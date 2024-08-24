Учёные обнаружили, что полифенолы в растительной пище способствуют снижению риска ожирения

Учёные обнаружили, что горькие вещества в чае и кофе обладают защитным эффектом

Полифенолы, содержащиеся в чае, кофе и некоторых овощах, могут значительно снижать риск развития ожирения и диабета. Это показало исследование, опубликованное в журнале Food Bioscience.

Эти биологически активные соединения, обладающие горьким вкусом, воздействуют на T2R-рецепторы, которые играют важную роль в регуляции пищевого поведения и поддержании чувствительности к глюкозе.

Взаимодействие полифенолов с этими рецепторами стимулирует выработку гормонов желудочно-кишечного тракта, что способствует снижению риска метаболических заболеваний. Ученые утверждают, что горький вкус полифенолов может быть ключевым фактором в их положительном воздействии на здоровье, особенно в контексте профилактики диабета и ожирения.

Полифенолы медленно усваиваются организмом, что позволяет их воздействию быть более продолжительным и эффективным. Результаты исследований подчёркивают важность включения продуктов, богатых полифенолами, в рацион для поддержания здоровья и предотвращения серьёзных хронических заболеваний.

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