Земля останется без Луны на одну ночь: 23 августа она будет по особенному темной

В эту субботу, 23 августа, сразу после заката можно будет наблюдать редкое астрономическое явление — "чёрную луну". Несмотря на загадочное название, увидеть её напрямую не получится: освещённая сторона спутника будет полностью отвернута от Земли.

Почему "чёрная"?

Новолуние — привычное для астрономов событие. Но лунный календарь не совпадает с нашим привычным. Обычно в каждом сезоне бывает по три новолуния. Однако иногда цикл сдвигается, и появляется четвёртое. Именно третье из них и принято называть "чёрной луной".

Хотя это не официальный научный термин, он помогает объяснить разницу между лунным и солнечным календарями. По данным IFLscience, подобное явление случается примерно раз в 33 месяца.

Два значения одного термина

Кроме сезонного новолуния, под "чёрной луной" нередко подразумевают и другое явление — два новолуния в течение одного календарного месяца. Оно происходит реже: примерно раз в 29 месяцев. По аналогии, "голубой луной" называют два полнолуния в одном месяце.

Что увидят наблюдатели

Хотя сама "чёрная луна" останется скрытой, именно в эту ночь небосвод будет особенно тёмным, а значит — идеальным для наблюдений. Северное полушарие в это время обращено к Млечному Пути, и его можно будет рассмотреть гораздо отчётливее.

При отсутствии яркого света Луны станут заметны объекты, которые в другое время года различить крайне сложно. А уже вечером 24 и 25 августа на горизонте появится изящный тонкий серп молодого месяца, добавивший зрелищу особую красоту.