Бизнес перестраивает цены и договоры: ставка 22% заставляет перепрошивать цепочки поставок

С 12 января в России вступили в силу изменения в налоговом законодательстве, которые затрагивают бизнес, индивидуальных предпринимателей и наёмных работников. Об этом сообщает ИА DEITA.RU.

Правила меняются сразу по нескольким направлениям — от ставок и лимитов до администрирования через единый налоговый счёт. В материале подчёркивается, что нововведения нацелены на перераспределение нагрузки и рост собираемости.

Какие ставки и параметры изменились

По данным DEITA. RU, НДС повышается с 20% до 22%. Для УСН и ПСН снижаются лимиты доходов, при достижении которых возникает обязанность перехода на НДС. Одновременно сокращаются льготы по страховым взносам для малого и среднего бизнеса, что меняет условия для компаний, ранее рассчитывавших на пониженные режимы.

Отдельно указано, что для IT-компаний страховые взносы вырастут до 15%. В том же блоке изменений говорится о повышении акцизов на алкоголь, табак и сладкие напитки. Кроме того, в материале напоминается: с 1 января 2026 года в России уже увеличены акцизы на бензин, дизтопливо и моторные масла, и это названо плановой индексацией, связанной с инфляционными процессами.

НДФЛ и новая логика администрирования

В перечне нововведений также упомянута прогрессивная шкала НДФЛ в диапазоне 13-22% для граждан стран ЕАЭС. Речь идет о переходе к более дифференцированному подходу в налогообложении доходов, что, как следует из сообщения, становится частью общего набора изменений, вступивших в силу с 12 января.

Отдельным пунктом описывается корректировка правил работы с единым налоговым счётом (ЕНС). В тексте отмечается, что РБК связывает смысл реформы с "структурным переосмыслением" действующей налоговой системы. В таком изложении ЕНС рассматривается как один из ключевых элементов обновлённой модели администрирования, которая должна изменить привычные механизмы расчётов и контроля.

"Суть реформы заключается в структурном переосмыслении действующей налоговой системы", — уточняет РБК.

Цели реформы и ожидаемый бюджетный эффект

В материале DEITA. RU говорится, что основная задача — повышение собираемости налогов и перераспределение нагрузки. Приводится и оценка финансового эффекта: по расчётам дополнительные доходы бюджета в 2026–2028 годах превысят 4,4 трлн рублей. Ещё одна цель, обозначенная как поставленная президентом, — вывести из тени часть российской экономики и повысить её прозрачность.

Власти, как утверждается, заверяют, что при подготовке поправок учитывались мнения бизнес-ассоциаций и общественных объединений. Также отмечается, что разъяснения по изменениям были опубликованы заранее. В результате реформа подается как комплексная — с одновременным изменением ставок, условий для отдельных режимов и перенастройкой налогового администрирования.