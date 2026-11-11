Деньги на распродаже тают незаметно: старый способ с конвертами получил неожиданное продолжение

Россиянам стоит заранее подготовить отдельную дебетовую карту для покупок в период крупных распродаж, чтобы эффективно контролировать свои расходы, рассказала финансовый консультант, генеральный директор компании "Организация личных финансов" Алена Никитина. Эксперт пояснила в беседе с NewsInfo, что такой метод позволяет установить жесткий психологический и финансовый лимит, предотвращая спонтанные траты под влиянием маркетингового давления.

Ранее представители Центрального банка России в преддверии акции "Черная пятница" рекомендовали гражданам использовать для расчетов в интернете отдельный банковский инструмент, переводя на него исключительно ту сумму, которая требуется для конкретной оплаты. В регуляторе отметили, что подобная мера способна минимизировать финансовые потери в случае столкновения с киберпреступниками.

Часто злоумышленники создают поддельные сайты для кражи платежных данных под видом реализации сезонных товаров. Кроме того, эксперты по безопасности предупреждают, что в период праздничных акций многие используют схемы обмана, связанные с фальшивыми рассылками о скидках.

По словам Никитиной, выделение специальной карты под "черную пятницу" работает как своеобразный ограничитель. Это позволяет заранее определить бюджет, который человек готов потратить без ущерба для своего благосостояния. Специалист подчеркнула, что решение о сумме лимита должно приниматься взвешенно, минимум за месяц до начала распродаж, на основе заранее составленного списка необходимых товаров.

"Это принцип нескольких кошельков. Мы раскладываем деньги, условно говоря, по разным конвертикам. Когда не так много было карточек, люди раскладывали свои предстоящие траты по пяти, по семи, десяти, двадцати конвертикам", — пояснила Никитина.

Финансовый консультант обратила внимание, что для таких целей категорически не подходят кредитные счета. Использование заемных средств полностью противоречит логике разумного планирования. Правильная стратегия подразумевает перечисление фиксированной суммы — например, на покупку одежды или электроники — именно на дебетовую карту.

"Это такой внешний каркас, внешние ограничения, внешняя структура, эмоциональная часть. Чтобы внутри оторваться, не чувствовать вины, стыда, а снаружи бы каркас держал в виде этой карточки", — добавила эксперт.

В современных реалиях, когда рынок ритейла активно смещается в сторону маркетплейсов, такой подход становится ключевым элементом финансовой дисциплины. Стоит учитывать, что непродуманное составление бюджета часто приводит к тому, что покупатели выходят за рамки своих возможностей.

Специалисты также напоминают, что спонтанные покупки часто становятся причиной дефицита средств в будущем. Статистика показывает, что более половины россиян тратят премию или дополнительные доходы практически мгновенно, не успевая направить их на формирование накоплений или погашение обязательств.

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