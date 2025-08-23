Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Луна в облаках
Луна в облаках
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука и технологии
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:26

Земля останется без Луны на одну ночь: 23 августа она будет по особенному темной

Астрономы: "чёрная луна" наступит 23 августа и сделает небо особенно тёмным

В эту субботу, 23 августа, сразу после заката можно будет наблюдать редкое астрономическое явление — "чёрную луну". Несмотря на загадочное название, увидеть её напрямую не получится: освещённая сторона спутника будет полностью отвернута от Земли.

Почему "чёрная"?

Новолуние — привычное для астрономов событие. Но лунный календарь не совпадает с нашим привычным. Обычно в каждом сезоне бывает по три новолуния. Однако иногда цикл сдвигается, и появляется четвёртое. Именно третье из них и принято называть "чёрной луной".

Хотя это не официальный научный термин, он помогает объяснить разницу между лунным и солнечным календарями. По данным IFLscience, подобное явление случается примерно раз в 33 месяца.

Два значения одного термина

Кроме сезонного новолуния, под "чёрной луной" нередко подразумевают и другое явление — два новолуния в течение одного календарного месяца. Оно происходит реже: примерно раз в 29 месяцев. По аналогии, "голубой луной" называют два полнолуния в одном месяце.

Что увидят наблюдатели

Хотя сама "чёрная луна" останется скрытой, именно в эту ночь небосвод будет особенно тёмным, а значит — идеальным для наблюдений. Северное полушарие в это время обращено к Млечному Пути, и его можно будет рассмотреть гораздо отчётливее.

При отсутствии яркого света Луны станут заметны объекты, которые в другое время года различить крайне сложно. А уже вечером 24 и 25 августа на горизонте появится изящный тонкий серп молодого месяца, добавивший зрелищу особую красоту.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Археологи обнаружили римские гробницы в Силлионе: находки меняют историю региона вчера в 22:12

Загадочные захоронения Силлиона: что они рассказывают о жизни и смерти

В раскопках древнего города Силлион в Серике обнаружены уникальные римские гробницы. Узнайте, какие тайны скрывают их находки и что они рассказывают о погребальных ритуалах.

Читать полностью » Российские ученые разработали новый протокол для ускоренной селекции кукурузы вчера в 21:22

Ускоренная селекция кукурузы: как это может повысить доходы аграриев

Российские ученые разработали инновационный метод селекции восковидной кукурузы, позволяющий получать до пяти поколений в год. Это открытие может изменить подход к производству крахмала.

Читать полностью » Психологи рекомендуют медитацию как способ улучшения психического здоровья вчера в 21:05

Путешествие от стресса к спокойствию: как медитация может стать вашим спасением

Узнайте, как медитация осознанности может улучшить вашу концентрацию и эмоциональную устойчивость. Исследования подтверждают её эффективность и влияние на мозг!

Читать полностью » Ученые разработали метод получения удобрений из мочи с использованием солнечной энергии вчера в 20:57

Солнечная энергия и моча: как простое превращается в ценное удобрение

Узнайте, как инженеры Стэнфорда создали установку, превращающую мочу в удобрения с помощью солнечной энергии, решая глобальные проблемы экологии и сельского хозяйства.

Читать полностью » Археологи обнаружили древнюю систему водоснабжения в Мугтепе вчера в 20:17

Угроза утраты культурного наследия: как строительные работы ставят под сомнение будущее Мугтепы

Археологи в Таджикистане обнаружили древнюю водопроводную систему на городище Мугтепа, открывая новые горизонты в изучении исторического наследия региона.

Читать полностью » NASA анализирует последствия лунных оползней для безопасности космонавтов вчера в 19:51

Лунные оползни: ключ к раскрытию тайн, которые могут ускорить колонизацию Луны

Узнайте, как исследования образцов Луны, собранных "Аполлоном-17", помогают раскрыть тайны светлой мантии и подготавливают нас к возвращению на Луну в рамках программы "Артемида".

Читать полностью » Недостаток физической активности негативно сказывается на успеваемости школьников: мнения экспертов вчера в 19:08

Как спорт может улучшить успеваемость: удивительные результаты исследования

Удивительные результаты исследования показывают, как физическая активность влияет на когнитивные способности школьников. Узнайте, какие виды спорта наиболее эффективны!

Читать полностью » Ученые обнаружили новую стрекозу Cordualadensa acorni возрастом 75 миллионов лет в Канаде вчера в 18:47

Стрекоза из прошлого: как одна находка возвращает нас в эпоху динозавров

В Альберте обнаружен новый вид стрекозы, Cordualadensa acorni, который заполняет 30-миллионный пробел в эволюции насекомых. Узнайте, что это значит для палеонтологии!

Читать полностью »

Новости
Туризм

Как вести себя с полицией в другой стране: советы туристам
Спорт и фитнес

Зак Армстронг из YogaSix перечислил четыре упражнения для подвижности утром
Красота и здоровье

Врач Азнаурян: плавающие точки в глазах могут сигнализировать об отслойке сетчатки или инсульте
Питомцы

Таблетку для кошки можно спрятать в еде или ввести порошок на корень языка
Спорт и фитнес

Инструктор йоги Шонна Дэвис рекомендовала позы для улучшения гибкости тазобедренных суставов
Садоводство

Банановая кожура – ваш секрет богатого урожая: 5 способов применения в саду
Еда

Приготовление свинины с грибами и сыром в духовке
Дом

Конран: небо и море кажутся синими из-за коротких световых волн
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru