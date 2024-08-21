Суд арестовал бизнес-коуча Сидоропуло на два месяца из-за подозрений в мошенничестве

Тверской районный суд Москвы принял решение о заключении под стражу Андрея Сидоропуло на два месяца, до 19 октября 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Следствие обвиняет Сидоропуло в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). По версии следствия, он через социальные сети предлагал образовательные программы, разработанные его командой. Он убеждал клиентов, что эти курсы помогут им значительно увеличить доходы.
Следствие утверждает, что от действий мошенников пострадали не менее 40 человек, которые заплатили за курсы суммы от 48,8 до 389,9 тысячи рублей. В результате общий ущерб превысил 8,3 миллиона рублей.
Пресс-служба московской прокуратуры уточнила, что пострадавшими от действий бизнес-тренера, действовавшего в составе группы, стало более 40 человек, а общий ущерб составил 8,3 миллиона рублей.
Обвиняемый частично признал свою вину в мошенничестве.
25-летний Андрей Сидоропуло, известный под псевдонимом AndreySD и представлявшийся основателем команды TrafficDeals, начал проводить онлайн-курсы в 2021 году. Стоимость его программ варьировалась в зависимости от выбранного пакета и составляла от 55 тысяч до 390 тысяч рублей.
Однако вскоре после начала занятий клиенты начали требовать возврата средств, после чего Сидоропуло скрылся. В январе 2023 года его объявили в федеральный розыск. 20 августа 2024 года московская прокуратура сообщила о его задержании.
Фото: Wikimedia Commons/ Станислав Рыбаков (cc 3.0)
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