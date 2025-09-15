Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Черный выхлоп
Черный выхлоп
© Designed by Freepik by toa55 is licensed under Public domain
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 9:27

Дым из выхлопной трубы способен обернуться разорением: вот откуда он берётся

Чёрный дым из выхлопной трубы: эксперты FRANK AUTO и Likvi назвали причины

Выхлоп автомобиля — это не просто облако газа, исчезающее в воздухе. Его цвет может многое рассказать о здоровье двигателя. Особенно тревожный сигнал для водителя — густой чёрный дым, появляющийся из выхлопной трубы.

Как должен выглядеть нормальный выхлоп

В исправных бензиновых и дизельных моторах дым почти незаметен — он прозрачный или слегка белёсый. Это объясняется тем, что до 80% выхлопа составляют азот и кислород, а около 5% — водяной пар. Именно он на морозе создаёт густое белое облако.

Остальная часть смеси — вредные вещества. Обычно они бесцветны, но есть исключение: сажа, которая окрашивает дым в тёмный оттенок. Ещё один тревожный знак — сизый дым, свидетельствующий о попадании масла в камеру сгорания.

Откуда берётся чёрный дым

Если топливо в цилиндрах не сгорает полностью, выхлоп темнеет. Причина может крыться как в низком качестве бензина или дизеля, так и в неисправностях.

"Использование дизельного топлива низкого качества с высоким содержанием серы или других примесей часто приводит к образованию сажи", — заявил управляющий директор компании FRANK AUTO Ирина Франк.

Вторым фактором становится нарушение баланса топливовоздушной смеси.

"На бензиновых двигателях чёрный выхлоп чаще всего возникает из-за обогащения смеси — виной могут быть неисправные форсунки, лямбда-зонд или засорённый фильтр. В дизельных моторах чёрный дым появляется из-за неполного сгорания топлива, чему способствуют проблемы с форсунками, турбокомпрессором или системой подачи топлива", — отметил CEO проекта Likvi. com Александр Коротков.

Недостаток воздуха

Иногда двигатель работает в условиях, когда топлива в смеси больше, чем кислорода. На морозе это бывает даже у исправных машин, но дым быстро светлеет по мере прогрева. Если этого не происходит, нужно проверять:

  • воздушный фильтр,
  • турбину,
  • датчик расхода воздуха,
  • лямбда-зонд или датчик положения дроссельной заслонки.

Что делать: заменить фильтр можно своими силами, а диагностику датчиков и турбины лучше доверить сервису.

Сбои в топливной системе

В старых карбюраторных моторах проблему вызывает залипший клапан. В современных инжекторных — грязные форсунки, неисправный насос или сбой в настройке угла опережения впрыска.

Что делать: сначала стоит попробовать промывку присадками, но чаще всего требуется ремонт или замена деталей.

Электрика и свечи

Неправильно работающие свечи зажигания или катушки приводят к неполному сгоранию топлива. В дизельных моторах к этому добавляются проблемы со свечами накала.

Что делать: проверить состояние деталей и при необходимости заменить их.

Низкая компрессия

В дизельных двигателях чёрный дым может быть следствием низкой компрессии. Причина — износ поршневых колец или неправильная регулировка клапанов.

Что делать: замер компрессии выполняют только в сервисе. Если показатели низкие, мотор чистят и промывают, а в тяжёлых случаях проводят капитальный ремонт.

Выхлопная система

Со временем катализатор и сажевые фильтры забиваются нагаром, мешая выходу газов.

"На дизельных автомобилях система автоматически может включать прожиг сажевого фильтра. В этот момент дымность повышается, но затем выхлоп светлеет", — заявил генеральный директор автосервиса ООО "Техцентр Кореана" Александр Большаков.

Что делать: катализатор и фильтры необходимо диагностировать и при необходимости менять или промывать. Удаление этих деталей хоть и избавляет от хлопот, но снижает экологический класс авто и требует перепрограммирования бортового компьютера.

Можно ли избежать проблемы

Регулярная диагностика двигателя и топливной системы значительно снижает риск появления чёрного дыма.

"Важно не забывать о проведении планового технического обслуживания, включая проверки на наличие утечек и состояния всех систем согласно рекомендациям производителя", — отметил управляющий директор FRANK AUTO Ирина Франк.

Эксперты советуют:

  • менять воздушный фильтр хотя бы раз в год,
  • следить за состоянием свечей и катушек,
  • контролировать расход топлива,
  • заправляться только качественным топливом на проверенных АЗС.

Так можно не только сохранить двигатель, но и избежать дорогостоящего ремонта.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Моторист развенчал мифы о ремонте двигателей 1.4 и 1.6 литра в корейских автомобилях сегодня в 5:09

Как не поддаться на мифы о двигателях Kia и Hyundai: что нужно учитывать владельцам

Узнайте, какие мифы о двигателях Kia и Hyundai не соответствуют реальности и почему они могут служить вам намного дольше, чем вы думаете.

Читать полностью » Что делать, если автомобиль не реагирует на сигнал с ключа: советы специалистов сегодня в 4:52

Когда без ключа не обойтись: как не стать жертвой бесключевого доступа

Советы по исправлению проблем с бесключевым доступом и советы по профилактике для владельцев автомобилей.

Читать полностью » Подушки двигателя выходят из строя после 70–150 тыс. км — предупреждают специалисты сегодня в 4:10

Опоры двигателя рушат комфорт водителей медленно, но верно: первые сигналы видно без сервиса

Подушки двигателя незаметны, но именно они отвечают за комфорт и целостность мотора. Как понять, что им пришёл конец, и проверить их самому?

Читать полностью » Эксперт Наварро рассказал о необходимости реформы системы экологических маркировок автомобилей в ЕС сегодня в 3:48

Маркировка, которая не спасает природу: как ЕС подвёл водителей и экологов

В Европе обсуждают переход к новой системе экологической маркировки автомобилей, которая будет учитывать реальные выбросы. Реформа должна устранить существующие парадоксы и повысить справедливость.

Читать полностью » Вода в цилиндрах: управляющий директор FRANK AUTO предупредила о риске капитального ремонта сегодня в 3:26

Один неверный заезд в лужу на автомобиле способен обойтись в сотни тысяч рублей

Даже мелкая лужа способна убить двигатель: что такое гидроудар, как он возникает и почему ремонт после него обходится в сотни тысяч рублей.

Читать полностью » Tesla увеличит производство на заводе в Германии несмотря на падение продаж в Европе сегодня в 2:38

Продажи Tesla в Европе падают, но завод в Германии увеличивает производство — что скрывает компания

Завод Tesla в Германии увеличивает производство, несмотря на падение продаж в Европе. Как компания планирует справиться с вызовами на рынке?

Читать полностью » Топ-10 серийных машин с максимальной скоростью свыше 380 км/ч сегодня в 2:10

Гонка за скоростью: кто реально стал королём дороги, а кто — лишь легендой

Топ-10 самых быстрых машин в мире: реальные рекорды, скандалы и уникальные технологии, которые изменили историю автопрома.

Читать полностью » Штраф за езду без стоп-сигналов составляет 500 рублей — напомнил эксперт Коротков сегодня в 1:36

Когда тормоза работают, а огни — нет: сценарий самой опасной аварии

Почему перестают гореть стоп-сигналы: от банальных лампочек до сложных электронных систем. Какие поломки исправить самому, а с чем лучше ехать в сервис.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Современные чемоданы различаются по материалу, размеру и удобству колёс
Питомцы

Ветеринары: позы сна у собак помогают выявить доверие и болезни
Красота и здоровье

Гарвардские ученые доказали влияние ягод на память — сколько грамм нужно в неделю
Красота и здоровье

Диетолог Татьяна Солнцева рассказала о пользе стручковой фасоли для сердца и обмена веществ
Наука

5800-летняя березовая жвачка помогла определить внешность и рацион древней женщины
Садоводство

В Удмуртии осенью собирают шишки, рябину, колосья и льняную соломку для декора
Садоводство

Зимний уход за геранью: редкий полив раз в 7–10 дней предотвращает корневую гниль
Спорт и фитнес

Тяга гантелей на наклонной скамье — для средних дельт, ACE Fitness
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet