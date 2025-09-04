Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Черная кошка
Черная кошка
© commons.wikimedia.org by Chosovi is licensed under CC BY-SA 2.5
Главная / Питомцы
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:23

Чёрные кошки чаще остаются одни — причина доводит до мурашек

Учёные: характер кошек не зависит от окраса, мифы мешают найти дом чёрным питомцам

Мало кто знает, но именно чёрные кошки чаще всего остаются без дома. Причина проста — старые суеверия, связывающие их с несчастьями. В некоторых странах их, напротив, считают символом удачи, но предрассудки до сих пор сильны. Особенно опасными для тёмных питомцев становятся "мистические" даты вроде пятницы 13-го, когда многие владельцы предпочитают не выпускать их на улицу.

История Пипоки: ласка вопреки предрассудкам

Жительница Сан-Паулу Майра Исса вместе с мужем Ренато взяла из приюта шестимесячную чёрную кошку по имени Пипока. Решение усыновить её было осознанным: на ярмарке рядом с Пипокой находилась более "удобная" для усыновления малышка, и шанс на дом у старшей чёрной кошки был минимальным.

С первых дней Пипока проявила свой характер.

"Она много мяукала, требуя ласки и внимания, чего другие кошки не делали. Сегодня ей девять лет, и она всё ещё такая же", — рассказывает владелица Майра Исса.

По её словам, Пипока всегда ищет человеческого тепла: забирается на колени, спит с хозяевами и дружит даже с собаками.

Саке: кот с характером

Актриса из Рио-де-Жанейро Мария Луиза приютила котёнка по имени Саке, когда ему было всего несколько месяцев. Чёрный кот сразу занял особое место в её жизни. Он остаётся рядом почти постоянно, требует внимания и даже умеет открывать дверь, если она не заперта.

"Когда я дома, он всегда ко мне приклеен. Мы шутим, что он более темпераментный и соблазнительный кот", — говорит актриса.

По её словам, Саке не похож на других: он сам выбирает, когда проявлять нежность, но при этом очень зависим от её присутствия.

Как кошка показывает любовь?

Учёные пока не нашли доказательств связи окраса и характера, но точно известно: каждая кошка выражает чувства по-своему. Есть несколько знаков, по которым можно понять её привязанность:

  • мягкие удары головой;
  • "месение" лапами хозяина;
  • мурлыканье;
  • лёгкие покусывания и облизывание;
  • переворачивание на спину;
  • "подарки" в виде принесённых предметов.

Суеверия и реальность

Старинные предрассудки до сих пор мешают чёрным кошкам находить дом. В то время как в Германии считается, что если чёрная кошка перебежала дорогу слева направо — это к удаче, во многих странах их продолжают бояться.

Поэтому специалисты советуют владельцам быть особенно осторожными в "опасные" даты и тщательно выбирать приёмные семьи для котят. Ведь на самом деле чёрные кошки ничем не отличаются от других — они такие же ласковые, умные и преданные.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Маленькие ритуалы кошки делают атмосферу дома особенной вчера в 18:00

Дом без кошки — просто стены: вот в этом секрет уюта в одном пушистом создании

Кошка меняет атмосферу дома, даря спокойствие, уют и безусловную любовь. Что именно приносит пушистый друг в нашу жизнь?

Читать полностью » Кинологическая ассоциация выявила опасные породы собак в РФ вчера в 16:56

Бойцы под маской: какие собаки скрывают опасность в характере

Узнайте, какие породы собак в России и мире считаются наиболее опасными и почему правильное воспитание — залог безопасности для вас и окружающих.

Читать полностью » Ежики как домашние питомцы: уход по рекомендациям ветеринаров вчера в 16:44

Быстрый старт: ежик как питомец — 3 шага к идеальному уходу без лишних хлопот

Ежики — колючие, но очаровательные питомцы. Как выбрать, кормить и ухаживать, чтобы избежать сюрпризов? Узнайте секреты комфортной жизни с ежом в доме.

Читать полностью » Зоологи рекомендуют террариум для йеменского хамелеона вчера в 15:53

Меняет цвет и настроение: секреты, которые не расскажут в зоомагазине

Узнайте, как выбрать и правильно содержать йеменского хамелеона — экзотического питомца, способного менять цвет и радовать вас в домашних условиях. Советы по уходу, кормлению и обустройству террариума.

Читать полностью » Российские производители увеличивают выпуск кормов для животных вчера в 15:41

Как выбрать корм для питомца, если импортные бренды исчезают из магазинов

Импортные корма для домашних животных исчезают с полок магазинов — что стало причиной и как это повлияет на владельцев кошек и собак? Узнайте о перспективах рынка и отечественных альтернативах.

Читать полностью » Подготовка к родам кошек требует чистой подстилки вчера в 14:50

Секрет лёгкой подготовки: как предсказать появление котят, используя наблюдение и минимум усилий

Узнайте, как правильно определить дату родов у кошки, какие факторы влияют на срок беременности и когда ждать появления котят. Советы по уходу и подготовке к окоту.

Читать полностью » Эксперт Гилберт назвал опасные для здоровья комнатные растения вчера в 14:49

Красивые, но смертельно опасные: какие цветы нельзя держать рядом с питомцами

Эксперт Тони Гилберт рассказал, какие популярные комнатные растения опасны для животных: алоэ, агава, драцена и другие могут вызвать серьёзные отравления.

Читать полностью » Хомяки игнорируют беговое колесо из-за стресса, отмечают специалисты вчера в 14:39

Тень над клеткой: как отказ от колеса угрожает здоровью вашего хомяка

Почему хомяк игнорирует беговое колесо и как приучить его к тренировкам? Узнайте причины отказа от тренажера и способы мотивировать вашего питомца к активности.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Оптимальный режим: три или четыре тренировки в неделю для роста мышц
Дом

Эксперт Никитин посоветовал закладывать 10–15% к смете на непредвиденные траты при ремонте
Садоводство

Биопрепараты против слизней: как использовать фосфат железа для спасения урожая
Туризм

В аэропорту Хитроу за год потерялись более 34 тысяч чемоданов — исследование Linternaute
Еда

Центр защиты прав потребителей Гамбурга подал иск к Mondelez из-за шоколада Milka
Садоводство

Клопогон кистевидный цветёт с июля до конца сентября
Еда

Утка с начинкой из гречки запекается до золотистой корочки
Красота и здоровье

Диетолог Андрей Бобровский: популярность кокосового молока связана с маркетингом из США
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet