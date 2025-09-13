Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Овощные консервы
Овощные консервы
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Главная / Еда
Евгений Акопян Опубликована вчера в 2:16

Эта сальса из кукурузы и фасоли превращает обычный ужин в праздник

Как приготовить сальсу с фасолью, кукурузой и авокадо дома

Когда на столе появляется миска с яркой сальсой из кукурузы, фасоли и авокадо, любая вечеринка превращается в настоящий праздник. Блюдо не только выглядит красочно, но и сочетает в себе свежесть овощей, насыщенность бобов и лёгкую кислинку лайма.

Что делает эту сальсу особенной

Эта закуска универсальна: её можно подать с хрустящими тортильями, использовать как начинку для тако или как гарнир к мясу на гриле. В отличие от привычных соусов, сальса сохраняет текстуру ингредиентов, поэтому каждый кусочек — это отдельное сочетание вкусов.

Ингредиенты

Для приготовления понадобятся:

  • 2 банки чёрной фасоли (по 15 унций), промытой и без жидкости
  • 1 банка жёлтой кукурузы (15 унций), без жидкости
  • 1 банка белой кукурузы (15 унций), без жидкости
  • 1 банка нарезанных кубиками томатов в итальянском стиле (14,5 унции), без жидкости
  • пучок свежей кинзы, мелко нарезанной
  • 5 перьев зелёного лука
  • 1 небольшая красная луковица
  • 1 сладкий красный перец
  • 1 ст. ложка измельчённого чеснока
  • 1/4 стакана сока лайма
  • 1 спелый авокадо
  • 2 ст. ложки оливкового масла (или по вкусу)

Как приготовить

  1. Сначала подготовьте все ингредиенты: овощи нарежьте, бобы и кукурузу промойте.
  2. В глубокой миске соедините фасоль, кукурузу, томаты, зелёный и красный лук, перец, кинзу и чеснок.
  3. Аккуратно вмешайте авокадо и сок лайма, стараясь сохранить форму кусочков.
  4. Перед подачей сбрызните оливковым маслом.

Эта сальса идеально подойдёт для летних вечеров, когда хочется лёгкой и в то же время сытной закуски. Она проста в приготовлении, но при этом выглядит так, будто создана для праздничного стола.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тыква с корицей и сахаром: готовим 55 минут в духовке при 175 °C вчера в 18:26

Забудьте про торты: дешёвый овощ заменяет самые дорогие сладости

Оригинальный способ приготовить тыкву: всего один ингредиент превращает привычный овощ в ароматное и универсальное блюдо с карамельным вкусом.

Читать полностью » Бисквит оседает при открывании духовки в первые 15 минут вчера в 17:17

Пышный бисквит превращается в лепёшку: кулинарный кошмар, который легко избежать

Почему кексы, бисквиты и профитроли оседают после выпечки? Разбираем скрытые причины, которые портят результат, и проверенные способы их избежать.

Читать полностью » После профессиональной чистки зубов повышается чувствительность эмали вчера в 16:12

Маленькая ошибка — и белизна растворяется прямо на глазах: не делайте это после гигиенической чистки зубов

После профессиональной чистки зубы становятся чище и белее, но именно в этот момент они особенно уязвимы. Разбираем, как сохранить результат.

Читать полностью » Домашняя халва из подсолнечных семечек: готовим без масла и лишнего сахара вчера в 16:10

Сладость, которая исчезает быстрее, чем остывает: рецепт халвы, проверенный временем

Халва из семечек в домашних условиях — простой и вкусный десерт без лишнего сахара и масла. Узнайте рецепт и секреты идеального результата.

Читать полностью » Обжарка крупы и медленный огонь: кулинары назвали ключевые правила варки риса вчера в 15:01

Хотели воздушный гарнир — получили клейкий ком: как избежать провала с рисом

Даже самый простой рис можно превратить в изысканный гарнир. Один шаг в приготовлении меняет всё — попробуйте и почувствуйте разницу.

Читать полностью » Твёрдые и полутвёрдые сыры сохраняют вкус при заморозке вчера в 14:53

Хотели сэкономить — а превратили сыр в крошки: ошибки при заморозке, которые совершают все

Можно ли хранить сыр в морозилке и при этом не потерять вкус? Разбираем сорта, правила заморозки и лучшие способы использования.

Читать полностью » Говядина с грибами в духовке запекается с чесноком и травами вчера в 14:23

Говядина с грибами — простое блюдо с изысканным вкусом, который не требует ресторанов

Вкусное блюдо из говядины с грибами в духовке: сочное мясо, маринованное в вине, с ароматными специями — идеально для уютного ужина. Что скрывается за простым рецептом?

Читать полностью » Шоколадный чизкейк без выпечки готовится за 30 минут вчера в 13:20

Шоколадный чизкейк без выпечки: когда холодильник шутит над плитой

Легкий и нежный шоколадный чизкейк без выпечки — идеальный десерт для любого случая. Узнайте, как приготовить его дома без лишних хлопот!

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Врач Абдурахман Мусаев назвал тёмный шоколад полезным для сердца и сосудов
Садоводство

Тюльпаны и гиацинты в Марий Эл рекомендуется сажать до середины октября
Туризм

Американец Энтони рассказал, что ему понравилось и что раздражало в Венгрии
Питомцы

Почечная недостаточность у собак: ветеринары назвали породы в группе риска
Наука

Астрономы обнаружили замаскированные квазары в пыли галактик с помощью телескопа James Webb
Технологии

Intel APO получила поддержку ещё 15 игр, включая God of War и Metro Exodus
Авто и мото

Ирина Франк назвала причины выхода из строя свечей накаливания в дизельных двигателях
Дом

Наносить моющее средство на ткань, а не на стекло, советуют эксперты по уборке
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet