Учёные обнаружили, что полифенолы в растительной пище способствуют снижению риска ожирения

Полифенолы, содержащиеся в чае, кофе и некоторых овощах, могут значительно снижать риск развития ожирения и диабета. Это показало исследование, опубликованное в журнале Food Bioscience.
Эти биологически активные соединения, обладающие горьким вкусом, воздействуют на T2R-рецепторы, которые играют важную роль в регуляции пищевого поведения и поддержании чувствительности к глюкозе.
Взаимодействие полифенолов с этими рецепторами стимулирует выработку гормонов желудочно-кишечного тракта, что способствует снижению риска метаболических заболеваний. Ученые утверждают, что горький вкус полифенолов может быть ключевым фактором в их положительном воздействии на здоровье, особенно в контексте профилактики диабета и ожирения.
Полифенолы медленно усваиваются организмом, что позволяет их воздействию быть более продолжительным и эффективным. Результаты исследований подчёркивают важность включения продуктов, богатых полифенолами, в рацион для поддержания здоровья и предотвращения серьёзных хронических заболеваний.
Фото: flickr.com/motograf (CC BY 2.0 license)
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