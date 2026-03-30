Девушка держится за поясницу в офисе
Девушка держится за поясницу в офисе
Ирина Малова Опубликована сегодня в 12:26

Торговые точки пустеют по всей стране: почему конкуренция изменилась до неузнаваемости

Массовое закрытие торговых точек связано с изменением покупательского поведения и усилением конкуренции со стороны крупных сетей и онлайн-площадок, отметила бизнес-консультант Татьяна Коробейникова. В комментарии NewsInfo она прокомментировала происходящие сейчас на рынке процессы.

Ранее газета "Известия", опираясь на данные Российского стандарта бухгалтерского учета (РСБУ), сообщила, что по итогам 2025-го года торговая сеть O'STIN закрыла в два с половиной раза больше магазинов, чем до этого периода.

В первую очередь страдают локальные магазины, особенно в небольших городах, поскольку они не выдерживают конкуренции с федеральными сетями и крупными торговыми центрами, анализирует консультант.

Она отметила, что потребители все чаще выбирают формат комплексных покупок в крупных торговых центрах, а также активно переходят в онлайн, где маркетплейсы предлагают удобство и доступность товаров.

"Покупательское поведение скорее сейчас свидетельствует о том, что люди идут в торговый центр и закупаются как хозяйственными, так и продуктовыми вещами. С другой стороны, региональные, локальные торговые точки, которые расположены в небольших городах или поселках, массово закрываются, потому что не могут выдержать конкуренции с федеральными сетями", — отметила эксперт.

Кроме того, по словам Коробейниковой, дополнительное давление оказывает устаревшая финансовая модель малого бизнеса, включая расходы на аренду, зарплаты и логистику.

"Наслоилось еще повышение НДС, изменились условия на рынке, изменилось покупательское поведение, торговые точки вовремя не сориентировались. Я вижу пример нишевых торговых точек, которые успешно функционируют и вполне себе спокойно остаются", — рассказала бизнес-консультант.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

