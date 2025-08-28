Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Черная дыра
Черная дыра
© Designed by Freepik is licensed under public domain
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:20

Самое темное порождает самое загадочное: как черные дыры создают темную энергию

Ученые DESI обнаружили возможную связь черных дыр с темной энергией

Как вы думаете, что может скрываться за загадкой темной энергии, которая управляет расширением нашей Вселенной? Ученые из коллаборации DESI и Мичиганского университета (США) представили модель, способную изменить наши представления о ее происхождении. Согласно их исследованиям, черные дыры, поглощая материю, могут преобразовывать её в энергию, которая, как предполагается, отвечает за ускоренное расширение космоса.

Новые горизонты в астрономии

Научный инструмент Dark Energy Spectroscopic Instrument, расположенный в национальной обсерватории Китт-Пик в Аризоне, оснащен 5000 "роботизированными глазами", фиксирующими спектры тысяч галактик каждые 15 минут. С его помощью была создана крупнейшая карта распределения вещества во Вселенной, позволяющая заглянуть в эпоху, когда космос был значительно моложе.

Стандартная космологическая модель ΛCDM утверждает, что Вселенная состоит из темной энергии на 70%, холодной темной материи на 25% и обычного вещества на 5%. При этом темная энергия до недавнего времени считалась постоянной величиной. Однако результаты DESI показывают, что её влияние менялось на протяжении всей истории Вселенной. Это ставит под сомнение классическую модель: если она неверна, то масса нейтрино, ключевых элементарных частиц, должна быть отрицательной — что противоречит современным физическим концепциям.

Гипотеза космологически связанных черных дыр

Чтобы объяснить это противоречие, команда под руководством Грэгори Тарле из Мичиганского университета предложила гипотезу о космологически связанных черных дырах (CCBH). Согласно этой гипотезе, часть вещества массивной звезды, коллапсирующей в черную дыру, превращается в энергию вакуума, которая в масштабах Вселенной проявляется как темная энергия. Таким образом, миллиарды черных дыр, образовавшихся за всю историю космоса, могли способствовать его ускоренному расширению.

Ученые предполагают, что скорость этого процесса "настраивается" в зависимости от темпов звездообразования: чем быстрее образуются звезды, тем больше черных дыр и, соответственно, тем больше материи превращается в темную энергию. Эта модель объясняет как раннюю, так и позднюю Вселенную.

Улучшенные результаты и новые открытия

Результаты работы исследователей опубликованы в журнале Physical Review Letters. Они показывают, что новая модель согласуется с данными о распределении галактик и реликтовом излучении лучше, чем классическая ΛCDM. Это приводит массу нейтрино к положительным значениям — около 0,05-0,1 электронвольта, что соответствует нижним пределам из экспериментов по нейтринным осцилляциям. Кроме того, модель помогает решить проблему "пропавших" барионов, когда наблюдаемое количество обычного вещества во Вселенной меньше ожидаемого.

Важным аспектом является то, что речь идет о физическом механизме, встроенном в общую теорию относительности Эйнштейна. Если выводы ученых верны, то космологам придется пересмотреть свои представления о том, что темная энергия не является постоянной величиной, а формируется и продолжает возникать в недрах черных дыр — одних из самых загадочных объектов во Вселенной.

В последние годы появляются и другие космологические модели, которые объясняют переменность темной энергии, не основываясь на гипотетической энергии вакуума, а опираясь на наблюдения гравитационных волн, зарегистрированных LIGO, связанных с потерей массы черными дырами.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

9 из 10 учителей в отчаянии: новое исследование раскрывает кризис в образовании сегодня в 13:07

Цена знаний: во что обходится психическое здоровье учителей и как это влияет на детей

Исследование показало: 9 из 10 учителей испытывают сильный стресс, а 70% перегружены работой. Уровень депрессии превышает норму в 3 раза. Что делать?

Читать полностью » Ферментация какао: названы 3 фактора, определяющие вкус шоколада сегодня в 12:13

Шоколадная революция: ученые показали, как управлять вкусом какао-бобов – фермеры в восторге

Ученые нашли способ управлять вкусом какао-бобов! Ключевые факторы: температура, pH и микроорганизмы. Теперь шоколад станет стабильно вкусным!

Читать полностью » В 30 секунд от панорамы к детали: уникальный микроскоп раскрывает тайны мозга на глубине 820 мкм сегодня в 12:07

Многоцветная революция в нейробиологии: ученые наблюдают за мозгом по-новому

Китайские ученые создали миниатюрный двухфотонный микроскоп для детальной нейровизуализации мозга, в том числе при моделировании болезни Альцгеймера. Открыты новые возможности.

Читать полностью » Найдена причина коллапса майя: 13-летняя засуха по данным изотопного анализа сталактитов сегодня в 11:13

13 лет без дождя: почему самый развитый народ Америки исчез с лица земли — ключ в пещерах Юкатана

Сталактиты из пещер Юкатана раскрыли тайну коллапса цивилизации майя: анализ изотопов кислорода показал 13-летнюю засуху. Это объясняет крах городов, голод и политический кризис в позднем классическом периоде.

Читать полностью » Чёрные дыры и нейтрино: как DESI связывает эти космические загадки сегодня в 11:07

Смерть звезд рождает новую энергию: черные дыры как генератор темной энергии – прорыв от DESI

Новое исследование предполагает, что чёрные дыры могут преобразовывать материю в тёмную энергию, ускоряющую расширение Вселенной. Данные DESI подтверждают эту гипотезу, связывая массу нейтрино с процессами внутри чёрных дыр, что может решить проблему Хаббла.

Читать полностью » Новые артефакты: раскопки на вилле Романа дель Казале принесли сенсационные находки сегодня в 10:12

Разгадана тайна римских модников: мозаика виллы раскрыла секрет популярной обуви - вот это поворот

На вилле Романа дель Казале обнаружили мозаику с изображением сандалий, напоминающих современные шлепки. Также найдены надписи и колонны. Это говорит о культуре и эпохе Римской империи.

Читать полностью » Революция в медицине: разработан белковый антидот от отравления газом сегодня в 10:07

Ученые создали мощное оружие против отравления угарным газом: это изменит медицину

Ученые совершили прорыв, создав белковый антидот RcoM-HBD-CCC, способный быстро выводить угарный газ из организма. Это революционное открытие может спасти десятки тысяч жизней ежегодно. Новый антидот не имеет побочных эффектов и действует в считанные минуты.

Читать полностью » 7000-летние поселения эпохи неолита обнаружены у аэропорта Дортмунда сегодня в 9:59

Стройка века обнажила стройку тысячелетий: 30-метровые дома эпохи неолита шокировали археологов

Археологи обнаружили возле аэропорта Дортмунда поселения возрастом 7000 лет — находки раскрывают тайны земледельцев культуры Рёссен и загадочные каменные структуры железного века.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Физиотерапевт Мэри Нори-Мичели объяснила, как восстановление пульса связано со здоровьем сердца
Питомцы

Собаки могут заболеть от кошачьих лотков: рекомендации ветеринаров по предотвращению заболеваний
Дом

Полировка и защита дерева: как продлить срок службы мебели в доме и ванной
Питомцы

Как проверить интеллект кота: 4 теста для оценки умственных способностей
Наука и технологии

Учёные обнаружили новую частицу в Средиземном море, подтвердив теорию о тёмной материи
Садоводство

Коррозия каркаса: как нитратные удобрения разрушают металл за 1 год
Красота и здоровье

После 40 лет стоит избегать прямой густой челки и асимметричного каре
Еда

Солёный чизкейк без выпечки на основе гриссини — готовится за 30 минут
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru