Эта сальса из кукурузы и фасоли превращает обычный ужин в праздник

Когда на столе появляется миска с яркой сальсой из кукурузы, фасоли и авокадо, любая вечеринка превращается в настоящий праздник. Блюдо не только выглядит красочно, но и сочетает в себе свежесть овощей, насыщенность бобов и лёгкую кислинку лайма.

Что делает эту сальсу особенной

Эта закуска универсальна: её можно подать с хрустящими тортильями, использовать как начинку для тако или как гарнир к мясу на гриле. В отличие от привычных соусов, сальса сохраняет текстуру ингредиентов, поэтому каждый кусочек — это отдельное сочетание вкусов.

Ингредиенты

Для приготовления понадобятся:

2 банки чёрной фасоли (по 15 унций), промытой и без жидкости

1 банка жёлтой кукурузы (15 унций), без жидкости

1 банка белой кукурузы (15 унций), без жидкости

1 банка нарезанных кубиками томатов в итальянском стиле (14,5 унции), без жидкости

пучок свежей кинзы, мелко нарезанной

5 перьев зелёного лука

1 небольшая красная луковица

1 сладкий красный перец

1 ст. ложка измельчённого чеснока

1/4 стакана сока лайма

1 спелый авокадо

2 ст. ложки оливкового масла (или по вкусу)

Как приготовить

Сначала подготовьте все ингредиенты: овощи нарежьте, бобы и кукурузу промойте. В глубокой миске соедините фасоль, кукурузу, томаты, зелёный и красный лук, перец, кинзу и чеснок. Аккуратно вмешайте авокадо и сок лайма, стараясь сохранить форму кусочков. Перед подачей сбрызните оливковым маслом.

Эта сальса идеально подойдёт для летних вечеров, когда хочется лёгкой и в то же время сытной закуски. Она проста в приготовлении, но при этом выглядит так, будто создана для праздничного стола.