Алина Семёнова Опубликована сегодня в 17:24

Космический гигант оказался карликом: новые измерения шокировали научное сообщество

Масса квазара J0529 составляет 800 миллионов солнечных масс

Когда речь заходит о самых далеких уголках космоса, человечеству остаётся полагаться на догадки. Но время от времени в руки учёных попадают инструменты, способные не только подтвердить старые гипотезы, но и перевернуть их с ног на голову. Именно это произошло с квазаром J0529 — объектом, который долго считался рекордсменом по яркости и массе среди известных сверхмассивных чёрных дыр.

Новый взгляд на старую загадку

J0529 привлёк внимание астрономов ещё в 2024 году. Тогда его масса оценивалась примерно в десять миллиардов солнечных масс — показатель, казавшийся почти невероятным. Однако новое исследование с использованием комплекса GRAVITY+ на Очень Большом Телескопе (VLT) Европейской Южной обсерватории позволило уточнить расчёты. Оказалось, что реальная масса объекта меньше как минимум в десять раз, хотя и остаётся поистине колоссальной — около 800 миллионов солнечных масс.

Почему разница между старыми и новыми данными столь велика? Всё дело в том, что более совершенная техника позволила увидеть то, что прежде было скрыто.

Как считали массу чёрных дыр раньше

Классическая методика расчёта массы чёрной дыры основана на движении газа в аккреционном диске — горячем вращающемся кольце вещества, которое окружает чёрную дыру. Чем быстрее движется этот газ, тем сильнее гравитация центрального объекта, а значит, тем массивнее сама чёрная дыра.

Скорость газа определяли по ширине спектральных линий: чем они шире, тем выше скорость орбитального движения. Однако такой подход подразумевал одно ключевое допущение — что все эти линии формируются только за счёт вращения, без учёта других эффектов.

Когда J0529 был впервые измерен, учёные увидели чрезвычайно широкие линии излучения. Исходя из этого, они сделали вывод: газ вращается с невероятной скоростью, а значит, масса объекта должна быть астрономической.

Что изменил GRAVITY+

Инструмент GRAVITY+ позволил объединить свет от четырёх восьмиметровых телескопов в один "виртуальный" прибор с гораздо большей чувствительностью. Благодаря этому астрономы впервые получили чёткое изображение области широких линий (BLR) вокруг квазара. Именно там и произошло открытие, перевернувшее все расчёты.

На новой карте ясно видно, что значительная часть излучения J0529 создаётся не вращением, а мощным выбросом газа, устремлённым наружу со скоростью около 10 000 км/с. Такой поток не связан напрямую с массой чёрной дыры — это побочный эффект бурных процессов в её окрестностях.

Выходит, прежние наблюдения приняли эти струи за проявление орбитального движения, что и привело к завышению расчётов.

Исправленные данные и их последствия

После того как исследователи вычли вклад этих газовых струй из спектра, масса J0529 оказалась гораздо меньше — всего около 10% от первоначальной оценки. Несмотря на это, объект всё ещё остаётся одним из самых мощных источников света во Вселенной и по-прежнему представляет огромный интерес для науки.

Это уточнение важно не только само по себе. Оно помогает лучше понять, как формировались сверхмассивные чёрные дыры в ранние эпохи, когда Вселенной было всего полтора миллиарда лет.

Как рождаются чудовищные чёрные дыры

Одна из главных загадок астрофизики — каким образом чёрные дыры во Вселенной могли вырасти до миллиардных масс всего за несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва. Ответ частично скрыт в процессе, называемом суперэддингтоновской аккрецией.

Когда чёрная дыра поглощает вещество слишком быстро, она становится ярче, чем допускает так называемый предел Эддингтона - физический рубеж, при котором давление света должно сдуть часть падающего газа. Если объект временно превышает этот предел, он растёт быстрее, но теряет часть вещества, выбрасывая его в космос. Именно эти выбросы и создают мощные струи, подобные тем, что наблюдаются у J0529.

Такие выбросы не только изменяют характеристики самих чёрных дыр, но и влияют на эволюцию окружающих галактик, замедляя образование звёзд и распространяя вещество далеко за пределы их родных систем.

Сравнение методов измерения

Подход Основной принцип Недостатки Точность
Спектральный анализ Ширина эмиссионных линий указывает на скорость вращения газа Не учитывает выбросы и оттоки Средняя
Интерферометрия GRAVITY+ Прямое наблюдение структуры BLR и потоков газа Требует сложных приборов и калибровки Очень высокая

Что это значит для науки

Теперь, когда учёные научились различать вращение и выбросы, стало ясно, что многие оценки масс ранних чёрных дыр могут быть пересмотрены. Это не умаляет их значимости, но помогает точнее понять, как быстро шло формирование космических структур.

Кроме того, результаты наблюдений J0529 показывают, насколько тесно связаны между собой технологии и открытия. Каждая новая ступень развития телескопов открывает не просто новые детали, а целые пласты реальности, которые прежде казались невозможными для изучения.

А что если…

…подобные "ошибки" были допущены и в других наблюдениях? Если мощные выбросы часто маскируются под вращение, то реальные массы множества квазаров могут оказаться существенно меньше предполагаемых. Это изменит наше представление о скорости роста чёрных дыр и, возможно, потребует пересмотра некоторых космологических моделей.

Плюсы и минусы сверхярких квазаров

Плюсы Минусы
Позволяют заглянуть в ранние эпохи Вселенной Могут искажать расчёты из-за выбросов
Служат маяками для изучения межгалактического пространства Поглощают огромное количество энергии и вещества
Помогают понять эволюцию галактик Трудны для наблюдения без современных приборов

FAQ

Как учёные измеряют массу чёрных дыр?
Главным образом по движению газа в аккреционном диске и по поведению света, излучаемого нагретым веществом.

Почему J0529 оказался легче, чем думали?
Потому что прежние наблюдения приняли струи выбрасываемого газа за вращательное движение.

Что такое GRAVITY+?
Это система интерферометрии, которая объединяет четыре телескопа VLT, создавая эффект одного гигантского телескопа и увеличивая разрешение наблюдений.

Как выбросы влияют на галактики?
Они могут останавливать формирование звёзд и распределять вещество в межгалактическом пространстве.

Можно ли увидеть J0529 невооружённым глазом?
Нет, он находится примерно в 12,5 миллиардах световых лет и виден только при помощи мощных телескопов.

Мифы и правда

Миф: чёрная дыра поглощает абсолютно всё.
Правда: чёрные дыры действительно обладают колоссальной гравитацией, но часть вещества выбрасывается в виде струй задолго до того, как достигнет горизонта событий.

Миф: масса квазара напрямую связана с его яркостью.
Правда: на свечение влияют и другие факторы, включая скорость аккреции и энергию выбросов.

Миф: наблюдения далеких объектов не могут быть точными.
Правда: современные интерферометры позволяют измерять движения газа с точностью до десятков километров в секунду.

Исторический контекст

Открытие J0529 в 2024 году стало важным шагом для космологии. Оно показало, насколько быстро продвигаются технологии наблюдения — от первых телескопов Галилея до гигантов вроде VLT, которые объединяют целые комплексы зеркал. Каждое новое поколение приборов не просто уточняет цифры, а меняет само понимание устройства Вселенной.

3 интересных факта

  1. Свет от J0529 путешествовал к нам более 12,5 миллиардов лет, что делает его одним из древнейших наблюдаемых объектов.

  2. Его струи газа движутся со скоростью, равной примерно 3% скорости света.

  3. Изучение квазаров помогает уточнять параметры расширения Вселенной и составлять её "временную карту".

История с квазаром J0529 — наглядное напоминание о том, что наука не стоит на месте. Каждый новый инструмент, будь то телескоп или алгоритм обработки данных, способен не просто подтвердить старые теории, но и кардинально их изменить. Чем совершеннее наши технологии, тем ближе мы подходим к тому, чтобы увидеть раннюю Вселенную такой, какой она была на самом деле.

