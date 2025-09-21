Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Черная дыра
Черная дыра
© Designed by Freepik is licensed under public domain
Главная / Наука
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:22

Вселенная подала знак: одна из черных дыр внезапно изменила направление своих полей

Учёные EHT зафиксировали изменения магнитных полей у чёрной дыры M87

Одна из самых загадочных областей современной астрофизики — это наблюдения за чёрными дырами. Совсем недавно учёные получили новые данные о M87 - гигантской чёрной дыре в центре галактики Мессье 87. Её изображения, сделанные в разные годы, показали неожиданные изменения в магнитных полях, что стало настоящим открытием.

Эти данные позволяют лучше понять, как чёрные дыры взаимодействуют с окружающим веществом, и как именно формируются мощные струи плазмы, способные влиять на целые галактики.

Как устроена M87

M87 - сверхмассивная чёрная дыра, масса которой превышает массу Солнца более чем в шесть миллиардов раз. Она находится на расстоянии около 55 миллионов световых лет от Земли и окружена диском раскалённой плазмы. Именно этот диск играет ключевую роль в формировании магнитных полей, которые в свою очередь формируют струи вещества.

Снимки, сделанные телескопами в 2017, 2018 и 2021 годах, показали, что магнитные поля M87 меняются куда быстрее, чем предполагали ранее.

"Имея всего три снимка M87, мы только начинаем прикоснуться к глубинным загадкам этой галактики, но мы уверены, что сможем это сделать", — сказал учёный Себастьяно фон Фелленберг.

Сравнение данных разных лет

Год Особенности наблюдений Характер поляризации
2017 Первые детальные снимки Магнитные поля закручены в одну сторону
2018 Более стабильное состояние Поляризация зафиксировалась
2021 Резкий сдвиг направления Магнитные поля изменили направление

Этот "разворот" в 2021 году стал полной неожиданностью для исследователей.

Советы шаг за шагом: как наблюдают чёрные дыры

  1. Используют сеть радиотелескопов Event Horizon Telescope (EHT), расположенных по всему миру.

  2. Совмещают данные с разных обсерваторий для создания единой картины.

  3. Проводят анализ поляризованного света, чтобы отследить магнитные поля.

  4. Сравнивают полученные изображения с теоретическими моделями.

  5. Повторяют наблюдения с разницей в год или чаще, чтобы зафиксировать изменения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полагаться только на интенсивность света.

  • Последствие: можно упустить быстрые изменения в структуре магнитных полей.

  • Альтернатива: анализировать именно поляризацию, что позволяет увидеть "динамику" аккреционного диска.

  • Ошибка: ограничиваться одним телескопом.

  • Последствие: недостаточная детализация снимков.

  • Альтернатива: использовать глобальную сеть EHT, которая даёт эффект "телескопа размером с Землю".

А что если наблюдать чаще?

Учёные мечтают о создании "кино" чёрной дыры — последовательности снимков, получаемых каждую неделю. Это позволило бы буквально в реальном времени видеть изменения в магнитных полях и лучше понять физику процессов.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Возможность изучить магнитные поля Ограниченное количество снимков
Подтверждение теоретических моделей Сложность наблюдений и высокая стоимость
Влияние на понимание эволюции галактик Нужны десятилетия наблюдений

FAQ

Как выбрать телескоп для наблюдений за далекими объектами?
Любителям подойдут мощные оптические телескопы с компьютерным наведением, но для изучения чёрных дыр нужны радиотелескопы.

Сколько стоит проект EHT?
Бюджет оценивается в сотни миллионов долларов, так как он включает международное сотрудничество и сложную инфраструктуру.

Что лучше: наблюдать одну чёрную дыру или несколько?
Исследователи предпочитают сразу несколько объектов, чтобы сравнивать их поведение и находить закономерности.

Мифы и правда

  • Миф: чёрные дыры "всасывают" всё вокруг.

  • Правда: только вещество, попадающее слишком близко, оказывается втянутым в аккреционный диск.

  • Миф: магнитные поля рождаются внутри чёрной дыры.

  • Правда: они формируются в плазме вокруг неё.

  • Миф: снимки чёрных дыр — это просто художественные иллюстрации.

  • Правда: изображения основаны на реальных данных радиотелескопов.

Три интересных факта

  1. М87* стала первой чёрной дырой, изображение которой опубликовали в 2019 году.

  2. Её струя плазмы простирается на тысячи световых лет и видна даже в оптических телескопах.

  3. Анализ поляризации помогает понять не только саму чёрную дыру, но и эволюцию всей галактики.

Исторический контекст

  • 1915 год — Альберт Эйнштейн создаёт общую теорию относительности, предсказывающую существование чёрных дыр.

  • 1960-е годы — появляются первые серьёзные теории об аккреционных дисках и джетах.

  • 2017 год — сеть EHT начинает полномасштабные наблюдения.

  • 2019 год — опубликован первый снимок чёрной дыры (M87).

  • 2021 год — зафиксирован резкий сдвиг в магнитных полях.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Подводные раскопки у берегов Каша выявили парфюмерные сосуды, пролежавшие под водой тысячу лет 19.09.2025 в 21:47

Средневековые ароматы, сохранившиеся под водой: что скрывают стеклянные флаконы из Каша

У берегов Турции археологи нашли стеклянные флаконы для духов XI века. Находка доказывает, что ароматы с Востока попадали в Европу ещё в Средние века.

Читать полностью » Археологи нашли останки жертв землетрясения IV века в римской Гераклее Синтике вчера в 21:21

Древние римляне прятали секреты: останки шести мужчин после катастрофы в Гераклее Синтике

В руинах римской Гераклеи Синтики в Болгарии археологи нашли шесть жертв землетрясения IV века, включая молодого человека с редким генетическим заболеванием.

Читать полностью » Генетические данные подтвердили африканское происхождение жителей раннесредневековой Англии вчера в 20:38

Римская империя принесла Африку в Англию: как мигранты смешали кровь с англосаксами

Новые генетические данные показали: в раннесредневековой Англии жили люди с африканскими корнями, полностью интегрированные в общество.

Читать полностью » В Накш-и-Ростаме обнаружена уникальная погребальная надпись позднесасанидского периода вчера в 20:06

Надпись на пехлеви оказалась бомбой: рассказывает о ритуалах, которые древние персы держали в тайне

В Накш-и-Ростаме нашли погребальную надпись поздних Сасанидов. Она раскрывает тайны зороастрийских обрядов и культовых традиций древней Персии.

Читать полностью » В Турции обнаружены 56 клинописных табличек и 22 печати хеттов в древнем городе Каялыпынар вчера в 19:52

Древние хетты доверяли птицам больше, чем экспертам: архив с печатями это доказывает

Археологи нашли в Каялыпынаре архив хеттов с табличками о гадании по птицам и печатями знати. Открытие меняет понимание империи.

Читать полностью » В Риме нашли бронзовые медальоны Павла II в фундаменте Палаццетто Венеция вчера в 19:26

Тайна, которую Рим хранил веками: бронзовые медальоны XV века с лицом Павла II раскрывают ритуалы

В Риме археологи нашли бронзовые медальоны Павла II, спрятанные в фундаменте здания. Обряд закладки открывает тайны Возрождения.

Читать полностью » Генетика и среда влияют на когнитивные способности с раннего детства вчера в 18:42

До 3 лет тесты на интеллект бесполезны: шокирующие данные исследования близнецов

Учёные выяснили, когда когнитивные способности становятся стабильными и какие факторы влияют на их развитие. Исследование охватывает первые 30 лет жизни.

Читать полностью » Палеонтологи нашли янтарь с мухами и паутиной в центральном Эквадоре вчера в 18:24

Янтарь как машина времени: насекомые из Эквадора проливают свет на жизнь 112 млн лет назад

В Эквадоре впервые нашли янтарь с насекомыми возрастом 112 млн лет. Что скрывают эти "капсулы времени" и как они меняют представления о Гондване?

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Пятиминутная утренняя разминка сжигает до 40 калорий и улучшает кровообращение
Еда

Десерт Птичье молоко на сметане с желатином получается кремовым и быстрым в приготовлении
Садоводство

Ошибки при сборе тыквы: как не потерять урожай и сохранить плоды до весны
Питомцы

Ветеринар объяснил, когда кошкам можно давать сыворотку собственного приготовления
Еда

Салат Гурман с курицей включает отварную курицу, шампиньоны и сыр
Еда

Тыквенный рашель: традиционное болгарское варенье с корицей и лимонной кислотой
Спорт и фитнес

Функциональные упражнения: чем тренировка с бозу отличается от работы с бодибаром
Авто и мото

Вице-губернатор Поляков: в Петербурге в 2026 году начнут выпуск автомобилей Senat
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet