Чёрная дыра
© https://commons.wikimedia.org by NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva is licensed under National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory (NOIRLab), Creative Commons Attribution 4.0 International license
Главная / Наука и технологии
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:46

NASA зафиксировало странное свечение чёрной дыры — объяснений до сих пор нет

Необычные ритмы далёкой чёрной дыры заставили учёных всерьёз задуматься о том, как на самом деле ведут себя эти космические гиганты.

Загадочный объект во Вселенной

IGR J17091-3624 — чёрная дыра в двойной системе на расстоянии около 28 тысяч световых лет от Земли. Она питается веществом звезды-компаньона, вырывая у неё материю и формируя вокруг себя раскалённый аккреционный диск. Периодические вспышки яркости, из-за которых объект получил название "сердцебиение", происходят из-за нестабильностей в короне и диске, где температура достигает экстремальных значений, а излучение становится ярчайшим в рентгеновском диапазоне.

Удивительные результаты измерений

Для наблюдений использовался рентгеновский поляриметрический зонд NASA IXPE. Он зафиксировал необычно высокую степень поляризации излучения — 9,1%. Этот показатель оказался гораздо выше ожидаемого и поставил под сомнение привычные теории.

Обычно столь высокий уровень поляризации говорит о том, что корона видна почти с ребра, а её структура кажется идеально упорядоченной. Однако другие данные о поведении IGR J17091-3624 с этой картиной не совпадают, что только усиливает загадочность объекта.

Две конкурирующие гипотезы

Учёные протестировали два возможных сценария, чтобы объяснить наблюдения:

Мощные ветры из диска. Они могли рассеивать рентгеновское излучение, усиливая его поляризацию, даже если наблюдение не велось сбоку.
Движение короны. Вторая версия предполагает, что корона уносится наружу с невероятной скоростью, а релятивистские эффекты дополнительно усиливают поляризацию.
Оба варианта согласуются с результатами IXPE, но при этом ломают привычные представления о том, как устроены окрестности чёрных дыр.

Мнение исследователей

"Эти ветры — один из важнейших недостающих фрагментов для понимания роста всех типов чёрных дыр", — заявил автор исследования, профессор Университета Эхимэ в Мацуяме (Япония) Максим Парра.

Учёные уверены, что будущие наблюдения принесут ещё больше неожиданностей. Их работа была опубликована 27 мая в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

