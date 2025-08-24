Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by MARSEL BADYKSHIN is licensed under CC BY-SA 4.0
Олег Белов Опубликована сегодня в 13:01

Долги КАМАЗа достигли 220 млрд: сможет ли автогигант удержаться на плаву

КАМАЗ делает ставку на автобусы и электробусы после падения рынка грузовой техники

Глубокое падение российского рынка новых грузовиков обернулось для КАМАЗа серьёзными финансовыми трудностями. По данным газеты "Бизнес-Онлайн", на начало июля 2025 года совокупные долги компании перед кредиторами достигли 220 млрд рублей — за год показатель вырос на 65 млрд.

Финансовые результаты

  • чистый убыток в I полугодии 2025-го составил 20,8 млрд рублей,
  • годом ранее предприятие фиксировало прибыль в 641 млн рублей.

Такая динамика вынудила компанию пересмотреть планы развития и заморозить ряд проектов.

Приостановленные проекты и новые меры
КАМАЗ на неопределённый срок остановил расширение мощностей по выпуску турбодизелей Р6, созданных в партнёрстве с немецко-швейцарской компанией Liebherr.
С 1 августа сотрудников предприятия перевели на четырёхдневную рабочую неделю.

Причины кризиса
Резкое падение продаж грузовиков:

  • январь-июль 2025-го: 31 430 новых средних и тяжёлых грузовиков по России,
  • это на 55% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Китайский фактор: избыток новой техники из КНР, завезённой в 2023–2024 гг., приводит к демпингу и серьёзному давлению на рынок.

При этом КАМАЗ показывает чуть более устойчивые результаты: продажи сократились на 30%, что лучше среднерыночных показателей.

Ставка на автобусы и электробусы
На фоне кризиса особое значение для компании приобрело производство пассажирского транспорта.

в марте 2025 года КАМАЗ подписал с Мосгортрансом контракт на 400 электробусов КАМАЗ-52222,
сумма сделки — 29 млрд рублей,
первые 47 машин уже поставлены заказчику.

Итог
КАМАЗ оказался в сложной ситуации: падение рынка грузовиков и рост долгов вынуждают компанию сворачивать проекты и сокращать рабочие недели. Однако контракты на автобусы и электробусы дают шанс удержаться на плаву и сместить акценты бизнеса.

