ТММ-3 на тренировке военных инженеров Северного флота
ТММ-3 на тренировке военных инженеров Северного флота
© мультимедиа.минобороны.рф by Сергей Федюнин (Sergey Fedyunin) is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 7:22

Знак силы или обман зрения: что значит черный номер в России

Какие автомобили получают черные номера в России — разъяснение Минобороны

На дорогах России можно встретить автомобили с необычными черными регистрационными знаками. Многие водители интересуются, кто имеет право ездить с такими номерами и дают ли они преимущества в потоке. Чтобы разобраться, стоит обратиться к истории и современным правилам.

Как появились черные номера

Черные номерные знаки впервые ввели в СССР в 1936 году. Изначально они предназначались для частных автомобилей и включали цифры, серию и буквенное обозначение региона. В середине 1950-х такие таблички стали выдавать и служебным машинам, различая их по специальным сериям — например, МА, МЩ или ЭО.

В 1960-е годы появились отдельные черные номера для военной техники. Их особенностью было сокращенное буквенное обозначение — всего две буквы вместо трех, а привычные региональные коды заменялись шифрами воинских подразделений.

Современный порядок

Сейчас формат военных номеров регулируется приказом Минобороны № 246 от 23 июня 1997 года. Переход на новые стандарты был рассчитан на завершение к 2000 году. Постановкой на учет занимается Военная автомобильная инспекция (ВАИ), а инициаторами выступают воинские части, которым принадлежит транспорт.

Кроме черных, в России действуют и другие цветные категории номеров:

  • красные — дипломатические;

  • синие — для полиции и МВД;

  • желтые — для автобусов и такси.

Кто имеет право на черные номера

Использование черных номеров жестко регламентировано. Такие таблички ставятся только на автомобили, относящиеся к вооруженным силам и силовым структурам.

Основные категории:

  • Министерство обороны РФ;

  • МЧС;

  • Росгвардия;

  • ФСБ;

  • другие государственные военные подразделения.

Обычные граждане оформить такие знаки для личного автомобиля не могут.

Типы военных номеров

Существует несколько категорий черных табличек:

  1. Для легковых и грузовых автомобилей.

  2. Для прицепов и полуприцепов.

  3. Для специальной техники, включая гусеничную.

  4. Для мотоциклов и скутеров.

Общая структура включает четыре цифры и две буквы, обозначающие серию. Также обязательно присутствует аббревиатура RUS, расположенная внизу или сбоку.

Сравнение

Цвет номера Принадлежность Кому выдаются Особенности
Черные Вооруженные силы и силовые ведомства МО РФ, МЧС, ФСБ, Росгвардия Шифры округов и родов войск
Красные Дипломаты Посольства, консульства Иммунитет и особый статус
Синие МВД Полиция, спецподразделения Легко идентифицируемы
Желтые Гражданский транспорт Такси, маршрутки, автобусы Обязательны для пассажирских перевозок

Региональные коды

На гражданских белых номерах код указывает на субъект федерации. На черных — на военный округ или ведомство. Например, код "15" на гражданской машине соответствует Северной Осетии, а на военном автомобиле — Министерству внутренних дел.

Эти коды распределяются Главным автобронетанковым управлением МО РФ и согласуются с Генштабом.

Военные округа и их обозначения

  • 21 — Южный;

  • 25, 26 — Восточный;

  • 43, 44, 50, 51 — Западный;

  • 65, 76, 87, 88, 97 — Центральный;

  • 32 — Центральный и Восточный (последствие реформ 2010 года);

  • 35 — Северный флот.

Подразделения

  • 10 — ФСБ;

  • 11, 15, 19 — МВД;

  • 18 — МЧС;

  • 23 — Ракетные войска;

  • 34 — ВВС;

  • 45 — Военно-морской флот;

  • 56 — Космические силы;

  • 67 — ВДВ;

  • 90 — Черноморский флот;

  • 91 — Балтийский флот.

Советы шаг за шагом: как отличить военный номер

  1. Обратите внимание на цвет — черный фон с белыми символами.

  2. Посмотрите на комбинацию — четыре цифры и две буквы.

  3. Найдите аббревиатуру RUS — она есть на всех современных табличках.

  4. Сверьтесь с кодами: если это не регион РФ, значит, машина относится к военным.

А что если…

А что если автомобиль с черным номером нарушает правила? В этом случае инспекторы ГИБДД взаимодействуют с Военной автоинспекцией. Если речь идет о серьёзных происшествиях, ответственность несут так же, как и гражданские водители, но с привлечением соответствующего ведомства.

FAQ

Кому выдают черные номера?
Только государственным структурам: Минобороны, ФСБ, МЧС, Росгвардии и другим силовым органам.

Можно ли купить такие номера частному лицу?
Нет, регистрация доступна исключительно через военные ведомства.

Дают ли черные номера преимущества на дороге?
Нет, преимущества определяются статусом автомобиля и ведомства, которому он принадлежит, а не цветом таблички.

Мифы и правда

  • Миф: черные номера позволяют не соблюдать правила.

  • Правда: водители военных машин обязаны выполнять ПДД наравне с другими.

  • Миф: такие номера можно купить за деньги.

  • Правда: регистрация проводится только через ВАИ и по линии воинских частей.

  • Миф: код на табличке указывает на область, как у гражданских.

  • Правда: коды обозначают округ или род войск.

3 интересных факта

  1. В 1930-е годы черные номера считались престижными, так как выдавались на частные машины, которых было мало.

  2. У некоторых военных частей до сих пор сохраняются "исторические" коды, закрепленные еще в советское время.

  3. Черные номера для мотоциклов появились позже, чем для автомобилей, из-за особенностей учета техники.

Исторический контекст

  • 1936 год — первые черные номера для частных авто.

  • 1955 год — расширение использования на служебный транспорт.

  • 1960-е — отдельные номера для военной техники.

  • 1997 год — утвержден современный формат Минобороны.

