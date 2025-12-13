Бизнес удвоил счета, люди несут деньги в банки: финансовый разворот на Северном Кавказе

Финансовая активность бизнеса и населения в регионах Северного Кавказа заметно выросла: совокупный объём средств на счетах и вкладах увеличился почти в полтора раза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Юго-Западного банка Сбербанка. По итогам 11 месяцев 2025 года общий портфель достиг 446 млрд рублей.

Рост средств бизнеса и населения

Согласно информации банка, за год совокупный объём портфелей юридических и физических лиц в республиках Северного Кавказа вырос более чем на 40%. Наиболее динамичное увеличение зафиксировано в корпоративном сегменте: с января по начало декабря объём средств бизнеса вырос более чем в два раза и к 1 декабря достиг 170,6 млрд рублей.

Основная часть накоплений по-прежнему приходится на частных клиентов. На средства физических лиц приходится свыше 275 млрд рублей, что указывает на высокий уровень сберегательной активности населения и доверие к банковской системе в макрорегионе.

География накоплений

По данным аналитиков Сбербанка, лидером по объёму средств на счетах и вкладах остаётся Дагестан — жители республики хранят в банке 118 млрд рублей. Следом идут Северная Осетия — Алания с показателем 58 млрд рублей и Кабардино-Балкария, где сумма накоплений достигла 48,4 млрд рублей.

Самый высокий темп роста за год зафиксирован в Карачаево-Черкесии. С 1 декабря 2024 года объём средств на вкладах и счетах жителей региона увеличился на 13% и составил 25,4 млрд рублей. Эксперты отмечают, что такая динамика отражает постепенное расширение финансовой базы регионов.

Оценка банка

Рост показателей прокомментировала управляющий Кабардино-Балкарским отделением Сбербанка Залина Бейтуганова, подчеркнув устойчивый интерес жителей и бизнеса к банковским инструментам сбережения:

"На сегодняшний день жители Кабардино-Балкарии хранят более 48,4 млрд рублей в банке — с начала года портфель накоплений физических лиц вырос на 11%", — отметила Залина Бейтуганова.

По её словам, стабильное увеличение портфелей средств юридических и физических лиц свидетельствует о стремлении клиентов сохранять капитал в банковской системе и использовать её как основной инструмент финансовой безопасности.