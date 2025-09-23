Надпись "белковый" уже не спасает: как подсовывают сладости под видом ЗОЖ
В последние годы на полках магазинов всё чаще можно заметить продукты в чёрной упаковке. Особенно активно в такой дизайн "одевают" белковые товары — батончики, коктейли, снеки. На подсознательном уровне они сразу кажутся полезными и премиальными. Но действительно ли это так?
Старший преподаватель кафедры питания, диетологии и пищевых инноваций Университета Нового Южного Уэльса (Австралия) Эмма Беккет объяснила: тёмная упаковка — всего лишь маркетинговый приём, рассчитанный на восприятие покупателя.
"Чёрный цвет ассоциируется с премиальностью и заботой о здоровье, поэтому идеально подходит для дорогих белковых линеек продуктов", — уточнила эксперт Эмма Беккет в разговоре с The Conversation.
Эффект "ореола здоровья"
Когда человек видит чёрную упаковку и надпись "с высоким содержанием белка", он автоматически предполагает, что продукт полезен. Это явление называется "ореол здоровья". Внимание к составу отходит на второй план, даже если на самом деле в продукте много сахара или насыщенных жиров.
Тот же эффект работает и с другими надписями: "без сахара", "фитнес", "диетический". Они создают ощущение пользы, но далеко не всегда отражают реальную картину.
Белок: дефицит или избыток?
По словам Беккет, дефицит белка в развитых странах встречается крайне редко. Чаще можно столкнуться с его избытком. Современные люди потребляют достаточно животного и растительного белка с обычными продуктами: мясом, рыбой, яйцами, молочными изделиями.
Более того, переизбыток белка создаёт нагрузку на почки и печень, особенно если рацион беден овощами и клетчаткой.
Сравнение источников белка
|Продукт
|Белок на порцию
|Стоимость
|Особенности
|Протеиновый батончик
|10-20 г
|Высокая
|Часто много сахара и добавок
|Курица (150 г)
|30 г
|Доступная
|Минимум жира при правильной готовке
|Яйцо (1 шт.)
|6-7 г
|Доступная
|Содержит витамины A, D, B12
|Йогурт (200 г)
|10 г
|Средняя
|Кальций и пробиотики
|Тунец (100 г)
|25 г
|Средняя
|Омега-3 жирные кислоты
|Чечевица (100 г варёной)
|9 г
|Очень доступная
|Богата клетчаткой и железом
|Овсянка (40 г сухой)
|5 г
|Доступная
|Долгие углеводы и магний
Советы шаг за шагом
-
При выборе продукта всегда читайте состав, а не только надписи на упаковке.
-
Ориентируйтесь на количество белка, сахара и жиров в 100 г продукта.
-
Для перекусов выбирайте базовые продукты — йогурт без сахара, орехи, варёные яйца.
-
Используйте бобовые и овсянку как источник растительного белка.
-
Помните: чёрная упаковка не гарантирует пользы.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: доверять только надписи "протеиновый".
→ Последствие: продукт может оказаться калорийной сладостью.
→ Альтернатива: проверять количество сахара и жиров.
-
Ошибка: полагаться на батончики как на основной источник белка.
→ Последствие: высокие траты и перегрузка организма.
→ Альтернатива: включать курицу, яйца, рыбу и бобовые.
-
Ошибка: считать, что белка всегда не хватает.
→ Последствие: избыточное потребление и вред для здоровья.
→ Альтернатива: ориентироваться на индивидуальную норму (около 1-1,5 г на кг веса).
А что если…
А что если полностью отказаться от белковых "фитнес-продуктов"? Для большинства людей это никак не скажется на здоровье. Рацион из обычных продуктов обеспечивает все потребности организма в белке. Специальные батончики и коктейли могут быть удобны в дороге или после тренировки, но они не заменяют полноценного питания.
Плюсы и минусы белковых батончиков
|Плюсы
|Минусы
|Удобны в дороге
|Высокая цена
|Быстрый перекус
|Часто много сахара и добавок
|Содержат белок
|Могут перегружать рацион
|Создают ощущение пользы
|Формируют зависимость от "готовых решений"
FAQ
Сколько белка нужно в день взрослому человеку?
В среднем 1-1,5 г на кг массы тела. Для человека весом 70 кг это 70-105 г белка в день.
Чем заменить протеиновые батончики?
Йогуртом без сахара, орехами, фруктами с арахисовой пастой, варёным яйцом.
Всегда ли продукты в чёрной упаковке вреднее?
Нет, цвет упаковки сам по себе ничего не значит. Главное — состав.
Мифы и правда
-
Миф: белковые батончики полезнее обычных сладостей.
Правда: они могут содержать столько же сахара и калорий.
-
Миф: без протеиновых продуктов невозможно нарастить мышцы.
Правда: мышцы растут от тренировок и полноценного питания, а не от упаковки.
-
Миф: чёрная упаковка гарантирует премиальное качество.
Правда: это лишь маркетинг, не более.
Сон и психология
Психологи отмечают: яркие или тёмные упаковки влияют на выбор покупателя. Чёрный цвет ассоциируется с силой и элитарностью, поэтому человек охотнее берёт такой продукт, даже если он не отличается по составу от обычного. Но эффект работает недолго: привычка читать этикетки помогает сделать выбор более рациональным.
Три интересных факта
• Первые протеиновые батончики появились в США в 1980-е и позиционировались как спортивное питание.
• В Японии чёрную упаковку используют для товаров, которые хотят подчеркнуть как "элитные".
• В маркетинге цвет считается одним из ключевых факторов покупки — он влияет на эмоции сильнее, чем текст.
Исторический контекст
-
В 1990-е в России появились первые "фитнес-продукты", но массовой популярности не имели.
-
В 2010-е мода на белковые батончики пришла из США и Европы.
-
Сегодня тренд усиливается, но параллельно растёт интерес к осознанному питанию и "чтению этикеток".
