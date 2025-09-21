Вселенная подала знак: одна из черных дыр внезапно изменила направление своих полей

Одна из самых загадочных областей современной астрофизики — это наблюдения за чёрными дырами. Совсем недавно учёные получили новые данные о M87 - гигантской чёрной дыре в центре галактики Мессье 87. Её изображения, сделанные в разные годы, показали неожиданные изменения в магнитных полях, что стало настоящим открытием.

Эти данные позволяют лучше понять, как чёрные дыры взаимодействуют с окружающим веществом, и как именно формируются мощные струи плазмы, способные влиять на целые галактики.

Как устроена M87

M87 - сверхмассивная чёрная дыра, масса которой превышает массу Солнца более чем в шесть миллиардов раз. Она находится на расстоянии около 55 миллионов световых лет от Земли и окружена диском раскалённой плазмы. Именно этот диск играет ключевую роль в формировании магнитных полей, которые в свою очередь формируют струи вещества.

Снимки, сделанные телескопами в 2017, 2018 и 2021 годах, показали, что магнитные поля M87 меняются куда быстрее, чем предполагали ранее.

"Имея всего три снимка M87, мы только начинаем прикоснуться к глубинным загадкам этой галактики, но мы уверены, что сможем это сделать", — сказал учёный Себастьяно фон Фелленберг.

Сравнение данных разных лет

Год Особенности наблюдений Характер поляризации 2017 Первые детальные снимки Магнитные поля закручены в одну сторону 2018 Более стабильное состояние Поляризация зафиксировалась 2021 Резкий сдвиг направления Магнитные поля изменили направление

Этот "разворот" в 2021 году стал полной неожиданностью для исследователей.

Советы шаг за шагом: как наблюдают чёрные дыры

Используют сеть радиотелескопов Event Horizon Telescope (EHT), расположенных по всему миру. Совмещают данные с разных обсерваторий для создания единой картины. Проводят анализ поляризованного света, чтобы отследить магнитные поля. Сравнивают полученные изображения с теоретическими моделями. Повторяют наблюдения с разницей в год или чаще, чтобы зафиксировать изменения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: полагаться только на интенсивность света.

Последствие: можно упустить быстрые изменения в структуре магнитных полей.

Альтернатива: анализировать именно поляризацию, что позволяет увидеть "динамику" аккреционного диска.

Ошибка: ограничиваться одним телескопом.

Последствие: недостаточная детализация снимков.

Альтернатива: использовать глобальную сеть EHT, которая даёт эффект "телескопа размером с Землю".

А что если наблюдать чаще?

Учёные мечтают о создании "кино" чёрной дыры — последовательности снимков, получаемых каждую неделю. Это позволило бы буквально в реальном времени видеть изменения в магнитных полях и лучше понять физику процессов.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Возможность изучить магнитные поля Ограниченное количество снимков Подтверждение теоретических моделей Сложность наблюдений и высокая стоимость Влияние на понимание эволюции галактик Нужны десятилетия наблюдений

FAQ

Как выбрать телескоп для наблюдений за далекими объектами?

Любителям подойдут мощные оптические телескопы с компьютерным наведением, но для изучения чёрных дыр нужны радиотелескопы.

Сколько стоит проект EHT?

Бюджет оценивается в сотни миллионов долларов, так как он включает международное сотрудничество и сложную инфраструктуру.

Что лучше: наблюдать одну чёрную дыру или несколько?

Исследователи предпочитают сразу несколько объектов, чтобы сравнивать их поведение и находить закономерности.

Мифы и правда

Миф: чёрные дыры "всасывают" всё вокруг.

Правда: только вещество, попадающее слишком близко, оказывается втянутым в аккреционный диск.

Миф: магнитные поля рождаются внутри чёрной дыры.

Правда: они формируются в плазме вокруг неё.

Миф: снимки чёрных дыр — это просто художественные иллюстрации.

Правда: изображения основаны на реальных данных радиотелескопов.

Три интересных факта

М87* стала первой чёрной дырой, изображение которой опубликовали в 2019 году. Её струя плазмы простирается на тысячи световых лет и видна даже в оптических телескопах. Анализ поляризации помогает понять не только саму чёрную дыру, но и эволюцию всей галактики.

