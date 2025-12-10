Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Илон Маск
Илон Маск
© flickr.com by Daniel Oberhaus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:22

Бюджет, который утекал, как сквозь пальцы: Маск раскрыл масштабы хаоса в DOGE и отказался снова его возглавлять

Маск отказался возвращаться к работе в ведомстве DOGE — ТАСС

Выступая в новом интервью, Илон Маск дал понять, что не собирается возвращаться к руководству ведомством по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на беседу предпринимателя с журналисткой Кэти Миллер. Несмотря на признание достигнутых результатов, он подчеркнул, что предпочёл бы сосредоточиться на собственных компаниях.

Как Маск оценивает работу DOGE

Во время разговора предприниматель отметил, что кураторство DOGE позволило сократить ряд бессмысленных государственных расходов. По его словам, ведомство столкнулось с масштабами финансовой неэффективности, которые выходили далеко за пределы обычных перерасходов. Маск подчеркнул, что именно ликвидация этих практик стала ключевым достижением периода его работы в структуре.

Экономические потери, о которых он говорил, исчислялись десятками миллиардов долларов. Речь шла о значительных бюджетных потоках, которые распределялись без видимого контроля. Маск утверждает, что часть этих проблем была устранена уже в ходе его деятельности.

«Мы добились небольшого успеха. Мы в чем-то добились успеха», — сказал Маск, вспоминая своё участие в работе DOGE.
«Мы прекратили большие объемы финансирования, которое не имело никакого смысла. Это в полной мере была растрата», — добавил он.

Миллиарды под вопросом

В своём интервью Маск пояснил, что объёмы нецелевого расходования достигали от $100 млрд до $200 млрд в год. По его словам, эти средства уходили бесконтрольно, не достигая заявленных целей. Бывший куратор DOGE подчеркнул, что подобные суммы невозможно игнорировать, поскольку они сопоставимы с бюджетами федеральных программ национального масштаба.

Он отметил, что вмешательство DOGE позволило остановить наиболее проблемные направления. Однако сам процесс, по словам Маска, оказался сложным и во многом зависел от политической воли руководства США. Именно поэтому он считает завершённый период работы важным, но не видит причины возвращаться к нему вновь.

Почему Маск отказывается от должности

Отвечая на вопрос журналистки о готовности снова возглавить ведомство, предприниматель дал однозначный ответ. Он подчеркнул, что сосредоточен на развитии собственных проектов и не планирует повторно включаться в государственное управление. Речь идёт прежде всего о SpaceX и Tesla — компаниях, которые продолжают расширять своё присутствие на мировом рынке технологий.

По оценкам агентства Bloomberg, состояние Маска превышает $457 млрд, что делает его самым состоятельным человеком в мире. Этот статус, по мнению экспертов, усиливает влияние бизнесмена и без участия в государственных структурах.

История его работы с DOGE была тесно связана с администрацией действующего президента США Дональда Трампа, в окружение которого Маск входил на правах госслужащего с особым статусом. Однако, по данным американской прессы, взаимоотношения между ними позже осложнились. В июне они публично обменялись резкими заявлениями в социальных сетях, после чего Маск признал, что сожалеет о тоне дискуссии.

Тем не менее к осени ситуация смягчилась. Маск и Трамп появились вместе на церемонии прощания с активистом Чарли Кирком, а в конце октября президент США заявил, что их отношения остаются хорошими, несмотря на прежний конфликт.

