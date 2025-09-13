Эта сальса из кукурузы и фасоли превращает обычный ужин в праздник
Когда на столе появляется миска с яркой сальсой из кукурузы, фасоли и авокадо, любая вечеринка превращается в настоящий праздник. Блюдо не только выглядит красочно, но и сочетает в себе свежесть овощей, насыщенность бобов и лёгкую кислинку лайма.
Что делает эту сальсу особенной
Эта закуска универсальна: её можно подать с хрустящими тортильями, использовать как начинку для тако или как гарнир к мясу на гриле. В отличие от привычных соусов, сальса сохраняет текстуру ингредиентов, поэтому каждый кусочек — это отдельное сочетание вкусов.
Ингредиенты
Для приготовления понадобятся:
- 2 банки чёрной фасоли (по 15 унций), промытой и без жидкости
- 1 банка жёлтой кукурузы (15 унций), без жидкости
- 1 банка белой кукурузы (15 унций), без жидкости
- 1 банка нарезанных кубиками томатов в итальянском стиле (14,5 унции), без жидкости
- пучок свежей кинзы, мелко нарезанной
- 5 перьев зелёного лука
- 1 небольшая красная луковица
- 1 сладкий красный перец
- 1 ст. ложка измельчённого чеснока
- 1/4 стакана сока лайма
- 1 спелый авокадо
- 2 ст. ложки оливкового масла (или по вкусу)
Как приготовить
- Сначала подготовьте все ингредиенты: овощи нарежьте, бобы и кукурузу промойте.
- В глубокой миске соедините фасоль, кукурузу, томаты, зелёный и красный лук, перец, кинзу и чеснок.
- Аккуратно вмешайте авокадо и сок лайма, стараясь сохранить форму кусочков.
- Перед подачей сбрызните оливковым маслом.
Эта сальса идеально подойдёт для летних вечеров, когда хочется лёгкой и в то же время сытной закуски. Она проста в приготовлении, но при этом выглядит так, будто создана для праздничного стола.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru