Долги КАМАЗа достигли 220 млрд: сможет ли автогигант удержаться на плаву

Глубокое падение российского рынка новых грузовиков обернулось для КАМАЗа серьёзными финансовыми трудностями. По данным газеты "Бизнес-Онлайн", на начало июля 2025 года совокупные долги компании перед кредиторами достигли 220 млрд рублей — за год показатель вырос на 65 млрд.

Финансовые результаты

чистый убыток в I полугодии 2025-го составил 20,8 млрд рублей,

годом ранее предприятие фиксировало прибыль в 641 млн рублей.

Такая динамика вынудила компанию пересмотреть планы развития и заморозить ряд проектов.

Приостановленные проекты и новые меры

КАМАЗ на неопределённый срок остановил расширение мощностей по выпуску турбодизелей Р6, созданных в партнёрстве с немецко-швейцарской компанией Liebherr.

С 1 августа сотрудников предприятия перевели на четырёхдневную рабочую неделю.

Причины кризиса

Резкое падение продаж грузовиков:

январь-июль 2025-го: 31 430 новых средних и тяжёлых грузовиков по России,

это на 55% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Китайский фактор: избыток новой техники из КНР, завезённой в 2023–2024 гг., приводит к демпингу и серьёзному давлению на рынок.

При этом КАМАЗ показывает чуть более устойчивые результаты: продажи сократились на 30%, что лучше среднерыночных показателей.

Ставка на автобусы и электробусы

На фоне кризиса особое значение для компании приобрело производство пассажирского транспорта.

в марте 2025 года КАМАЗ подписал с Мосгортрансом контракт на 400 электробусов КАМАЗ-52222,

сумма сделки — 29 млрд рублей,

первые 47 машин уже поставлены заказчику.



Итог

КАМАЗ оказался в сложной ситуации: падение рынка грузовиков и рост долгов вынуждают компанию сворачивать проекты и сокращать рабочие недели. Однако контракты на автобусы и электробусы дают шанс удержаться на плаву и сместить акценты бизнеса.