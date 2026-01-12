Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
налоговый вычет
налоговый вычет
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Экономика
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:25

Бизнес перестраивает цены и договоры: ставка 22% заставляет перепрошивать цепочки поставок

НДС в России повысили с 20 до 22 процентов с 12 января — DEITA.RU

С 12 января в России вступили в силу изменения в налоговом законодательстве, которые затрагивают бизнес, индивидуальных предпринимателей и наёмных работников. Об этом сообщает ИА DEITA.RU.

Правила меняются сразу по нескольким направлениям — от ставок и лимитов до администрирования через единый налоговый счёт. В материале подчёркивается, что нововведения нацелены на перераспределение нагрузки и рост собираемости.

Какие ставки и параметры изменились

По данным DEITA. RU, НДС повышается с 20% до 22%. Для УСН и ПСН снижаются лимиты доходов, при достижении которых возникает обязанность перехода на НДС. Одновременно сокращаются льготы по страховым взносам для малого и среднего бизнеса, что меняет условия для компаний, ранее рассчитывавших на пониженные режимы.

Отдельно указано, что для IT-компаний страховые взносы вырастут до 15%. В том же блоке изменений говорится о повышении акцизов на алкоголь, табак и сладкие напитки. Кроме того, в материале напоминается: с 1 января 2026 года в России уже увеличены акцизы на бензин, дизтопливо и моторные масла, и это названо плановой индексацией, связанной с инфляционными процессами.

НДФЛ и новая логика администрирования

В перечне нововведений также упомянута прогрессивная шкала НДФЛ в диапазоне 13-22% для граждан стран ЕАЭС. Речь идет о переходе к более дифференцированному подходу в налогообложении доходов, что, как следует из сообщения, становится частью общего набора изменений, вступивших в силу с 12 января.

Отдельным пунктом описывается корректировка правил работы с единым налоговым счётом (ЕНС). В тексте отмечается, что РБК связывает смысл реформы с "структурным переосмыслением" действующей налоговой системы. В таком изложении ЕНС рассматривается как один из ключевых элементов обновлённой модели администрирования, которая должна изменить привычные механизмы расчётов и контроля.

"Суть реформы заключается в структурном переосмыслении действующей налоговой системы", — уточняет РБК.

Цели реформы и ожидаемый бюджетный эффект

В материале DEITA. RU говорится, что основная задача — повышение собираемости налогов и перераспределение нагрузки. Приводится и оценка финансового эффекта: по расчётам дополнительные доходы бюджета в 2026–2028 годах превысят 4,4 трлн рублей. Ещё одна цель, обозначенная как поставленная президентом, — вывести из тени часть российской экономики и повысить её прозрачность.

Власти, как утверждается, заверяют, что при подготовке поправок учитывались мнения бизнес-ассоциаций и общественных объединений. Также отмечается, что разъяснения по изменениям были опубликованы заранее. В результате реформа подается как комплексная — с одновременным изменением ставок, условий для отдельных режимов и перенастройкой налогового администрирования.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Производители сократили варианты конфигураций ноутбуков из-за памяти — аналитики вчера в 13:38
Дороже, но не лучше: рынок ноутбуков готовит неприятный сюрприз покупателям

В 2026 году ноутбуки рискуют подорожать из-за памяти, а покупатели — чаще выбирать урезанные конфигурации и ремонт вместо обновления.

Читать полностью » Экспорт удобрений из России в США вырос на 44 процента — РИА Новости вчера в 13:16
Поставки вопреки фону: США резко нарастили закупки российских удобрений

Экспорт российских удобрений в США вырос на 44% и стал максимальным с 2022 года, обеспечив России второе место среди поставщиков.

Читать полностью » Доля заемщиков с ПКР выше 750 упала до 19% в 2025 — директор НБКИ Алексей Волков вчера в 6:11
Банки строят оборону от просрочек: коридор одобрения сузился, структура заёмщиков перекроилась

Доля заемщиков с ПКР выше 750 баллов в 2025 году упала до 19%. Банки усиливают фильтры, и выдачи в ряде сегментов просели кратно.

Читать полностью » Экспорт нефтепродуктов из России вырос — глава РФПИ Дмитриев 10.01.2026 в 17:34
Не спад, а подъём: поставки российских нефтепродуктов обновили максимум

Экспорт нефтепродуктов из России показал рост к концу года, опровергнув распространённые утверждения о снижении поставок.

Читать полностью » Венесуэла непривлекательна для инвестиций — гендиректор Вудс 10.01.2026 в 17:24
Политические сигналы не сработали: инвесторы обходят венесуэльскую нефть стороной

ExxonMobil назвала Венесуэлу слишком рискованной для вложений, несмотря на призывы Белого дома и крупнейшие в мире запасы нефти.

Читать полностью » Китай снижает спрос на нефть из-за электромобилей — директор ИЭФ Громов 10.01.2026 в 17:16
Нефти стало слишком много: Пекин меняет правила игры на энергорынке

Рост добычи, электромобили и экономическое замедление меняют нефтяной баланс Китая, усиливая конкуренцию между крупнейшими экспортёрами.

Читать полностью » Низкие цены делают добычу нефти в Венесуэле нерентабельной — аналитик Юшков 10.01.2026 в 17:04
Десятки миллиардов под вопросом: США не спешат вкладываться в нефть Венесуэлы

Низкие цены на нефть сдерживают интерес США к венесуэльским месторождениям, несмотря на их огромные запасы и технологическую совместимость.

Читать полностью » Ошибки в документах мешают пенсионерам получить льготу — депутат Госдумы Говырин 10.01.2026 в 12:08
Льгота есть, но платят не все: как пенсионерам снизить налог на имущество

Пенсионеры могут не платить налог на часть недвижимости, но ошибка в выборе объекта или документах способна свести льготу на нет.

Читать полностью »

Новости
Общество
Пенсионный балл с января 2026 стоит 65 600 рублей — DEITA.RU
ДФО
На северо-востоке Приморья ночью похолодает до −37 °C — Примгидрометцентр
Туризм
Приморье почти достигло 4 млн туристических посещений по итогам 2025 — Наталья Набойченко
Красота и здоровье
Авокадо улучшил качество сна при ежедневном употреблении — JAHA
Питомцы
Агрессия у кошек возникает из-за стресса и нехватки пространства — ветеринары
УрФО
В Тюменском районе реализуют 24 инвестиционных проекта в 2026 году — Ивченко
Наука
Клетки генерируют электричество при движении мембраны — PNAS Nexus
Общество
Объем рынка промышленных роботов в России составил 7 86 млрд рублей — Ъ
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet