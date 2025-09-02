Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Черная кошка
Черная кошка
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:39

Чёрные коты в семье творят то, от чего челюсть отвисает сразу

Владельцы чёрных кошек опровергли мифы о несчастьях и предрассудках

Они окружены мифами и предрассудками, но те, кто однажды завёл чёрного котёнка, знают: эти животные дарят любовь и уют. Голубые глаза на фоне тёмной шерсти — редкость, но даже кошки с зелёными или жёлтыми глазами вызывают восхищение и становятся любимцами в семьях.

Повседневная жизнь рядом с чёрной кошкой

Владельцы утверждают, что их будни с такими питомцами наполнены спокойствием и радостью.

"Им нравится крутиться рядом со мной, пока я сплю или работаю", — заявила хозяйка Серены и Жоакима, Кристиана Невес.

А Луан Дуарте, у которого дома Ян и Таханни, делится: "Они игривые, любят ласку, требуют свой пакетик, любопытные и всегда исследуют мир".

Для Дейс Лимы, которая выросла среди чёрных кошек, они стали символом домашнего уюта: "Здесь так спокойно. У нас всегда были чёрные кошки — послушные и невероятно ласковые".

Ласковость и привязанность

Многие хозяева уверены, что именно чёрные коты отличаются особой нежностью.

"Луна со мной уже много лет. Она была моим первым котёнком — дружелюбная, ласковая, любит месить лапками и мурлыкать. Но если я отвлекусь, она не отстанет, пока не получит свою порцию любви", — рассказывает Паула Майя, у которой семь кошек, включая мейн-кунов и чёрную Луну.

Луан добавляет, что его питомцы будто чувствуют настроение хозяина: "Когда я болею или мне грустно, они остаются рядом, словно говорят: "Успокойся, всё будет хорошо"".

Забавные привычки и кошачьи шалости

Чёрные коты умеют удивлять не только лаской, но и озорством.

"Моя Луна однажды приземлилась прямо мне на лицо. Тогда я ужасно расстроилась, но сейчас этот шрам на лбу вызывает улыбку", — вспоминает Паула.

Её кошка также известна своим хитроумием: выключает приставку, когда девушка Паулы играет в видеоигры, и даже открывает фильтр для воды, чтобы попить "по-своему".

Жуаким, кот Кристианы, предпочитает внимание гостей: "Он любит прыгать на людей, и иногда это ставит меня в неловкое положение. Но его дерзость мне нравится".

Суеверия и правда о чёрных кошках

Чёрных котов веками связывали с мистикой, пятницей 13-го и даже с неудачей. Но для их хозяев это лишь повод опровергнуть мифы.

"Я думаю, очень важно разрушить это табу. Чёрные кошки приносят только радость и становятся отличными компаньонами", — уверен Луан.

Однако именно из-за предрассудков чёрных котят усыновляют реже других. "Луну бросили вместе с другими котятами, и всех разобрали, кроме неё. Узнав об этом, я сразу забрала её домой. Это была любовь с первого взгляда", — рассказывает Паула.

Кристиана, которая приютила семь кошек, добавляет: "Чёрные кошки — одни из самых отвергнутых. Две мои — спасённые с улицы. Они сталкиваются с предубеждением, хотя заслуживают любви не меньше других".

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ветеринар Вера Меньшикова: абиссинская кошка отличается грациозностью и умом вчера в 18:13

Кошка, похожая на миниатюрную пуму: раскрыт секрет популярности абиссинской породы

Абиссинская кошка — умная и игривая порода с древней историей. Узнайте всё о её характере, уходе, питании и особенностях здоровья.

Читать полностью » Собака часто становится ближе некоторых родственников вчера в 17:30

Собаки дарят то, чего не могут даже близкие: вот почему человек помнит своего питомца всю жизнь

Собаки живут рядом с нами недолго, но их любовь остаётся навсегда. 7 причин, почему вы никогда не сможете забыть своего питомца.

Читать полностью » Ветеринары рекомендуют приучать котенка к лотку с первых недель жизни для гигиены дома вчера в 16:58

Котенок в лотке за неделю: секрет, который экономит время и деньги на уборку

Как быстро и без стресса приучить котенка к лотку? Узнайте, когда лучше сажать малыша в туалет, как реагировать на ошибки и выбрать правильное место для лотка.

Читать полностью » Домашние птицы чиж, канарейка и щегол поют и создают комфорт в квартире вчера в 16:54

Пять птиц за минимальные хлопоты: лайфхаки для тех, кто хочет радость без лишней суеты

Пять необычных птиц, которые легко приживутся в квартире и порадуют своим пением и общением. Узнайте, какие пернатые питомцы станут настоящими друзьями в вашем доме!

Читать полностью » Мурлыканье белки предупреждает об агрессивном поведении вчера в 15:49

Мурчание белки: милый звук с тёмной стороны природы

В парках белки мурлычут как кошки, но этот звук — признак опасности. Узнайте, почему рыжие красавицы злятся и как избежать укусов, чтобы прогулка осталась приятной. Животные, природа, белки.

Читать полностью » Львы и слоны демонстрируют нежность в природе вчера в 15:43

Львы и слоны: как гиганты фауны прячут нежность за силой, раскрывая секреты гармонии

В День всех влюбленных узнайте, как животные выражают любовь — от танцев морских коньков до нежных объятий слонов. Их поведение удивит и вдохновит!

Читать полностью » Ветеринары объяснили, как вернуть аппетит кошкам к сухому корму вчера в 14:36

Экономьте нервы: простой секрет, как заставить кошку обожать сухой корм

Почему кошка вдруг перестала есть сухой корм? Узнайте основные причины отказа и эффективные способы вернуть аппетит вашему питомцу.

Читать полностью » Ветеринары рассказали об условиях содержания енота-полоскуна вчера в 14:31

Тайны домашних зверей: почему лиса и капибара могут стать лучшими соседями

Каких необычных экзотических питомцев можно держать в городской квартире? Узнайте про лису фенек, енота, лемура и других удивительных соседей!

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Орландо Блум заявил о планах получить ирландский паспорт
Авто и мото

ГИБДД напомнила о штрафах за использование клаксона в жилых зонах
Спорт и фитнес

Тренер Каролина Араухо объяснила, какие мышцы работают на скамье для скручиваний
Еда

Королевские креветки варят в панцире без разморозки
Авто и мото

Автоэлектрики объяснили, зачем хранить старый аккумулятор после замены
Еда

Рецепт салата с блинами и курицей
Спорт и фитнес

Велосипедные скручивания: какие мышцы работают — объяснил тренер Нико Гонсалес
Туризм

Ла-Рош-Гийон под Парижем вошёл в список самых красивых деревень Франции
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet