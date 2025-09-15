Дым из выхлопной трубы способен обернуться разорением: вот откуда он берётся

Выхлоп автомобиля — это не просто облако газа, исчезающее в воздухе. Его цвет может многое рассказать о здоровье двигателя. Особенно тревожный сигнал для водителя — густой чёрный дым, появляющийся из выхлопной трубы.

Как должен выглядеть нормальный выхлоп

В исправных бензиновых и дизельных моторах дым почти незаметен — он прозрачный или слегка белёсый. Это объясняется тем, что до 80% выхлопа составляют азот и кислород, а около 5% — водяной пар. Именно он на морозе создаёт густое белое облако.

Остальная часть смеси — вредные вещества. Обычно они бесцветны, но есть исключение: сажа, которая окрашивает дым в тёмный оттенок. Ещё один тревожный знак — сизый дым, свидетельствующий о попадании масла в камеру сгорания.

Откуда берётся чёрный дым

Если топливо в цилиндрах не сгорает полностью, выхлоп темнеет. Причина может крыться как в низком качестве бензина или дизеля, так и в неисправностях.

"Использование дизельного топлива низкого качества с высоким содержанием серы или других примесей часто приводит к образованию сажи", — заявил управляющий директор компании FRANK AUTO Ирина Франк.

Вторым фактором становится нарушение баланса топливовоздушной смеси.

"На бензиновых двигателях чёрный выхлоп чаще всего возникает из-за обогащения смеси — виной могут быть неисправные форсунки, лямбда-зонд или засорённый фильтр. В дизельных моторах чёрный дым появляется из-за неполного сгорания топлива, чему способствуют проблемы с форсунками, турбокомпрессором или системой подачи топлива", — отметил CEO проекта Likvi. com Александр Коротков.

Недостаток воздуха

Иногда двигатель работает в условиях, когда топлива в смеси больше, чем кислорода. На морозе это бывает даже у исправных машин, но дым быстро светлеет по мере прогрева. Если этого не происходит, нужно проверять:

воздушный фильтр,

турбину,

датчик расхода воздуха,

лямбда-зонд или датчик положения дроссельной заслонки.

Что делать: заменить фильтр можно своими силами, а диагностику датчиков и турбины лучше доверить сервису.

Сбои в топливной системе

В старых карбюраторных моторах проблему вызывает залипший клапан. В современных инжекторных — грязные форсунки, неисправный насос или сбой в настройке угла опережения впрыска.

Что делать: сначала стоит попробовать промывку присадками, но чаще всего требуется ремонт или замена деталей.

Электрика и свечи

Неправильно работающие свечи зажигания или катушки приводят к неполному сгоранию топлива. В дизельных моторах к этому добавляются проблемы со свечами накала.

Что делать: проверить состояние деталей и при необходимости заменить их.

Низкая компрессия

В дизельных двигателях чёрный дым может быть следствием низкой компрессии. Причина — износ поршневых колец или неправильная регулировка клапанов.

Что делать: замер компрессии выполняют только в сервисе. Если показатели низкие, мотор чистят и промывают, а в тяжёлых случаях проводят капитальный ремонт.

Выхлопная система

Со временем катализатор и сажевые фильтры забиваются нагаром, мешая выходу газов.

"На дизельных автомобилях система автоматически может включать прожиг сажевого фильтра. В этот момент дымность повышается, но затем выхлоп светлеет", — заявил генеральный директор автосервиса ООО "Техцентр Кореана" Александр Большаков.

Что делать: катализатор и фильтры необходимо диагностировать и при необходимости менять или промывать. Удаление этих деталей хоть и избавляет от хлопот, но снижает экологический класс авто и требует перепрограммирования бортового компьютера.

Можно ли избежать проблемы

Регулярная диагностика двигателя и топливной системы значительно снижает риск появления чёрного дыма.

"Важно не забывать о проведении планового технического обслуживания, включая проверки на наличие утечек и состояния всех систем согласно рекомендациям производителя", — отметил управляющий директор FRANK AUTO Ирина Франк.

Эксперты советуют:

менять воздушный фильтр хотя бы раз в год,

следить за состоянием свечей и катушек,

контролировать расход топлива,

заправляться только качественным топливом на проверенных АЗС.

Так можно не только сохранить двигатель, но и избежать дорогостоящего ремонта.