Студенты сдают тест в Венском университете в конце летнего семестра 2005 г.
Алла Малькова Опубликована сегодня в 15:05

Конкурс до 10 человек на место: какие специальности стали самыми популярными у абитуриентов колледжей

В новосибирских колледжах увеличили количество бюджетных мест на 431

В Новосибирской области подводят предварительные итоги приемной кампании в учреждения среднего профессионального образования. Как сообщила министр образования региона Мария Жафярова, в текущем году на обучение по программам СПО было выделено 13 514 бюджетных мест, что на 431 больше по сравнению с прошлым годом.

Наибольшее количество мест традиционно предусмотрено для специальностей технического профиля, а также для направлений здравоохранения, сельского хозяйства и образования. Формирование контрольных цифр приема осуществляется на основе прогноза кадровых потребностей региона с учетом количества выпускников школ. За последнее десятилетие в образовательных программах колледжей появилось более 100 новых профессий, включая графический дизайн, мехатронику и мобильную робототехнику.

Приемная кампания, стартовавшая 20 июня, уже практически завершена, причем большинство бюджетных мест заполнены. Особой популярностью у абитуриентов пользовались учреждения, входящие в IT-кластер федерального проекта "Профессионалитет". По словам директора Новосибирского колледжа электроники и вычислительной техники Андрея Безгеймера, конкурс в среднем составил 10 человек на место, а общее число зачисленных студентов превысило шесть тысяч.

В Новосибирском технологическом колледже питания также отметили высокий интерес к традиционным специальностям — на направление "Повар-кондитер" конкурс достиг пяти человек на место, а среди поступивших есть выпускники с медалями.

В Тюменской области с сентября ожидается волна сокращений: 684 человека под риском увольнения вчера в 23:16

Волна увольнений накрывает Тюменскую область: кто окажется в списке первым

С 1 сентября в Тюменской области под сокращение попадут 684 сотрудника из 31 организации. Чаще всего речь идёт о реорганизации предприятий.

Читать полностью » Закрытие аквапарка вчера в 22:22

Где дешевле и удобнее: полный гид по горячим бассейнам рядом с Тюменью

Закрытие аквапарка «ЛетоЛето» и курорта «Волна» не оставит тюменцев без отдыха — вот подборка источников и комплексов для купания в минеральной воде.

Читать полностью » Байкальск в режиме ЧС: переполненный золоотвал и угроза срыва отопительного сезона 18.08.2025 в 18:43

Золоотвал на пределе: почему Байкальск оказался на грани зимнего коллапса

В Байкальске (Иркутская область) введен режим чрезвычайной ситуации. Основная причина — критическое переполнение золоотвала местной ТЭЦ, что ставит под угрозу подготовку к предстоящему отопительному сезону. Решение о ЧС принято после того, как выяснилось, что золоотвал достиг максимальной заполненности.

Читать полностью » 43 участника форума 17.08.2025 в 22:44

Молодые лидеры Прибайкалья: кто получит миллионные гранты

43 участника международного молодежного форума "Байкал" стали обладателями грантов на общую сумму 14,5 млн рублей. Как сообщили в правительстве Иркутской области, 17 человек получили поддержку от федерального агентства "Росмолодежь" на сумму 7,5 млн рублей, еще 26 молодых активистов из разных городов и районов региона выиграли областной конкурс.

Читать полностью » В Кузбассе официально стартовал сезон сбора кедрового ореха 17.08.2025 в 17:19

Золото тайги под охраной: как в Кузбассе защищают кедры от варварского сбора

С 15 августа в Кемеровской области официально разрешён сбор кедрового ореха — традиционного дара сибирской тайги. Дата выбрана не случайно: к этому времени шишки полностью созревают и начинают опадать при сильном ветре, что соответствует древним традициям коренных народов. Однако сезон открывается под строгим контролем властей.

Читать полностью » Регионы Сибири зарегистрируют бренд 17.08.2025 в 13:15

Единый сибирский бренд откроет новые рынки

Межрегиональная ассоциация "Сибирское соглашение" начала процесс регистрации в Китае торговой марки "Большая Сибирь". По словам председателя исполкома ассоциации Геннадия Гусельникова, это позволит предприятиям из сибирских регионов выходить на рынок под единым брендом. Заявка уже прошла первичную проверку на соответствие китайскому законодательству.

Читать полностью » МЧС локализовало степные пожары в Каа-Хемском и Кызылском районах Тувы 17.08.2025 в 7:39

Огненная угроза Туве: как спасают чабанские стоянки и курорт Чедер

В Республике Тыва продолжаются работы по ликвидации степных пожаров в Каа-Хемском и Кызылском районах. На месте происшествий работают оперативные группы МЧС, представители местных властей и добровольные пожарные команды. Их главная задача — не допустить распространения огня на чабанские стоянки и территорию курорта Чедер.

Читать полностью » Сибирские ученые создают цифровую летопись Енисейской губернии 17.08.2025 в 6:11

От пергамента к цифре: как оживают архивы сибирских губернаторов

В Сибирском федеральном университете (СФУ) реализуется масштабный проект по переводу в цифровой формат уникальных исторических документов XVIII-XIX веков. Специалисты работают с архивами Енисейской губернии, которая существовала в 1822–1925 годах на территории современного Красноярского края и Хакасии. Уже обработала 42 губернаторских отчета из 81.

Читать полностью »

