Салат с киноа и овощами
Салат с киноа и овощами
© freepik.com by timolina is licensed under public domain
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:26

Секретное сочетание фасоли, киноа и хумуса — обед получается сытным и лёгким

Рецепт боула из фасоли и киноа от EatingWell: полезный обед без мяса

Этот яркий боул из чёрной фасоли и киноа напоминает тако, только без обжарки. Его основу составляют нежная киноа и сытная фасоль, а завершают композицию свежий пико-де-гальо, авокадо, хумус и кинза. Всё вместе превращает привычное блюдо в лёгкий, но питательный обед.

Полезный выбор для тех, кто ищет баланс

Такое блюдо подойдёт тем, кто решил сделать паузу в употреблении мяса, но при этом не хочет жертвовать количеством белка.

  • Киноа даёт полный набор аминокислот и при этом не содержит глютена.
  • Чёрная фасоль добавляет клетчатку и антиоксиданты, заботясь о здоровье сердца и пищеварения.
  • Авокадо приносит полезные жиры и мягкую кремовую текстуру.
  • Хумус объединяет всё это и делает боул по-настоящему насыщенным.

Щепотка свежей кинзы — и в тарелке появляется лёгкий, освежающий акцент.

Советы от тестовой кухни

Разработчики рецепта в EatingWell советуют не бояться замен:

  • вместо чёрной фасоли подойдут нут или пинто;
  • киноа легко заменить кускусом, бурым рисом или даже рисом из цветной капусты;
  • кинзу можно сменить на петрушку;
  • пико-де-гальо замените сальсой верде или любым острым соусом по вкусу.

А если есть время, хумус можно приготовить самостоятельно, а фасоль — сварить из сухой в мультиварке.

Не лишними будут и овощи, оставшиеся с ужина: кукуруза, капуста, помидоры или сыр сделают боул ещё интереснее.

Рецепт пошагово

Ингредиенты:

  • 3/4 стакана консервированной фасоли (промыть)
  • 2/3 стакана варёной киноа
  • 1/4 стакана хумуса
  • 1 ст. л. сока лайма
  • 1/4 авокадо (кубиками)
  • 3 ст. л. пико-де-гальо
  • 2 ст. л. свежей кинзы

Приготовление:

  1. Смешайте фасоль и киноа в глубокой миске.
  2. В отдельной миске соедините хумус и сок лайма, при необходимости разбавьте водой.
  3. Полейте основу заправкой.
  4. Добавьте авокадо, пико-де-гальо и посыпьте кинзой.

Пищевая ценность (на порцию)

  • Калории: 500
  • Жиры: 16 г
  • Углеводы: 74 г
  • Белки: 20 г

Здесь каждый ингредиент не только вкусен, но и несёт пользу — от клетчатки и омега-3 до антиоксидантов. Такой боул станет отличным выбором для тех, кто хочет совместить простоту приготовления с заботой о здоровье.

