Чёрная бобовая тля
© commons.wikimedia.org by Rob Hille is licensed under Public domain
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 1:02

80 личинок за неделю: как распознать опасную чёрную тлю вовремя и спасти растения

Уникальные натуральные средства для борьбы с чёрной бобовой тлёй

В садах нередко можно встретить мошек, которых также называют чёрной бобовой тлёй (Aphis fabae). Несмотря на название, эти насекомые не имеют отношения к настоящим мошкам. Это лишь один из сотен видов тли, способных обосноваться на приусадебных участках. В небольшом количестве они не причиняют серьёзного вреда: напротив, становятся источником пищи для божьих коровок и златоглазок. Но массовое нашествие способно нанести ощутимый ущерб, особенно молодым растениям.

Эти мелкие вредители, длиной менее 6 миллиметров, питаются соком растений, задерживая их рост, вызывая деформацию листьев и распространяя вирусные заболевания. Кроме того, они выделяют липкую медвяную росу, которая способствует развитию сажистого грибка. Чаще всего чёрная тля поражает бобовые культуры, но может селиться как минимум на 80 видах растений, включая свёклу, капусту, салат и горох.

Специалисты отмечают, что раннее обнаружение крайне важно: самка способна дать до 80 личинок всего за неделю. На первых стадиях заметить их непросто, но крупные колонии хорошо различимы на нижней стороне листьев, а также вдоль стеблей и цветочных почек. Косвенным признаком может стать и активность муравьёв, которых привлекает сладкая жидкость, выделяемая тлёй.

Как бороться с вредителем
При небольшом числе насекомых достаточно опрыскать растения водой, уделяя внимание нижней стороне листьев и стеблям. Использование химических инсектицидов считается малоэффективным: они не останавливают распространение вирусов, быстро теряют силу при повторных обработках и вредят полезным насекомым.

Альтернативой могут служить природные средства. Масло нима содержит азадирахтин — вещество, подавляющее аппетит у тли и нарушающее её репродуктивные функции. Для сдерживания популяции рекомендуется обрабатывать растения раствором масла каждые одну-две недели. Также действенным способом является применение масла мяты перечной: его добавляют в воду (около 15 капель на стакан) и распыляют на заражённые участки.

Профилактика
Садоводы подчёркивают, что надёжнее всего не допустить массового нашествия. Для этого стоит регулярно пропалывать участок, чтобы тля не находила временное убежище на сорняках. Полезно высаживать растения-компаньоны: бархатцы, чеснок, зелёный лук, настурции и скорцонеру. Ещё один способ — отражающая мульча, которая рассеивает ультрафиолет и затрудняет тле поиск растений.

