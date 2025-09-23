Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:26

Надпись "белковый" уже не спасает: как подсовывают сладости под видом ЗОЖ

Эксперт Эмма Беккет: чёрная упаковка белковых продуктов — маркетинговый приём

В последние годы на полках магазинов всё чаще можно заметить продукты в чёрной упаковке. Особенно активно в такой дизайн "одевают" белковые товары — батончики, коктейли, снеки. На подсознательном уровне они сразу кажутся полезными и премиальными. Но действительно ли это так?

Старший преподаватель кафедры питания, диетологии и пищевых инноваций Университета Нового Южного Уэльса (Австралия) Эмма Беккет объяснила: тёмная упаковка — всего лишь маркетинговый приём, рассчитанный на восприятие покупателя.

"Чёрный цвет ассоциируется с премиальностью и заботой о здоровье, поэтому идеально подходит для дорогих белковых линеек продуктов", — уточнила эксперт Эмма Беккет в разговоре с The Conversation.

Эффект "ореола здоровья"

Когда человек видит чёрную упаковку и надпись "с высоким содержанием белка", он автоматически предполагает, что продукт полезен. Это явление называется "ореол здоровья". Внимание к составу отходит на второй план, даже если на самом деле в продукте много сахара или насыщенных жиров.

Тот же эффект работает и с другими надписями: "без сахара", "фитнес", "диетический". Они создают ощущение пользы, но далеко не всегда отражают реальную картину.

Белок: дефицит или избыток?

По словам Беккет, дефицит белка в развитых странах встречается крайне редко. Чаще можно столкнуться с его избытком. Современные люди потребляют достаточно животного и растительного белка с обычными продуктами: мясом, рыбой, яйцами, молочными изделиями.

Более того, переизбыток белка создаёт нагрузку на почки и печень, особенно если рацион беден овощами и клетчаткой.

Сравнение источников белка

Продукт Белок на порцию Стоимость Особенности
Протеиновый батончик 10-20 г Высокая Часто много сахара и добавок
Курица (150 г) 30 г Доступная Минимум жира при правильной готовке
Яйцо (1 шт.) 6-7 г Доступная Содержит витамины A, D, B12
Йогурт (200 г) 10 г Средняя Кальций и пробиотики
Тунец (100 г) 25 г Средняя Омега-3 жирные кислоты
Чечевица (100 г варёной) 9 г Очень доступная Богата клетчаткой и железом
Овсянка (40 г сухой) 5 г Доступная Долгие углеводы и магний

Советы шаг за шагом

  1. При выборе продукта всегда читайте состав, а не только надписи на упаковке.

  2. Ориентируйтесь на количество белка, сахара и жиров в 100 г продукта.

  3. Для перекусов выбирайте базовые продукты — йогурт без сахара, орехи, варёные яйца.

  4. Используйте бобовые и овсянку как источник растительного белка.

  5. Помните: чёрная упаковка не гарантирует пользы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: доверять только надписи "протеиновый".
    → Последствие: продукт может оказаться калорийной сладостью.
    → Альтернатива: проверять количество сахара и жиров.

  • Ошибка: полагаться на батончики как на основной источник белка.
    → Последствие: высокие траты и перегрузка организма.
    → Альтернатива: включать курицу, яйца, рыбу и бобовые.

  • Ошибка: считать, что белка всегда не хватает.
    → Последствие: избыточное потребление и вред для здоровья.
    → Альтернатива: ориентироваться на индивидуальную норму (около 1-1,5 г на кг веса).

А что если…

А что если полностью отказаться от белковых "фитнес-продуктов"? Для большинства людей это никак не скажется на здоровье. Рацион из обычных продуктов обеспечивает все потребности организма в белке. Специальные батончики и коктейли могут быть удобны в дороге или после тренировки, но они не заменяют полноценного питания.

Плюсы и минусы белковых батончиков

Плюсы Минусы
Удобны в дороге Высокая цена
Быстрый перекус Часто много сахара и добавок
Содержат белок Могут перегружать рацион
Создают ощущение пользы Формируют зависимость от "готовых решений"

FAQ

Сколько белка нужно в день взрослому человеку?
В среднем 1-1,5 г на кг массы тела. Для человека весом 70 кг это 70-105 г белка в день.

Чем заменить протеиновые батончики?
Йогуртом без сахара, орехами, фруктами с арахисовой пастой, варёным яйцом.

Всегда ли продукты в чёрной упаковке вреднее?
Нет, цвет упаковки сам по себе ничего не значит. Главное — состав.

Мифы и правда

  • Миф: белковые батончики полезнее обычных сладостей.
    Правда: они могут содержать столько же сахара и калорий.

  • Миф: без протеиновых продуктов невозможно нарастить мышцы.
    Правда: мышцы растут от тренировок и полноценного питания, а не от упаковки.

  • Миф: чёрная упаковка гарантирует премиальное качество.
    Правда: это лишь маркетинг, не более.

Сон и психология

Психологи отмечают: яркие или тёмные упаковки влияют на выбор покупателя. Чёрный цвет ассоциируется с силой и элитарностью, поэтому человек охотнее берёт такой продукт, даже если он не отличается по составу от обычного. Но эффект работает недолго: привычка читать этикетки помогает сделать выбор более рациональным.

Три интересных факта

• Первые протеиновые батончики появились в США в 1980-е и позиционировались как спортивное питание.
• В Японии чёрную упаковку используют для товаров, которые хотят подчеркнуть как "элитные".
• В маркетинге цвет считается одним из ключевых факторов покупки — он влияет на эмоции сильнее, чем текст.

Исторический контекст

  1. В 1990-е в России появились первые "фитнес-продукты", но массовой популярности не имели.

  2. В 2010-е мода на белковые батончики пришла из США и Европы.

  3. Сегодня тренд усиливается, но параллельно растёт интерес к осознанному питанию и "чтению этикеток".

