Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Петуния "Черная кошка"
Петуния "Черная кошка"
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 8:26

"Черная кошка" в саду: цветок, который превращает клумбу в декорацию для Хэллоуина

Петунии Black Cat цветут до первых заморозков и требуют укрытия при похолодании

Конец лета вовсе не означает, что садоводы должны сложить инструменты и ждать весны. Осень может стать временем для необычных решений, особенно если речь идёт о Хэллоуине. Идеальный вариант для украшения двора в этот период — петуния "Черная кошка" (Black Cat). Её густо-тёмные лепестки создают мистическую атмосферу и превращают привычные клумбы в элемент праздничного декора.

Уникальная красота "Черной кошки"

Петунии давно известны своей неприхотливостью и разнообразием окрасок. Но сорт "Черная кошка", появившийся на рынке в 2011 году, стал настоящей сенсацией. Компания W. Atlee Burpee & Co. вывела его как первую почти полностью чёрную петунию. Хотя ботаники отмечают, что абсолютно чёрных пигментов в природе не существует, насыщенный оттенок лепестков этого сорта максимально приближен к мрачному тону. Цвет получается благодаря антоцианам — природным соединениям, придающим растениям фиолетовые и синие оттенки.

Эти цветы мгновенно привлекли внимание садоводов и дизайнеров. На фоне ярких осенних листьев чёрная петуния выглядит эффектно и даже слегка зловеще, что идеально для украшения двора или крыльца к празднику.

Сравнение популярных сортов петуний

Сорт

Цвет

Особенность

Срок цветения

Black Cat

почти чёрный

эффект "жуткой" атмосферы

до заморозков

Purple Wave

ярко-фиолетовый

каскадный рост

всё лето

Limelight

салатовый

редкий оттенок для композиций

июнь-сентябрь

Surfinia Red

алый

подходит для подвесных кашпо

июнь-октябрь

Советы шаг за шагом по выращиванию

  1. Найдите готовое растение в питомнике — семена не успеют дать цветы к концу октября.
  2. Выберите горшок или кашпо с дренажом, добавьте качественный грунт с удобрением.
  3. Расположите горшок так, чтобы цветы получали минимум 5 часов солнца в день.
  4. Поливайте регулярно, но не допускайте застоя воды.
  5. Каждые 2-3 недели добавляйте водорастворимые удобрения.
  6. Удаляйте увядшие цветы вместе с зелёным основанием, чтобы продлить цветение.
  7. При похолодании заносите растение в теплицу или накрывайте агроволокном.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: посадка семян в конце лета.
    Последствие: растение не успеет зацвести к Хэллоуину.
    Альтернатива: купить готовую петунию с бутонами в питомнике.
  • Ошибка: оставить растение без укрытия при первых заморозках.
    Последствие: цветы погибнут за одну ночь.
    Альтернатива: использовать переносные кашпо или старую простыню для защиты.
  • Ошибка: не удалять увядшие цветы.
    Последствие: прекращение образования новых бутонов.
    Альтернатива: регулярно прищипывать отцветшие части.

А что если…

Что если использовать "Черную кошку" не только в горшках, но и как часть тематической композиции? Например, посадить её в кашпо в виде тыквы или деревянного лица с "волосами". Можно дополнить подсветкой — светящимися палочками или чёрной лампочкой, которая сделает цветы ещё более мистическими.

Плюсы и минусы сорта

Плюсы

Минусы

Уникальный тёмный оттенок

Не зимует в открытом грунте

Отлично подходит для декора к праздникам

Требует регулярного полива

Сочетается с яркими растениями

Плохо переносит заморозки

Легко выращивать в контейнерах

Высокая цена готовых растений

FAQ

Как выбрать "Черную кошку" для посадки?
Покупайте уже цветущее или бутонизированное растение в проверенном питомнике.

Сколько стоит готовая петуния Black Cat?
В среднем цена за кустик в горшке — от 400 до 700 рублей в зависимости от региона и магазина.

Что лучше — посадка в грунт или в горшок?
Для осеннего сезона удобнее кашпо: их легко заносить в дом или теплицу при заморозках.

Мифы и правда

  • Миф: "Петуния Black Cat полностью чёрная".
    Правда: цвет скорее глубокий фиолетовый, но человеческий глаз воспринимает его как чёрный.
  • Миф: "Эти петунии ядовиты".
    Правда: сорт безопасен и не содержит токсинов, его можно выращивать рядом с домашними животными.
  • Миф: "Петунии не подходят для осенней посадки".
    Правда: при покупке готового растения они отлично цветут до первых морозов.

3 интересных факта

  1. Сорт "Black Cat" был представлен как первый чёрный цветок в мире, вызвав бурю обсуждений среди ботаников.
  2. Антоцианы, отвечающие за окраску лепестков, также содержатся в чернике и винограде.
  3. В декоративном садоводстве чёрные растения символизируют таинственность и используются для тематического дизайна.

Исторический контекст

  • 2011 год — официальная премьера сорта "Black Cat" на выставках.
  • Конец XIX века — активное выведение декоративных петуний в Европе.
  • Наши дни — чёрная петуния стала символом осенних садовых композиций и украшений к Хэллоуину.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперт Николай Лычев: в России погибло около миллиона гектаров зерновых из-за жары сегодня в 7:57

Сетка и солома сильнее жары: как спасти сад и ягоды, когда солнце палит без пощады

Жара в России уничтожила миллион гектаров зерновых и до 50 % ягодных культур. Эксперт Николай Лычев рассказал, чего ждать от итогового урожая.

Читать полностью » Кукурузная глютеновая мука содержит около 10% азота и улучшает питание растений сегодня в 7:17

Азот уходит из почвы — урожай слабеет: как кукурузная мука решает проблему

Узнайте о кукурузной глютеновой муке — натуральном удобрении, которое поможет вашим растениям расти, подавляя сорняки и улучшая почву. Читайте далее!

Читать полностью » Заморозка, варенье или сушка: лучшие способы сохранить урожай клубники сегодня в 6:57

Ягода на вес золота: одно неверное движение — и клубника превращается в кашу

Когда и как правильно собирать клубнику, чтобы она сохранила свежесть и вкус? Простые правила помогут продлить жизнь ягод даже после сбора.

Читать полностью » Подвешивание куста помогает томатам краснеть прямо на лозе сегодня в 6:13

Урожай висит зелёным: как спасти помидоры, когда сезон на исходе

Узнайте, как спасти ваши зелёные помидоры и добиться их дозаривания с помощью простых методов — ищите ответы на свои вопросы и ошибки!

Читать полностью » Где нельзя бурить скважину: требования Роскачества к расстоянию от источников загрязнения сегодня в 5:57

Глоток отравы из-под земли: почему нарушение дистанции у скважины бьёт по здоровью и кошельку

При бурении скважины важно соблюдать санитарные нормы: расстояния, герметичность и лицензии. Какие ошибки чаще всего совершают дачники?

Читать полностью » Укоренение черенков герани занимает около восьми недель сегодня в 5:10

Герань плодится сама собой: как один куст превращается в десятки

Узнайте, как самостоятельно укоренить герань из черенков за 8 недель. Прочитайте о методах, ошибках и полезных советах в нашем руководстве по садоводству.

Читать полностью » Ошибки при защите от слепней и оводов: яркая одежда и полив в полдень сегодня в 4:37

Крылатые агрессоры лета: почему слепни и оводы делают отдых на даче настоящим испытанием

Слепни и оводы активны всё лето и отличаются болезненными укусами. Какие средства защиты работают лучше всего — от репеллентов до одежды и сеток.

Читать полностью » Люпин обогащает почву азотом и разрыхляет плотные слои грунта сегодня в 4:07

Красота, которая спасает землю: цветок, который работает как удобрение

Люпин - это не только красивое растение, но и природное удобрение! Узнайте, как оно помогает обогатить почву и какие проблемы решает в огороде.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Кинологи: воспитание и социализация важнее породы при выборе собаки для семьи
Еда

Капкейки с кремом-чиз сохраняют воздушную текстуру при выпечке при 170 градусах
Еда

Запеканка из макарон с помидорами и сыром запекается до румяной корочки
Культура и шоу-бизнес

Путин присвоил Марку Тишману и Любови Андреевой звание заслуженных артистов России
Авто и мото

Как убрать запотевание стёкол в машине: рекомендации экспертов по автохимии
Дом

Производители техники рекомендуют регулярную чистку сифона и фильтра-ловушки
Технологии

Обновление Apple: в AirPods добавили остановку музыки при засыпании и пульт для камеры
Садоводство

Сидераты полезны только при раннем посеве и правильном севообороте
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet