Чёрная сантехника — роскошь, которая не прощает ошибок: как сохранить её блеск

Тип покрытия Преимущества Недостатки Глянцевое Эффектный блеск, легко очищается от свежих загрязнений Быстро теряет вид из-за мелких царапин, видны отпечатки пальцев Матовое Меньше бликов, отпечатки менее заметны Сложнее очистить от извести, требует мягких средств

Как чистить черную сантехнику: пошаговое руководство

1. Подготовка

Перед чисткой нужно смыть с поверхности все крупные загрязнения водой. Если сантехника сильно запачкана, можно нанести немного мыльного раствора и протереть мягкой губкой.

2. Выбор средства

Главное правило — никаких абразивов. Порошки с крупными частицами, металлические щетки или агрессивные отбеливатели категорически запрещены. Они оставляют царапины, особенно на глянце, и постепенно разрушают декоративное покрытие.

Лучше использовать:

мягкие гели для деликатной чистки;

профессиональные спреи без хлора;

растворы с лимонной кислотой или уксусом.

Перед первым использованием нового средства его обязательно тестируют — наносят немного состава на малозаметный участок и наблюдают, не изменился ли цвет или блеск покрытия.

3. Очистка

Нанесите средство на загрязненный участок и оставьте на 5-10 минут. Затем аккуратно потрите мягкой губкой или салфеткой из микрофибры, смойте водой и вытрите насухо.

4. Сушка

Сушка обязательна. Если оставить капли воды, после высыхания они превратятся в известковый налет. Для протирки подойдет бумажное полотенце или мягкая замшевая ткань.

Домашние способы очистки

Иногда под рукой нет специальных средств, и можно воспользоваться домашними вариантами, которые не вредят покрытию.

Мыльный раствор

Простой способ удалить пятна и мыльные разводы. Разведите в литре теплой воды 3-4 столовые ложки геля для посуды, перемешайте и протрите сантехнику губкой. Затем смойте чистой водой и вытрите насухо.

Лимонная кислота

Подходит для удаления известкового налета. Растворите 10 г лимонной кислоты в литре воды, нанесите на проблемные зоны, подождите 10-15 минут и удалите мягкой губкой.

Уксусный раствор

Используйте только 9% столовый уксус. Разведите его с водой в пропорции 1:1, смочите ватные диски и приложите к налету на 20-30 минут. После этого тщательно промойте поверхность. Концентрированная эссенция может испортить покрытие.

Ошибки при уходе и как их избежать