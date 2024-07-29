Продажа иностранных SIM-карт в России вообще не разрешена, а если они поставляются из Украины, то это может быть опасно для данных пользователей. Этот бизнес вскоре прикроют, раз к нему привлекли внимание общественности, — заявил журналисту NewsInfo.Ru Леонтий Букштейн, шеф-редактор интернет-портала "Мобильные телекоммуникации"
Эксперт развал мутной и непонятной схему продажи данных карт. Неизвестно кто и как их поставляет на территорию России, но однозначно этот импорт незаконен и никаких учетов не ведётся.
Причем в России их кто-то физически продаёт, а этого человека кто-то нанимает — то есть существует четкая схема работы. Букштейн предположил, что система походит на очередную операцию специалистов с Украины.
Одной из опасностей может быть то, что не регламентируемый бизнес может продавать некачественный товар. Вот купит россиянин такую карту, прилетит в Европу, а она не работает. И обратиться в данной ситуации некуда, и деньги на ветер.
По его мнению вычислить продавцов, а вслед за ними и всю цепочку поставок Сим-карт не должно составить серьезной проблемы, особенно для ФСБ. Гражданам, купившим такую карту может прийди предупреждение, а вот тех, кто "замешан" в этой схеме может ждать серьзная ответственность.
"Если до сих пор контролирующие органы не знали, они теперь заинтересуются.
Продавцы скорее всего нарвутся на тайных покупателей, которые с ними поработают", — cчитает Букштейн.
Экспер заявляет, что роуминг сейчас не такой дорогой, однако контракты у российских опператоров со многими иностранными уже давно прекращены. Соответсвтенно в некоторых странах российская Сим-карта вообще не будет работать. По-этому надёжнее прилететь в в любую страну и по загранпаспорту купить себе местную Сим-карту.
Фото: Wikimedia Commons/ Коротаев Никита (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
Польша призвала Венгрию выйти из ЕС и НАТО "ради дружбы с Россией"
В ответ на критику премьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительно политики Варшавы по отношению к России, заместитель главы польского МИД Теофил Бартошевский предложил Будапешту рассмотреть возможность выхода из ЕС и НАТО для формирования более тесного союза с Москвой.
Политико: Байден намерен пересмотреть неприкосновенность президента по конституции страны
Согласно информации издания Politico, президент США Джо Байден намерен предложить внесение значительной поправки в конституцию страны, целью которой является ограничение иммунитета глав государства от судебного преследования.
502 гражданина Таджикистана задержаны в России с начала года за сбыт наркотиков
В течение первых шести месяцев текущего года за пределами Таджикистана было задержано 528 граждан страны по подозрению в совершении преступлений, связанных с нелегальным распространением наркотических веществ.
Яковлевское ОКБ планирует возобновить разработку самолета вертикального взлета 5-го поколения
Яковлевское опытно-конструкторское бюро (ОКБ) планирует возобновить разработку самолета вертикального взлета и посадки пятого поколения.