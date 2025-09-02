Чёрные коты в семье творят то, от чего челюсть отвисает сразу

Они окружены мифами и предрассудками, но те, кто однажды завёл чёрного котёнка, знают: эти животные дарят любовь и уют. Голубые глаза на фоне тёмной шерсти — редкость, но даже кошки с зелёными или жёлтыми глазами вызывают восхищение и становятся любимцами в семьях.

Повседневная жизнь рядом с чёрной кошкой

Владельцы утверждают, что их будни с такими питомцами наполнены спокойствием и радостью.

"Им нравится крутиться рядом со мной, пока я сплю или работаю", — заявила хозяйка Серены и Жоакима, Кристиана Невес.

А Луан Дуарте, у которого дома Ян и Таханни, делится: "Они игривые, любят ласку, требуют свой пакетик, любопытные и всегда исследуют мир".

Для Дейс Лимы, которая выросла среди чёрных кошек, они стали символом домашнего уюта: "Здесь так спокойно. У нас всегда были чёрные кошки — послушные и невероятно ласковые".

Ласковость и привязанность

Многие хозяева уверены, что именно чёрные коты отличаются особой нежностью.

"Луна со мной уже много лет. Она была моим первым котёнком — дружелюбная, ласковая, любит месить лапками и мурлыкать. Но если я отвлекусь, она не отстанет, пока не получит свою порцию любви", — рассказывает Паула Майя, у которой семь кошек, включая мейн-кунов и чёрную Луну.

Луан добавляет, что его питомцы будто чувствуют настроение хозяина: "Когда я болею или мне грустно, они остаются рядом, словно говорят: "Успокойся, всё будет хорошо"".

Забавные привычки и кошачьи шалости

Чёрные коты умеют удивлять не только лаской, но и озорством.

"Моя Луна однажды приземлилась прямо мне на лицо. Тогда я ужасно расстроилась, но сейчас этот шрам на лбу вызывает улыбку", — вспоминает Паула.

Её кошка также известна своим хитроумием: выключает приставку, когда девушка Паулы играет в видеоигры, и даже открывает фильтр для воды, чтобы попить "по-своему".

Жуаким, кот Кристианы, предпочитает внимание гостей: "Он любит прыгать на людей, и иногда это ставит меня в неловкое положение. Но его дерзость мне нравится".

Суеверия и правда о чёрных кошках

Чёрных котов веками связывали с мистикой, пятницей 13-го и даже с неудачей. Но для их хозяев это лишь повод опровергнуть мифы.

"Я думаю, очень важно разрушить это табу. Чёрные кошки приносят только радость и становятся отличными компаньонами", — уверен Луан.

Однако именно из-за предрассудков чёрных котят усыновляют реже других. "Луну бросили вместе с другими котятами, и всех разобрали, кроме неё. Узнав об этом, я сразу забрала её домой. Это была любовь с первого взгляда", — рассказывает Паула.

Кристиана, которая приютила семь кошек, добавляет: "Чёрные кошки — одни из самых отвергнутых. Две мои — спасённые с улицы. Они сталкиваются с предубеждением, хотя заслуживают любви не меньше других".