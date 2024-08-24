Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 24.08.2024 : 91,6012
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 24.08.2024 : 101,6125
Учёные обнаружили, что горькие вещества в чае и кофе обладают защитным эффектом
  1. Главная
  2. Наука

Учёные обнаружили, что полифенолы в растительной пище способствуют снижению риска ожирения

Учёные обнаружили, что горькие вещества в чае и кофе обладают защитным эффектом

Полифенолы, содержащиеся в чае, кофе и некоторых овощах, могут значительно снижать риск развития ожирения и диабета. Это показало исследование, опубликованное в журнале Food Bioscience.

Эти биологически активные соединения, обладающие горьким вкусом, воздействуют на T2R-рецепторы, которые играют важную роль в регуляции пищевого поведения и поддержании чувствительности к глюкозе.

Взаимодействие полифенолов с этими рецепторами стимулирует выработку гормонов желудочно-кишечного тракта, что способствует снижению риска метаболических заболеваний. Ученые утверждают, что горький вкус полифенолов может быть ключевым фактором в их положительном воздействии на здоровье, особенно в контексте профилактики диабета и ожирения.

Полифенолы медленно усваиваются организмом, что позволяет их воздействию быть более продолжительным и эффективным. Результаты исследований подчёркивают важность включения продуктов, богатых полифенолами, в рацион для поддержания здоровья и предотвращения серьёзных хронических заболеваний.

Фото: flickr.com/motograf (CC BY 2.0 license)

Мир

LCI: основатель Telegram Дуров задержан во Франции

LCI: основатель Telegram Дуров задержан во Франции

По данным новостного канала LCI, Павел Дуров, основатель Telegram, был задержан во Франции. Инцидент произошёл около 20:00 вечера по местному времени, когда Дуров вышел из частного самолёта на взлетной полосе в аэропорту Ле Бурже. Операцию по задержанию провели жандармы GTA.

Читать полностью
Пашинян поздравил Зеленского в надежде на усиление сотрудничества

Пашинян поздравил Зеленского в надежде на усиление сотрудничества

Премьер Армении Никол Пашинян поздравил Владимира Зеленского с Днём независимости Украины. Поздравление опубликовано пресс-службой премьера в Telegram.

Читать полностью

Общество

Артемия Лебедева вывело из себя долгое обслуживание в супермаркете

Артемия Лебедева вывело из себя долгое обслуживание в супермаркете

Главный дизайнер социальной сети "ВКонтакте" Артемий Лебедев объяснил, почему не одобряет введённую в РФ систему "Честный знак".

Читать полностью
Михаил Ширвиндт пожаловался на блокировку YouTube:

Михаил Ширвиндт пожаловался на блокировку YouTube: "Хиншейн этому очень рад"

Телеведущий Михаил Ширвиндт объяснил, почему не одобряет блокировку YouTube.

Читать полностью

Новости