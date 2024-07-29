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Журналист Букштейн назвал мутным бизнесом продажу в РФ украинских SIM-карт
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Журналист Букштейн назвал мутным бизнесом продажу в РФ украинских SIM-карт

Продажа иностранных SIM-карт в России вообще не разрешена, а если они поставляются из Украины, то это может быть опасно для данных пользователей. Этот бизнес вскоре прикроют, раз к нему привлекли внимание общественности, — заявил журналисту NewsInfo.Ru Леонтий Букштейн, шеф-редактор интернет-портала "Мобильные телекоммуникации"

Эксперт развал мутной и непонятной схему продажи данных карт. Неизвестно кто и как их поставляет на территорию России, но однозначно этот импорт незаконен и никаких учетов не ведётся.

Причем в России их кто-то физически продаёт, а этого человека кто-то нанимает — то есть существует четкая схема работы. Букштейн предположил, что система походит на очередную операцию специалистов с Украины.

Одной из опасностей может быть то, что не регламентируемый бизнес может продавать некачественный товар. Вот купит россиянин такую карту, прилетит в Европу, а она не работает. И обратиться в данной ситуации некуда, и деньги на ветер.

По его мнению вычислить продавцов, а вслед за ними и всю цепочку поставок Сим-карт не должно составить серьезной проблемы, особенно для ФСБ. Гражданам, купившим такую карту может прийди предупреждение, а вот тех, кто "замешан" в этой схеме может ждать серьзная ответственность.

"Если до сих пор контролирующие органы не знали, они теперь заинтересуются.
Продавцы скорее всего нарвутся на тайных покупателей, которые с ними поработают", — cчитает Букштейн.

Экспер заявляет, что роуминг сейчас не такой дорогой, однако контракты у российских опператоров со многими иностранными уже давно прекращены. Соответсвтенно в некоторых странах российская Сим-карта вообще не будет работать. По-этому надёжнее прилететь в в любую страну и по загранпаспорту купить себе местную Сим-карту.

Фото: Wikimedia Commons/ Коротаев Никита (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

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