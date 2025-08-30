Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ремонт дорог
Ремонт дорог
© ru.freepik.com by aleksandarlittlewolf
Главная / Авто и мото
Олег Белов Опубликована сегодня в 13:17

Запрещённые методы: что точно нельзя использовать для удаления битума с машины

Удаление битума с автомобиля: какие средства использовать, а от каких лучше отказаться

Тёплый сезон — время ремонта дорог и замены асфальта, и в этот период многие автомобилисты сталкиваются с неприятной проблемой: битумные пятна на кузове. Но что делать, если ваша машина покрылась такими загрязнениями? Важно не спешить с использованием подручных средств, так как они могут нанести вред лакокрасочному покрытию. Рассмотрим, какие ошибки нужно избегать, и как правильно очистить машину.

Откуда берется битум на кузове

Битум — это вязкое вещество, получаемое на основе нефтепродуктов, которое используется при укладке дорожного покрытия. В жаркую погоду он становится липким и легко прилипает к различным поверхностям. Это объясняет, почему битум часто оказывается на кузове автомобиля, когда он проезжает по свежезаложенному асфальту. Битум быстро попадает на бампер, двери и крылья, проникая в верхний слой покрытия и вызывая его повреждения.

Если такие загрязнения оставить без внимания, лакокрасочное покрытие может пожелтеть, а дальнейший ремонт обойдется в круглую сумму. Поэтому важно знать, как правильно удалить битум с кузова, чтобы не повредить краску.

Чего не стоит делать с битумом

Интернет полон рекомендаций по удалению битума с кузова с помощью подручных средств. Однако такие методы могут быть крайне неэффективными или даже опасными. Вот список "народных" рецептов, которых следует избегать:

  • хозяйственное мыло и горячая вода
  • подсолнечное масло или маргарин
  • бензин, дизельное топливо, керосин
  • изопропиловый спирт
  • уайт-спирит, WD-40, нашатырный спирт
  • жидкости с ацетоном (например, средства для снятия лака)
  • растворители типа 646 или 650

Почему это так важно? Некоторые из этих средств могут не только не удалить загрязнение, но и повредить лакокрасочное покрытие. Например, бензин или ацетон могут вызывать пожелтение и матовость поверхности. Нашатырный спирт разрушает "водные" автомобильные краски, а подсолнечное масло и маргарин только размазывают битум. Вода же не может справиться с этим веществом, так как оно нерастворимо в воде.

Таким образом, такие средства могут оставить не только пятна, но и царапины, а в худшем случае — привести к необходимости полной перекраски.

Разница между свежим и застарелым битумом

Существует важное различие между свежими и застарелыми пятнами битума.

  • Свежий битум — это мягкие, блестящие следы, которые легко размазываются и могут оставлять следы на пальцах. Он удаляется проще, если действовать сразу.
  • Застарелый битум, наоборот, представляет собой твёрдые, матовые пятна, которые глубже въедаются в лакокрасочное покрытие. Для их удаления потребуется больше времени и усилий, а иногда — предварительный разогрев.

Знание разницы между этими типами загрязнений поможет вам выбрать правильную стратегию очистки.

Как правильно удалять битум

Если вам не удается воспользоваться услугами детейлинг-центра, можно приобрести в магазине автохимии специальное средство для удаления битумных пятен. Обратите внимание на состав. Хорошие очистители содержат:

  • алифатические углеводороды (безопасные растворители)
  • галогенированные углеводороды
  • ПАВ (поверхностно-активные вещества)

Эти компоненты эффективно растворяют битум, не повреждая краску. Важно избегать составов с хлорсодержащими соединениями, так как они могут быть вредны для покрытия и здоровья.

Как применять очиститель:

  1. Нанесите средство на загрязнённый участок.
  2. Дайте составу время для впитывания, чтобы избежать повреждения кузова.
  3. Протрите мягкой микрофиброй без сильного нажима.
  4. При необходимости повторите процесс, особенно если битум давно засох.

Даже застарелые пятна можно удалить без следов, обеспечив безопасную очистку.

Как предотвратить загрязнение

Чтобы минимизировать риск появления битумных пятен, стоит заранее позаботиться о защите кузова. На участки с повышенным риском загрязнения, такие как низ дверей, арки и передний бампер, можно нанести жидкий воск или полироль. Это создаст защитную пленку, которая затруднит прилипание битума.

Ещё один способ — использование антигравийных пленок или пленки PPF, которые обеспечат дополнительную защиту от загрязнений.

Заключение

Удаление битума с кузова автомобиля возможно без вреда для покрытия, если использовать профессиональные средства. Народные методы, такие как бензин или ацетон, могут привести к повреждениям и потускнению краски. Поэтому для безопасного удаления битумных пятен лучше использовать специализированные продукты или обратиться в детейлинг-центр.

Совет: держите в багажнике качественный очиститель битумных пятен — он пригодится в пути.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Утопленники на вторичке: как визуально и с помощью диагностики распознать повреждённый автомобиль сегодня в 11:10

Проблемы, которые вы не увидите, но которые могут сделать ваш автомобиль смертельно опасным

Как распознать "утопленника" и избежать покупки проблемного автомобиля? Рассказываем о ключевых признаках и способах диагностики, чтобы защитить ваши деньги и безопасность.

Читать полностью » Автоэксперты объяснили, как восстановить ключ с иммобилайзером и без него сегодня в 13:01

Потерять ключ проще, чем восстановить: парадокс современного автопрома

Что делать, если потеряли ключи от машины? Всё зависит от типа автомобиля: от простого дубликата до дорогой перепрошивки у дилера.

Читать полностью » Проверка ОСАГО по госномеру: инструкция на сайте Национальной страховой системы сегодня в 12:53

Один клик, который спасает от проблем с ДТП: как проверить ОСАГО онлайн

Перед оформлением ДТП по европротоколу проверьте ОСАГО. Рассказываем, как бесплатно узнать действительность полиса по номеру авто, VIN или правам.

Читать полностью » Запах бензина не всегда указывает на его качество: советы эксперта по топливу сегодня в 11:04

Вредный миф: можно ли доверять своему носу при выборе топлива

Можно ли определить некачественное топливо по запаху? Эксперт объяснил, почему запах бензина не всегда говорит о его качестве и как избежать проблем с топливом.

Читать полностью » 5 технологий из автоспорта, которые изменили серийные автомобили сегодня в 10:53

От гонок до дорог: как улучшение машин на трассах спасает водителей в городе

От дисковых тормозов до углепластика — рассказываем, как гоночные технологии изменили автомобили, став основой для безопасности и комфорта на дорогах.

Читать полностью » Автоэксперты назвали главные признаки проблемного двигателя при покупке машины с пробегом сегодня в 10:49

Три красных флага, которые выдают проблемы двигателя за минуту

Проверка двигателя при покупке подержанного авто может сберечь сотни тысяч рублей. Какие признаки укажут, что от сделки лучше отказаться?

Читать полностью » Вице-премьер Мантуров: в 2025 году по льготным автокредитам продано более 80 тысяч машин сегодня в 9:36

Государство "запустило мотор": льготы оживили рынок, где продажи уже падали

Более 80 тысяч машин купили по льготным кредитам в 2025 году, а государство уже готовит дополнительные миллиарды на поддержку авторынка.

Читать полностью » Двигатель Wärtsilä RT flex96C развивает мощность 108 тысяч лошадиных сил сегодня в 9:26

Мотор чудовище: один поршень весит 5 тонн, а топлива уходит тоннами в час

Инженеры создали двигатель длиной 27 метров и весом 2300 тонн. Его мощность в сотни раз превосходит суперкар, а влияние на мир ощущается глобально.

Читать полностью »

Новости
Дом

Запахи дома, которые помогают справляться со стрессом
Садоводство

Осенью в Татарстане жители выбирают морозоустойчивую подсветку для садов
Красота и здоровье

Врач Ольга Чиркова рассказала о пользе морской капусты для здоровья
Авто и мото

Автоэксперты назвали главные способы снизить расход топлива без затрат
Дом

Постельное бельё для аллергиков: советы по выбору
Наука и технологии

Веретенообразная извилина раскрывает секрет: как мозг отличает реальность от вымысла
Дом

Лучшие ткани для кухонных штор: практичность и уход
Красота и здоровье

Какие роллы выбрать, чтобы не поправиться: советы диетолога Румянцевой
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru