Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Слияние черных дыр
Слияние черных дыр
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:51

Корона черной дыры: рентгеновские лучи IGR J17091-3624 раскрыли секрет, который не ожидал никто

Новые наблюдения IXPE за черной дырой IGR J17091-3624 вызывают вопросы у астрофизиков

Наблюдения с помощью спутника IXPE (Imaging X-ray Polarimetry Explorer) за черной дырой IGR J17091-3624 поставили под сомнение существующие представления о состоянии материи в окрестностях этих экстремальных объектов. Аппарат НАСА IXPE предназначен для измерения поляризации рентгеновских лучей, что позволяет астрономам заглянуть в самые глубинные слои этих загадочных объектов.

Поляризация рентгеновских лучей помогает определить расположение короны — области чрезвычайно горячей намагниченной плазмы, окружающей черную дыру — и понять, как она генерирует рентгеновское излучение. Корона играет ключевую роль в процессах, происходящих вблизи черной дыры, и ее изучение имеет важное значение для понимания этих объектов.

В апреле 2025 года астрономы применили IXPE для измерения степени поляризации рентгеновского излучения черной дыры IGR J17091-3624. Результат оказался неожиданным: степень поляризации составила 9,1%, что значительно превышает значения, предсказываемые теоретическими моделями.

Комментарий исследователя: Мелисса Юинг о значимости открытия

"Черная дыра IGR J17091-3624 — это уникальный объект, яркость которого меняется, словно сердцебиение. Благодаря IXPE мы смогли измерить этот источник совершенно новым способом", — сказала руководительница исследования Мелисса Юинг из Ньюкаслского университета в Англии, подчеркнув важность этого открытия.

В рентгеновских двойных системах, таких как IGR J17091-3624, черная дыра перетягивает вещество с соседней звезды. Падая, это вещество образует вращающийся аккреционный диск. Корона, расположенная во внутренней области диска, может нагреваться до экстремальных температур — до миллиарда градусов по Цельсию — и излучать мощные рентгеновские лучи.

Несмотря на яркое свечение короны IGR J17091-3624 в рентгеновском диапазоне, она находится на расстоянии около 28 000 световых лет от Земли, что делает получение детальных изображений крайне сложной задачей.

"Обычно высокая степень поляризации соответствует наблюдению короны почти с ребра. Для таких измерений корона должна иметь идеальную форму, а угол наблюдения — быть строго определенным. Пока что ученые не могут объяснить характер изменения яркости, но это может стать ключом к пониманию данного класса черных дыр", — пояснил профессор Джорджио Матт из Третьего Римского университета, соавтор исследования, указав на сложности интерпретации данных.

Положение аккреционного диска: отклонение от ожидаемого

Звезда-компаньон этой черной дыры недостаточно яркая, чтобы напрямую определить угол наблюдения системы. Однако необычные колебания яркости, зафиксированные IXPE, позволяют предположить, что аккреционный диск не "смотрит на нас ребром", но и не направлен "анфас" — а наклонен под углом 40-70°.

Исследователи рассмотрели несколько гипотез, объясняющих высокую степень поляризации рентгеновского излучения. По одной из них, в системе присутствует "ветер" — поток вещества, вырывающийся из аккреционного диска и улетающий прочь. Если рентгеновские лучи от короны сталкиваются с этим веществом на пути к IXPE, возникает комптоновское рассеяние, что и приводит к наблюдаемым результатам.

Другая модель предполагает, что высокая степень поляризации может быть обусловлена очень высокой скоростью движения плазмы в короне. Если скорость плазмы достигает 20% от световой, релятивистские эффекты могут усилить наблюдаемую поляризацию.

В обоих случаях симуляции позволили воспроизвести наблюдаемую поляризацию без необходимости строго "реберного" угла наблюдения. Ученые продолжат моделирование и проверку гипотез, чтобы лучше понять природу этой загадочной черной дыры.

Интересные факты о черных дырах:

  • Черные дыры обладают такой сильной гравитацией, что даже свет не может вырваться из их притяжения.
  • Существуют черные дыры звездной массы и сверхмассивные черные дыры в центрах галактик.
  • Горизонт событий — это граница черной дыры, за которой ничто не может избежать притяжения.
  • Первое изображение черной дыры было получено в 2019 году.

Наблюдения за черной дырой IGR J17091-3624 с помощью IXPE поставили под сомнение существующие представления о состоянии материи вблизи этих экстремальных объектов. Новые данные требуют переосмысления процессов, происходящих в коронах черных дыр, и открывают новые горизонты для исследований в области астрофизики.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Африканские корни англосаксов: ДНК переписывает историю древней Англии сегодня в 5:14

Тайны древних могил: ДНК раскрыла африканские корни англосаксонской девушки

ДНК-анализ древних захоронений в Англии выявил африканские корни у англосаксонской девушки. Это открытие меняет представление о миграциях и этническом составе ранней Англии.

Читать полностью » Ctrl + Shift + T и другие комбинации для быстрого управления вкладками сегодня в 4:19

Весь интернет в трёх кнопках: мало кто пользуется этой возможностью Windows

Малоизвестная комбинация клавиш в Windows способна спасти потерянную вкладку в браузере. Разбираем её пользу и другие полезные сочетания.

Читать полностью » Учёные создали мини-дозиметр Doze для измерения β- и γ-излучения сегодня в 3:41

Крошечный гаджет раскрывает невидимого врага, присутствующего в каждом доме: ученые создали новое изобретение

Компактный дозиметр Doze помещается в карман, контролирует радиацию вокруг и подаст сигнал, если уровень превысит безопасный порог.

Читать полностью » Perplexity предложила 34,5 млрд долларов за покупку браузера Google Chrome сегодня в 2:16

В Google грядут перемены: Chrome могут передать новой компании

Perplexity готова заплатить 34,5 млрд долларов за Chrome, опередив Google в борьбе за рынок браузеров. Но решит ли суд судьбу сделки?

Читать полностью » Microsoft продлила обновления Edge и WebView2 в Windows 10 до октября 2028 года сегодня в 1:27

Windows 10 спасут от хакеров ещё три года — но есть важный нюанс

Microsoft бесплатно продлит обновления Edge и WebView2 в Windows 10 до 2028 года, обеспечив частичную защиту пользователям, которые не перейдут на новую ОС.

Читать полностью » Эксперты назвали главные признаки износа современных телевизоров сегодня в 0:27

Опасные полосы и блики на экране телевизора могут обернуться серьёзной проблемой

Пять признаков, что пора менять телевизор: от медленных приложений и битых пикселей до тусклого HDR. Как понять, что экран отжил своё?

Читать полностью » Исследование: проказа присутствовала в Америке за 4000 лет до прибытия европейцев вчера в 23:40

4300 лет назад: проказа в Америке, а Колумб ещё даже не родился

Учёные нашли древнейшие следы проказы в Америке — болезнь поражала людей ещё 4300 лет назад. Как ДНК-анализ раскрыл тайны забытой эпидемии? Читайте в нашем материале.

Читать полностью » Археологи выяснили, что минойцы импортировали медь из Египта вчера в 23:34

Медь из Египта или Урала? Неожиданные открытия, которые ставят под вопрос все известные факты

Ученые переосмысливают происхождение медных слитков с Крита, ставя под сомнение связь с Уралом. Новые данные указывают на Египет как источник меди.

Читать полностью »

Новости
Туризм

РЖД удваивает число скоростных поездов "Аврора" на направлении Москва – Санкт-Петербург
Еда

Диетолог Гадре: двойное отваривание риса снижает содержание мышьяка на 50%
Еда

Свиная поджарка с подливкой: рецепт приготовления по ГОСТу
Спорт и фитнес

Александр Карпов: тренировка ног повышает силу и ускоряет обмен веществ
Красота и здоровье

Карпенко объяснил, как отличить паническую атаку от сердечного приступа
Культура и шоу-бизнес

Стивен Кинг назвал Кристофера Ллойда и Кайла МакЛоклена кандидатами на роль себя в байопике
Туризм

Судебный иск к Диснейленду: как закрытые аттракционы повлияли на решение
Еда

Как приготовить жаркое из свинины с картошкой: советы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru