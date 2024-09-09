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Американский баскетболист отказался переходить в саратовский «Автодор» из-за украинских БПЛА
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Чемпион NBA кинул саратовский БК «Автодор» на 31 млн рублей

Американский баскетболист отказался переходить в саратовский «Автодор» из-за украинских БПЛА

Чемпиона NBA в составе "Голден Стэйт Уорриорз" Квиндари Уэзерспун кинул саратовский "Автодор" минимум на 31 миллион рублей, об этом сообщает телеграм-канал Mash. 27-лений баскетболист подписал контракт с "Автородом", но затем отказался приезжать. Отмечается, что причиной стало то, что ранее украинский беспилотник попал именно в тот дом, где игроку арендовали квартиру.

Ранее пресс-служба клуба сообщила, что игрок пропустил несколько авиарейсов для прибытия в расположение клуба, а затем совсем перестал выходить на связь.

"В связи с этим БК "Автодор" в настоящее время ведёт поиск другого игрока на позицию атакующего защитника и предпримет все возможности, включая юридические, для защиты своих интересов по контракту с Уизерспуном", — говорится в официальном заявлении саратовской команды.

Уэзерспун играл четыре года в студенческом баскетбольном составе команды "Бульдоги штата Миссисипи". На драфте НБА 2019 года Уэзерспун был выбран под общим 49-м номером клубом "Сан-Антонио Сперс". После двух сезонов с "Сперс", он в 2021 году перешел в "Уорриорз". В своем дебютном сезоне с "Уорриорз" он завоевал чемпионский титул НБА.

Фото: Freepik.com

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