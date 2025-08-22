Конкурс до 10 человек на место: какие специальности стали самыми популярными у абитуриентов колледжей

В Новосибирской области подводят предварительные итоги приемной кампании в учреждения среднего профессионального образования. Как сообщила министр образования региона Мария Жафярова, в текущем году на обучение по программам СПО было выделено 13 514 бюджетных мест, что на 431 больше по сравнению с прошлым годом.

Наибольшее количество мест традиционно предусмотрено для специальностей технического профиля, а также для направлений здравоохранения, сельского хозяйства и образования. Формирование контрольных цифр приема осуществляется на основе прогноза кадровых потребностей региона с учетом количества выпускников школ. За последнее десятилетие в образовательных программах колледжей появилось более 100 новых профессий, включая графический дизайн, мехатронику и мобильную робототехнику.

Приемная кампания, стартовавшая 20 июня, уже практически завершена, причем большинство бюджетных мест заполнены. Особой популярностью у абитуриентов пользовались учреждения, входящие в IT-кластер федерального проекта "Профессионалитет". По словам директора Новосибирского колледжа электроники и вычислительной техники Андрея Безгеймера, конкурс в среднем составил 10 человек на место, а общее число зачисленных студентов превысило шесть тысяч.

В Новосибирском технологическом колледже питания также отметили высокий интерес к традиционным специальностям — на направление "Повар-кондитер" конкурс достиг пяти человек на место, а среди поступивших есть выпускники с медалями.