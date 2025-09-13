Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Слияние черных дыр
Слияние черных дыр
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 18:34

Космический апокалипсис в прямом эфире: столкновение чёрных дыр, потрясшее науку

Гравитационные волны от слияния чёрных дыр подтвердили гипотезу Эйнштейна в LIGO

Представьте: две гигантские чёрные дыры, каждая массой в десятки солнц, кружат друг вокруг друга в далёкой галактике и в итоге сливаются в одну. Это не фантастика, а реальность, которую мы только что подтвердили. Спустя почти десять лет после первого обнаружения гравитационных волн, учёные зафиксировали самый сильный сигнал такого рода. Он не просто потряс научный мир — он по-новому проверил теории Эйнштейна и Хокинга. Давайте разберёмся, что именно произошло и почему это так важно.

Что за событие?

Сигнал был пойман Лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерваторией (LIGO). Эта обсерватория состоит из двух L-образных интерферометров в Луизиане и штате Вашингтон. Лазерный луч резонирует вдоль 4-километровых "плеч" этих приборов, улавливая крошечные растяжения пространства — менее 1/100 ширины протона. В этот раз сигнал пришёл от слияния двух чёрных дыр с массами 33,6 и 32,2 солнечных масс.

Массы этих чёрных дыр похожи на те, что вызвали первое событие LIGO 14 сентября 2015 года. Но детекторы стали чувствительнее в три раза, а отношение сигнал/шум достигло 80. Это позволило изучить сигнал с невероятной детализацией.

"Звон" чёрной дыры после слияния

После слияния горизонт событий новой чёрной дыры — та граница, где даже свет не может вырваться, — кратко вибрирует, как колокол. В этом случае частота была 247 колебаний в секунду, и "звон" длился около 10 миллисекунд. Основное колебание сопровождается обертонами — более низкими частотами, которые быстро затухают. Эти обертоны ключевы для проверки общей теории относительности (ОТО) Эйнштейна.

Анализ события подтвердил теорему Стивена Хокинга: площадь поверхности чёрной дыры может только увеличиваться, никогда не уменьшаться. Площадь финальной чёрной дыры составила около 400 000 квадратных километров — как площадь Японии. Она превысила сумму площадей исходных дыр, хотя масса финальной была меньше из-за излучения энергии в виде гравитационных волн.

"Это настолько фундаментальная, чистая теорема общей теории относительности, что увидеть её подтверждение — просто фантастика", — говорит Клиффорд Уилл, специалист по теории гравитации из Университета Флориды.

Это один из фактов, позволяющих утверждать, что мы действительно наблюдаем чёрные дыры.

Как чёрные дыры "звучат" и что это значит

Согласно ОТО, чёрная дыра описывается всего двумя параметрами: массой и спином. Частоты и скорости затухания обертонов должны быть математически связаны. Сравнение с основным тоном помогает проверить предсказания теории.

"Чёрные дыры не звенят, они глухо стучат", — говорит Скотт Хьюз, теоретик из Массачусетского технологического института.

Другие слияния давали лишь намёки на обертоны, но здесь он чётко выделен.

"Это однозначно", — утверждает Катерина Хатзиоанну, физик и член LIGO в Калифорнийском технологическом институте. Частоты тона и обертона совпали с предсказаниями ОТО.

Визуализация и нюансы анализа

Растяжение пространства при новом слиянии похоже на первое событие, но благодаря снижению шума сигнал гораздо чётче.

LIGO использует моделирование на основе ОТО, что может вносить ошибки. Чтобы их избежать, учёные анализировали только "кольцо" в сигнале.

"Именно это и делает возможным всё это", — говорит Максимилиано Изи, физик LIGO из Института Флэтайрон.

Однако Франс Преториус, специалист по теории гравитации из Принстонского университета, отмечает: в анализ может быть заложена систематическая ошибка.

По мере роста чувствительности LIGO чёрные дыры становятся объектом эмпирического изучения. Это качественное изменение, ставшее возможным благодаря количественному. Будущие обсерватории позволят увидеть больше мод и обертонов. Возможно, есть надежда, что ОТО не совсем верна, и в какой-то момент мы получим достаточно точные измерения, чтобы начать видеть аномалию.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Загадка пещеры Куэва-де-Сангре: почему майя хранили расчленённые тела вместо захоронений сегодня в 13:55

Пещера, где боги пили кровь: археологи нашли загадочные ритуалы майя под толщей воды

Археологи обнаружили в пещере Куэва-де-Сангре (Гватемала) сотни костных фрагментов майя, использовавшихся в ритуалах бога дождя Чаака. Находки включают обсидиановые лезвия, следы красной охры и уникальное расположение черепов, раскрывающие тайны древних жертвоприношений.

Читать полностью » Амазония раскрыла погребальные тайны: найдены массивные урны с останками сегодня в 12:55

Зеленая глина и красные полосы: что нового рассказали уникальные урны из Амазонии

В бразильской Амазонии под поваленным деревом найдены семь массивных керамических урн с человеческими костями и подношениями. Находка проливает свет на ритуалы и жизнь древних жителей.

Читать полностью » Российско-эмиратский прорыв: новая модель прогнозирует опасные вибрации самолётов сегодня в 11:55

Секретный метод советского математика спасает самолёты: почему инженеры десятилетиями боялись этого явления

Российские и эмиратские учёные представили революционный метод анализа опасных вибраций в авиации. Новая модель на базе работ Келдыша предсказывает даже скрытые сценарии флаттера, что позволит создавать сверхточные демпферы для крыльев и повысить безопасность полётов.

Читать полностью » Высота 575 м против 2200 м: какая гора стала местом евангельского события сегодня в 10:55

Сенсация в библейской географии: зачем паломники десятилетиями шли не туда — это подтверждают факты

Учёные спорят о месте Преображения Христа: гора Фавор (575 м), Хермон (2200 м) или Мерон (1208 м)? Как библейский текст, история и география влияют на паломнические маршруты.

Читать полностью » Смертность 90%: в США изучают случаи заражения мелиоидозом сегодня в 9:55

Из Вьетнама с любовью: смертельная бактерия напомнила о себе спустя 40 лет

В США зафиксированы случаи заражения мелиоидозом, вызванного бактерией Burkholderia pseudomallei. Ученые ищут источник инфекции и связывают ее с прошлым.

Читать полностью » Новый вид беттонга: останки из пещеры рассказали об эволюции и исчезновении сумчатых сегодня в 8:42

Тайна австралийской пещеры раскрыта: найден новый вид, которого больше нет

Австралийские биологи описали новый вид сумчатого Bettongia haoucharae по костям, найденным в пещере. Этот зверёк пополнил трагичный список вымерших видов Австралии. Узнайте, почему это важно!

Читать полностью » Археологи обнаружили античный суд и систему водоснабжения в Сегесте — новые данные о городской инфраструктуре сегодня в 7:42

Судья, вода, философ: три элемента, сделавшие Сегесту технологической столицей древности

Итальянские археологи обнаружили в Сегесте античный суд и уникальную систему водоснабжения, раскрывшие секреты городской жизни греко-римского периода. Шестигранные колонны и подземные каналы переписывают историю Сицилии.

Читать полностью » Шторм как убийца: тайна гибели птенцов птерозавра раскрыта через 150 млн лет сегодня в 6:42

150 миллионов лет молчания: шторм рассказал палеонтологам о гибели птерозавров

Палеонтологи выяснили, что шторм стал причиной гибели птенцов Pterodactylus antiquus 150 млн лет назад. Ветер сломал крылья ящерам, и они упали в лагуну. Подробности сенсационного исследования.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Экономист Балынин: самый выгодный месяц для отпуска россиян — октябрь
Наука

Археологи нашли солнечные часы в древнем городе Эги
Питомцы

Мультивитамины повышают иммунитет домашних животных
Садоводство

Полив деревьев в октябре и ноябре снижает риск вымерзания коры
Спорт и фитнес

Дарья Князева из #sekta представила тренировку для ягодиц, пресса и спины
Дом

Дизайнер Алина Князева назвала главные ошибки, из-за которых ремонт превращается в долгострой
Садоводство

Этиленовый трюк: как яблоки и бананы помогут дозреть томатам за 5 дней
Культура и шоу-бизнес

Анна Седокова заподозрена в манипуляции бывшим мужем Янисом Тиммой с помощью гипноза
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet