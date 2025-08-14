Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Косметолог
Косметолог
© freepik.com by pressfoto is licensed under public domain
Главная / Туризм
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:26

Оздоровительный рай не в Швейцарии: куда едут лечиться россияне — и почему это работает

ТОП-5 направлений для оздоровительного отдыха в России — от Соль-Илецка до Алтая

Россия стремительно превращается в одну из самых интересных стран для бьюти-туризма. По данным аналитиков "Яндекс Путешествий", спрос на косметические и оздоровительные поездки вырос на 30-40% по сравнению с прошлым годом. И дело не только в цене.

Грязевые вулканы, радоновые источники, соляные озера и даже пчелиная терапия — всё это можно найти не за границей, а в самых разных уголках страны. Мы собрали ТОП-5 направлений, где отпуск — это не просто релакс, а инвестиция в здоровье.

1. Соль-Илецк (Оренбургская область) — Русское Мёртвое море
Солёность воды — 300 г/л, как в настоящем Мёртвом море. Плавать невозможно — только лежать на поверхности.
Соляные озёра Соль-Илецка славятся не только плотной водой, но и целебными грязями. Они применяются при заболеваниях суставов, кожи и дыхательных путей. Ещё один бонус — доступность: цены значительно ниже, чем в зарубежных аналогах.

2. Грязевой вулкан Тиздар (Краснодарский край) — купание в пузырящейся глине
Единственный в России действующий грязевой вулкан, в котором можно купаться без вреда для здоровья.
Местные называют его "жидкой молодостью": грязь насыщена минеральными веществами, а эффект после процедур — как после дорогой маски для лица и тела. Вулкан находится недалеко от Анапы, что делает его популярным среди курортников.

3. Алтай (Белокуриха и пасеки) — радон и пчёлы против стресса
Термальные источники +40°C и ночёвка прямо над ульями — не каждый SPA-салон предложит такой набор.
В Белокурихе можно принять ванну в радоновых источниках, а в местных ретритах — переночевать в деревянных домиках над ульями. Ульи вибрируют, создавая эффект микромассажа, что, как утверждают организаторы, помогает справиться со стрессом и бессонницей.

4. Кавказские Минеральные Воды (Кисловодск, Пятигорск) — терренкуры и радон
Терренкур — это не просто прогулка, а дозированная лечебная ходьба по специально разработанным маршрутам.
Кисловодск предлагает целые маршруты для оздоровительных прогулок. А в Пятигорске можно попробовать сульфидные грязи и знаменитые радоновые источники. Всё это — по медицинским показаниям и под контролем специалистов.

5. Тюменские термы — горячая вода при -30°C
Представьте себе: зима, снег, парящий воздух — и вы купаетесь в тёплом открытом бассейне.
Тюмень предлагает уникальный опыт — термальные источники под открытым небом, работающие круглый год. Особенно популярны они зимой, когда контраст температур создаёт незабываемые ощущения. Температура воды — около +38-40°C, даже в сильные морозы.

Почему бьюти-туризм растёт?

  • Цены на российские процедуры ниже, чем в Европе или Азии.
  • Многие направления предлагают то, чего нет за границей: вулканы, ульи, радон.
  • Множество процедур имеют доказанные медицинские показания: артрит, дерматиты, заболевания дыхательных путей.
  • Лучшее время для путешествия — с июля по сентябрь, но большинство курортов работают и зимой.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Подросток из Судана рассказал о жизни мигрантов в Дубае: плесень, антисанитария и изъятые паспорта сегодня в 21:16

Разделённый мегаполис: почему Дубай рискует рухнуть под грузом контрастов

Подросток из Судана рассказал о реальной жизни мигрантов в Дубае: антисанитария, потерянные паспорта и скрытые вечеринки за фасадом идеального города.

Читать полностью » Блогер рассказал о самостоятельной поездке по Белоруссии с семьёй — маршрут и расходы сегодня в 20:16

Пять городов, своё авто и никакого гида: сколько стоит самостоятельная поездка по Белоруссии

Семья из России отправилась в автопутешествие по Белоруссии, посетила пять городов и раскрыла все траты — от жилья до сувениров. Что из этого вышло?

Читать полностью » Фитнес-тренер из Великобритании раскритиковал отдых на Бали после двух месяцев проживания сегодня в 19:57

От фитнеса до фрустрации: как Бали разрушает туристов вместо релакса

Фитнес-тренер из Британии назвал Бали худшим местом в мире и рассказал, как отпуск обернулся стрессом, хаосом и разочарованием. Что довело его до депрессии?

Читать полностью » Лучшие места Карелии для туристов: где провести незабываемое время сегодня в 18:59

Как выбрать идеальную локацию в Карелии: 5 мест, которые откроют секреты северной природы

Откройте для себя Карелию: 5 уникальных мест, которые позволят вам насладиться красотой природы, культурой и историей этого живописного региона.

Читать полностью » Ибица для всей семьи: 5 уникальных способов наслаждаться островом вчера в 17:25

Ибица без вечеринок: 5 способов открыть для себя спокойствие этого острова

Ибица — это не только вечеринки, но и уютные семейные места для отдыха. Узнайте, как насладиться атмосферой острова с детьми и что стоит увидеть!

Читать полностью » Более 70% территории Гонконга занимают природные ландшафты вчера в 16:23

Скрытые тропы Гонконга: 5 маршрутов, которые надо пройти, прежде чем уехать

Откройте для себя Гонконг с новой стороны: побегите по скрытым тропам, насладитесь пляжами и узнайте историю древних деревень – оставайтесь в этом чудесном месте.

Читать полностью » Технологии и культура: что скрывают индустриальные туры в Корее и почему это так интересно сегодня в 15:57

Индустриальные туры в Южную Корею: узнайте секреты технологий из первых уст

Индустриальные туры в Южную Корею становятся популярными среди россиян: от мастер-классов по рамену до посещения предприятий Samsung и Hyundai.

Читать полностью » Сочи или Красная Поляна: где на самом деле комфортнее летом сегодня в 14:54

Почему путешественники отказываются от Сочи: секрет лета в горах

Летнее Сочи уже не привлекает тех, кто ищет альтернативу жаре. Почему горная Красная Поляна становится выбором для отдыхающих? Читайте опыт путешественника.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Как промыть систему охлаждения автомобиля самостоятельно: пошаговая инструкция
Наука и технологии

Украшения из бивня мамонта разрушались за 2 года — исследование археологов
ЮФО

Оползни и разрушения: как береговая линия Крыма меняется на глазах
Спорт и фитнес

Какие ошибки чаще всего портят атмосферу в фитнес-зале — мнение президента фитнес-сообщества
Авто и мото

Как силиконовая смазка предотвращает скрипы дверей и уплотнителей
Красота и здоровье

Невролог Лаура Перес-Карбонелл: расстройство сна повышает риск нейродегенерации
Еда

Что такое мукбанг и почему его считают опасным — мнение специалистов и случай в Костроме
Садоводство

Невролог Инна Филатова назвала безопасные правила дачной работы при болях в спине
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru