны. Различия в поведении чаще связаны с прошлым опытом питомца, а не с цветом его шерсти.

Дайте им шанс

Каждое животное заслуживает любви.

"Я прожил с этими "невезучими" питомцами 23 года и ни разу не пожалел. Они такие же преданные и ласковые, как любые другие", — заявил Соарес.

Именно этот личный опыт убеждает многих: важнее всего не цвет шерсти, а то, какую связь человек готов построить со своим будущим другом.