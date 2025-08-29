Не просто алкоголь: тайный смысл настойки, которую готовили наши бабушки

Вы когда-нибудь пробовали настойку из черной рябины? Этот удивительный напиток не только вкусный, но и обладает множеством полезных свойств. Легкость его приготовления делает его идеальным вариантом для домашнего использования. Хотя я сама не употребляю алкоголь, моя мама всегда радовала нас своими рецептами, переданными из поколения в поколение. Ее настойка из черной рябины неизменно вызывает восторг у родственников и гостей.

Ингредиенты

Черноплодная рябина — 1 кг

Гвоздика — 3 шт.

Сахар — 500 г

Водка — 1 л

Как приготовить

Общее время приготовления составляет около 2 месяцев, но сам процесс довольно прост. Лучшее время для сбора черной рябины — после первых заморозков. Ягоды могут выглядеть зрелыми еще в августе, но именно в холодное время они приобретают свои полезные свойства.

Тщательно промойте собранные ягоды и поместите их в чистую банку. Аккуратно растолките ягоды с помощью деревянной толкушки. Добавьте гвоздику и сахар, тщательно перемешайте. Накройте банку марлей и оставьте на два дня в комнате.

Через два дня залейте ягоды водкой, закройте крышкой и уберите в темное прохладное место на два месяца. Получившийся напиток порадует вас не только своим потрясающим цветом, но и станет отличным дополнением к праздничному столу.

Настойка из черной рябины — это не просто напиток, а настоящая находка для тех, кто ценит домашние традиции и хочет порадовать себя и своих близких.