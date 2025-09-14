Чёрные дыры вращаются быстрее мысли: парадокс, который делает физику похожей на фантастику

В последние годы астрономия и физика гравитации сделали значительный шаг вперёд благодаря новым наблюдениям слияния чёрных дыр. Одно из таких событий, получившее обозначение GW250114, произошло на расстоянии около 1,3 миллиарда световых лет от Земли и стало настоящим прорывом в понимании природы этих загадочных объектов.

Что произошло?

При помощи обновлённых детекторов гравитационных волн — LIGO, Virgo и KAGRA — учёным удалось зафиксировать мощнейший сигнал, вызванный столкновением двух чёрных дыр.

Каждая из них имела массу примерно 30-40 солнечных масс, что позволило получить волну гравитации, в три раза превышающую по силе все ранее зарегистрированные. Это событие не только впечатляет своей мощью, но и служит важным экспериментальным подтверждением фундаментальных теорий.

Теорема Хокинга: проверка спустя полвека

Одним из главных итогов анализа GW250114 стало высокоточное тестирование теоремы Стивена Хокинга, сформулированной более 50 лет назад. Согласно этой теореме, суммарная площадь горизонтов событий чёрных дыр в замкнутой системе не может уменьшаться со временем. Другими словами, при слиянии двух чёрных дыр итоговый объект должен иметь площадь горизонта событий не меньше, чем сумма исходных.

Эксперты смогли подтвердить это утверждение с точностью до 99,999%, что является беспрецедентным уровнем надёжности. Это достижение стало возможным благодаря сложным математическим моделям и высокоточному анализу данных, собранных с помощью новейших технологий.

Модель Керра и её значение

В рамках исследования также подтвердились ключевые положения модели Керра, которая описывает чёрные дыры через два параметра — массу и угловой момент (вращение). Эта модель, выдвинутая в середине XX века, долгое время оставалась теоретической, но теперь получила мощное экспериментальное подкрепление.

Российские учёные из Московского государственного университета подчёркивают, что успех в таких исследованиях стал возможен благодаря многолетним усилиям по развитию экспериментальной базы, в частности, благодаря вкладу Владимира Брагинского и его команды, которые продвинули квантовые измерения на новый уровень.

Почему это важно для общей теории относительности?

Событие GW250114 также служит важным подтверждением общей теории относительности Альберта Эйнштейна в экстремальных условиях. Гравитационные волны, которые были зарегистрированы, соответствуют предсказаниям теории с высокой точностью, что укрепляет её статус как базового закона современной физики.

Особенностью данного случая стало то, что столкновение произошло в «чистых» условиях — без влияния заметных аномалий или посторонних эффектов, что позволило получить максимально точные данные.

Что дальше?

Учёные с нетерпением ждут новых наблюдений слияния чёрных дыр, особенно тех, которые обладают промежуточными массами. Это позволит проверить, насколько универсальна теорема Хокинга и другие фундаментальные принципы на различных масштабах.

Появление новых детекторов и улучшение существующих систем даст возможность расширить спектр наблюдаемых событий и углубить понимание процессов, происходящих в самых загадочных уголках нашей Вселенной.

Советы шаг за шагом: как следить за открытиями в гравитационной астрономии

Подписывайтесь на официальные сайты и социальные сети LIGO, Virgo и KAGRA — там публикуют актуальные новости и результаты исследований. Используйте специализированные приложения и платформы, которые транслируют данные о гравитационных волнах в реальном времени. Читайте научно-популярные издания и блоги, где эксперты объясняют сложные темы простым языком. Посещайте лекции и вебинары ведущих учёных, чтобы быть в курсе последних теоретических разработок. Следите за публикациями в научных журналах, таких как journals.aps.org, где выходят подробные отчёты о новых открытиях.

FAQ — Часто задаваемые вопросы

Как выбирают объекты для наблюдения гравитационных волн?

Выбор основан на вероятности слияния массивных объектов и их удалённости. Чем ближе и массивнее объекты, тем сильнее сигнал.

Сколько стоит оборудование для детекторов гравитационных волн?

Стоимость современных установок исчисляется сотнями миллионов долларов, включая разработку, монтаж и обслуживание.

Что лучше для изучения чёрных дыр — наземные или космические детекторы?

Наземные детекторы более доступны и уже доказали свою эффективность, но космические проекты смогут улавливать более низкочастотные волны и расширить диапазон наблюдений.

Исторический контекст: путь к открытию

Идея гравитационных волн появилась ещё в рамках общей теории относительности Эйнштейна в 1916 году. На протяжении десятилетий учёные искали способы их обнаружения. Первые успешные измерения были сделаны в 2015 году, что стало революцией в астрономии. С тех пор технологии постоянно совершенствовались, что привело к открытию GW250114 — одному из самых мощных и информативных событий.