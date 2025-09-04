Чёрные кошки чаще остаются одни — причина доводит до мурашек

Мало кто знает, но именно чёрные кошки чаще всего остаются без дома. Причина проста — старые суеверия, связывающие их с несчастьями. В некоторых странах их, напротив, считают символом удачи, но предрассудки до сих пор сильны. Особенно опасными для тёмных питомцев становятся "мистические" даты вроде пятницы 13-го, когда многие владельцы предпочитают не выпускать их на улицу.

История Пипоки: ласка вопреки предрассудкам

Жительница Сан-Паулу Майра Исса вместе с мужем Ренато взяла из приюта шестимесячную чёрную кошку по имени Пипока. Решение усыновить её было осознанным: на ярмарке рядом с Пипокой находилась более "удобная" для усыновления малышка, и шанс на дом у старшей чёрной кошки был минимальным.

С первых дней Пипока проявила свой характер.

"Она много мяукала, требуя ласки и внимания, чего другие кошки не делали. Сегодня ей девять лет, и она всё ещё такая же", — рассказывает владелица Майра Исса.

По её словам, Пипока всегда ищет человеческого тепла: забирается на колени, спит с хозяевами и дружит даже с собаками.

Саке: кот с характером

Актриса из Рио-де-Жанейро Мария Луиза приютила котёнка по имени Саке, когда ему было всего несколько месяцев. Чёрный кот сразу занял особое место в её жизни. Он остаётся рядом почти постоянно, требует внимания и даже умеет открывать дверь, если она не заперта.

"Когда я дома, он всегда ко мне приклеен. Мы шутим, что он более темпераментный и соблазнительный кот", — говорит актриса.

По её словам, Саке не похож на других: он сам выбирает, когда проявлять нежность, но при этом очень зависим от её присутствия.

Как кошка показывает любовь?

Учёные пока не нашли доказательств связи окраса и характера, но точно известно: каждая кошка выражает чувства по-своему. Есть несколько знаков, по которым можно понять её привязанность:

мягкие удары головой;

"месение" лапами хозяина;

мурлыканье;

лёгкие покусывания и облизывание;

переворачивание на спину;

"подарки" в виде принесённых предметов.

Суеверия и реальность

Старинные предрассудки до сих пор мешают чёрным кошкам находить дом. В то время как в Германии считается, что если чёрная кошка перебежала дорогу слева направо — это к удаче, во многих странах их продолжают бояться.

Поэтому специалисты советуют владельцам быть особенно осторожными в "опасные" даты и тщательно выбирать приёмные семьи для котят. Ведь на самом деле чёрные кошки ничем не отличаются от других — они такие же ласковые, умные и преданные.