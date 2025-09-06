Секретное сочетание фасоли, киноа и хумуса — обед получается сытным и лёгким
Этот яркий боул из чёрной фасоли и киноа напоминает тако, только без обжарки. Его основу составляют нежная киноа и сытная фасоль, а завершают композицию свежий пико-де-гальо, авокадо, хумус и кинза. Всё вместе превращает привычное блюдо в лёгкий, но питательный обед.
Полезный выбор для тех, кто ищет баланс
Такое блюдо подойдёт тем, кто решил сделать паузу в употреблении мяса, но при этом не хочет жертвовать количеством белка.
- Киноа даёт полный набор аминокислот и при этом не содержит глютена.
- Чёрная фасоль добавляет клетчатку и антиоксиданты, заботясь о здоровье сердца и пищеварения.
- Авокадо приносит полезные жиры и мягкую кремовую текстуру.
- Хумус объединяет всё это и делает боул по-настоящему насыщенным.
Щепотка свежей кинзы — и в тарелке появляется лёгкий, освежающий акцент.
Советы от тестовой кухни
Разработчики рецепта в EatingWell советуют не бояться замен:
- вместо чёрной фасоли подойдут нут или пинто;
- киноа легко заменить кускусом, бурым рисом или даже рисом из цветной капусты;
- кинзу можно сменить на петрушку;
- пико-де-гальо замените сальсой верде или любым острым соусом по вкусу.
А если есть время, хумус можно приготовить самостоятельно, а фасоль — сварить из сухой в мультиварке.
Не лишними будут и овощи, оставшиеся с ужина: кукуруза, капуста, помидоры или сыр сделают боул ещё интереснее.
Рецепт пошагово
Ингредиенты:
- 3/4 стакана консервированной фасоли (промыть)
- 2/3 стакана варёной киноа
- 1/4 стакана хумуса
- 1 ст. л. сока лайма
- 1/4 авокадо (кубиками)
- 3 ст. л. пико-де-гальо
- 2 ст. л. свежей кинзы
Приготовление:
- Смешайте фасоль и киноа в глубокой миске.
- В отдельной миске соедините хумус и сок лайма, при необходимости разбавьте водой.
- Полейте основу заправкой.
- Добавьте авокадо, пико-де-гальо и посыпьте кинзой.
Пищевая ценность (на порцию)
- Калории: 500
- Жиры: 16 г
- Углеводы: 74 г
- Белки: 20 г
Здесь каждый ингредиент не только вкусен, но и несёт пользу — от клетчатки и омега-3 до антиоксидантов. Такой боул станет отличным выбором для тех, кто хочет совместить простоту приготовления с заботой о здоровье.
