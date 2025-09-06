Секретное сочетание фасоли, киноа и хумуса — обед получается сытным и лёгким

Этот яркий боул из чёрной фасоли и киноа напоминает тако, только без обжарки. Его основу составляют нежная киноа и сытная фасоль, а завершают композицию свежий пико-де-гальо, авокадо, хумус и кинза. Всё вместе превращает привычное блюдо в лёгкий, но питательный обед.

Полезный выбор для тех, кто ищет баланс

Такое блюдо подойдёт тем, кто решил сделать паузу в употреблении мяса, но при этом не хочет жертвовать количеством белка.

Киноа даёт полный набор аминокислот и при этом не содержит глютена.

Чёрная фасоль добавляет клетчатку и антиоксиданты, заботясь о здоровье сердца и пищеварения.

Авокадо приносит полезные жиры и мягкую кремовую текстуру.

Хумус объединяет всё это и делает боул по-настоящему насыщенным.

Щепотка свежей кинзы — и в тарелке появляется лёгкий, освежающий акцент.

Советы от тестовой кухни

Разработчики рецепта в EatingWell советуют не бояться замен:

вместо чёрной фасоли подойдут нут или пинто;

киноа легко заменить кускусом, бурым рисом или даже рисом из цветной капусты;

кинзу можно сменить на петрушку;

пико-де-гальо замените сальсой верде или любым острым соусом по вкусу.

А если есть время, хумус можно приготовить самостоятельно, а фасоль — сварить из сухой в мультиварке.

Не лишними будут и овощи, оставшиеся с ужина: кукуруза, капуста, помидоры или сыр сделают боул ещё интереснее.

Рецепт пошагово

Ингредиенты:

3/4 стакана консервированной фасоли (промыть)

2/3 стакана варёной киноа

1/4 стакана хумуса

1 ст. л. сока лайма

1/4 авокадо (кубиками)

3 ст. л. пико-де-гальо

2 ст. л. свежей кинзы

Приготовление:

Смешайте фасоль и киноа в глубокой миске. В отдельной миске соедините хумус и сок лайма, при необходимости разбавьте водой. Полейте основу заправкой. Добавьте авокадо, пико-де-гальо и посыпьте кинзой.

Пищевая ценность (на порцию)

Калории: 500

Жиры: 16 г

Углеводы: 74 г

Белки: 20 г

Здесь каждый ингредиент не только вкусен, но и несёт пользу — от клетчатки и омега-3 до антиоксидантов. Такой боул станет отличным выбором для тех, кто хочет совместить простоту приготовления с заботой о здоровье.