Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Чёрная дыра
Чёрная дыра
© https://commons.wikimedia.org by NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva is licensed under National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory (NOIRLab), Creative Commons Attribution 4.0 International license
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 11:07

Смерть звезд рождает новую энергию: черные дыры как генератор темной энергии – прорыв от DESI

Чёрные дыры и нейтрино: как DESI связывает эти космические загадки

Черные дыры могут стать ключом к разгадке тайны темной энергии, согласно новому исследованию, основанному на данных карты неба, полученной с помощью инструмента DESI.

Впервые ученые предполагают, что остатки мертвых звезд, поглощенные черными дырами, могут преобразовываться в силу, ускоряющую расширение Вселенной. Эти результаты опубликованы в престижном журнале Physical Review Letters и вызывают живой интерес в научном сообществе.

Что такое темная энергия и почему она важна?

Темная энергия — это гипотетическая форма энергии, которая составляет примерно 68% всей материи и энергии во Вселенной. Она считается основной причиной ускоренного расширения космоса. До недавних пор считалось, что влияние темной энергии остается постоянным на протяжении времени. Однако новые данные свидетельствуют о том, что ее воздействие может изменяться со временем, что кардинально меняет представления о структуре и развитии Вселенной.

Инструмент DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument) представляет собой уникальную систему из 5000 роботизированных "глаз", которые каждую ночь сканируют небо. Эти устройства собирают огромные объемы данных о миллионах галактик и их движениях. Анализ полученных данных позволил ученым проверить гипотезу о том, что черные дыры могут играть активную роль в формировании темной энергии. Согласно модели CCBH (cosmologically coupled black hole), черные дыры постепенно превращают материю мертвых звезд в компоненты темной энергии, добавляя ее в космос по мере своего роста.

Связь с нейтрино

Одним из наиболее интересных аспектов исследования является объяснение массы нейтрино — элементарных частиц, которые долгое время оставались загадкой для физиков. Используя данные DESI и модель CCBH, ученые смогли получить новые оценки массы нейтрино, которые совпадают с результатами наземных экспериментов. Это подтверждает гипотезу о том, что процессы внутри черных дыр могут влиять на свойства элементарных частиц и их взаимодействия.

Почему это важно?

Если гипотеза CCBH подтвердится в дальнейшем исследовании, это может привести к революционным изменениям в понимании устройства Вселенной. Связь между образованием звезд и смертью звездных систем с поведением черных дыр и расширением космоса открывает новые горизонты для теоретической физики. Более того, такая модель способна помочь решить так называемую "проблему Хаббла" — расхождения между измерениями скорости расширения Вселенной различными методами.

Густаво Низ — один из ведущих авторов исследования — отметил: "Для подтверждения этой гипотезы потребуется собрать еще больше данных и провести дополнительные анализы. Но уже сейчас мы видим потенциал этой идеи стать новой парадигмой в космологии". Он подчеркнул важность междисциплинарного подхода и сотрудничества между астрономами и физиками-теоретиками для дальнейшего развития этой теории.

Что говорит будущее?

Если предположение о роли черных дыр в формировании темной энергии подтвердится экспериментально, это откроет новые возможности для изучения природы космоса. В частности, ученые смогут более точно моделировать эволюцию Вселенной и предсказывать ее дальнейшее развитие. Также это поможет понять происхождение нейтрино и их роль во вселенских процессах.

На сегодняшний день исследование остается на ранней стадии, однако его результаты уже вызывают бурную дискуссию среди специалистов по всему миру. В ближайшие годы планируется проведение дополнительных наблюдений с помощью других телескопов и инструментов для проверки гипотезы о связи черных дыр с темной энергией.

Интересные факты по теме

1. В 2019 году ученые обнаружили связь между ростом черных дыр и активностью галактик-аккреаторов — это подтверждает идею о том, что черные дыры могут влиять на развитие космоса.
2. Исследования показывают, что масса нейтрино очень мала — менее одного электронвольта — что делает их одними из самых легких элементарных частиц во Вселенной.
3. В 2022 году международная команда астрономов зафиксировала впервые взаимодействие нейтрино с гравитационными волнами от столкновения черных дыр.

Новые данные карты неба от DESI открывают захватывающие перспективы для понимания природы темной энергии через призму деятельности черных дыр. Предположение о том, что остатки мертвых звезд могут превращаться в силу ускоряющего расширение Вселенной — революционная идея, которая может изменить основы современной космологии. Несмотря на необходимость дополнительных исследований и подтверждений, эта теория уже сегодня вызывает интерес как у теоретиков, так и у экспериментаторов по всему миру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Археологическая находка в Персидском заливе: христианский артефакт возрастом 1400 лет изменил историю ОАЭ сегодня в 7:59

ОАЭ скрывали это столетиями: археологическая находка, доказавшая мирное сосуществование религий

Археологи обнаружили на острове Сир-Бани-Яс (ОАЭ) христианский крест возрастом 1400 лет, связанный с Несторианской церковью. Уникальный артефакт VII-VIII веков раскрывает тайны религиозного разнообразия в раннеисламский период Персидского залива.

Читать полностью » STAG3-когезин: роль в организации ДНК сперматозоидов и перспективы лечения лимфомы сегодня в 7:53

Революция в онкологии: STAG3-когезин под прицелом – как это поможет в борьбе с раком крови

Ученые обнаружили STAG3-когезин, уникальный белок, играющий ключевую роль в упаковке ДНК сперматозоидов, что открывает перспективы лечения бесплодия и разработки новых методов борьбы с раком крови. Эксперты в шоке!

Читать полностью » Прогулка в лесу обернулась сенсацией: мужчина нашёл артефакт бронзового века сегодня в 6:59

Сенсация под слоем листвы: металлический след древних культур найден случайным прохожим

В Тюрингии случайно обнаружен редкий бронзовый кинжал возрастом около 3500 лет. Находка, сделанная мужчиной во время прогулки, может переписать историю древних культур региона. Узнайте, как обычная прогулка обернулась археологической сенсацией.

Читать полностью » Как философия развивает критическое мышление: неопровержимые доказательства ученых сегодня в 6:53

Философия: секретное оружие для развития ума, которое увеличивает IQ на 7 пунктов

Масштабное исследование 600 тысяч студентов показало, что философия значительно превосходит другие дисциплины в развитии вербальных и логических навыков.

Читать полностью » Археологи обнаружили древнеримскую баню в Турции с помощью георадара сегодня в 5:59

Фермер нашёл то, что скрывала земля 1700 лет: случайная находка перевернула историю региона

Фермер в Турции случайно обнаружил древнеримскую баню возрастом 1700 лет при посадке вишнёвых деревьев. Георадар выявил вторую постройку в 70 метрах с гипокаустной системой отопления и уникальной мозаикой.

Читать полностью » Китай протестировал новый подводный аппарат Хайцинь в Южно-Китайском море сегодня в 5:53

Китайский робот-ныряльщик совершил невозможное: раскрыта тайна глубин

Узнайте о прорыве Китая в исследовании океанских глубин! Новый подводный аппарат "Хайцинь" успешно прошел испытания, открывая новые горизонты для изучения морских тайн.

Читать полностью » NASA: межзвёздная комета 3I/ATLAS оказалась старше Солнечной системы сегодня в 4:47

Загадочный объект мчится быстрее 210 тысяч км/ч — такого не ждали даже астрономы

Учёные зафиксировали межзвёздную комету 3I/ATLAS — древнейший объект в истории наблюдений. Её возраст превышает 7 млрд лет, а диаметр — более 11 км.

Читать полностью » Учёные рассказали, откуда появляются падающие звёзды и метеоры сегодня в 3:16

Загадка падающих звёзд: то, что мы видим, на самом деле другое

Падающие звёзды — не небесное чудо, а космический мусор. Но почему мы до сих пор загадываем на них желания? Разбираемся в тайне метеоров.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Ферментация какао: названы 3 фактора, определяющие вкус шоколада
Садоводство

Главные ошибки при мульчировании — мнение профессиональных агрономов
Наука и технологии

В 30 секунд от панорамы к детали: уникальный микроскоп раскрывает тайны мозга на глубине 820 мкм
Авто и мото

Автоюрист Шумский: машину можно вернуть со штрафстоянки без оплаты, если знак установили позже
Еда

Как приготовить салат с креветками и сыром: простой рецепт на каждый день
Авто и мото

Зачем нужен подогреватель двигателя Webasto и как он продлевает ресурс мотора
Авто и мото

Депутаты Нилов и Терентьев предложили лишать прав за повторное использование знака Инвалид
Авто и мото

Представитель Volkswagen Group Николай Лауде: компания не участвует в спекуляциях о будущем в РФ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru