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В России спрогнозировали дефицит бытовой техники в ближайшем будущем
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"Коммерсантъ" заявил о будущем повышении цен на бытовую технику на 20%

В России спрогнозировали дефицит бытовой техники в ближайшем будущем

В ближайшее время цены на электронику и бытовую технику в России могут значительно вырасти. Это связано с трудностями в логистике и трансграничных платежах.

По информации издания "Коммерсантъ", цены могут увеличиться на 20%. Особенно сильно это затронет технику западного производства, так как длинная логистическая цепочка делает её поставки сложными.

Брендам китайских производителей тоже придётся пересмотреть ценники, хотя и не так резко, как А-брендам. На их цены влияют рост стоимости трансграничных перевозок и необходимость брать более долгосрочные кредиты из-за неопределённости сроков поставок.

В России до конца сентября действует механизм ограничения цен на социально значимые товары, введённый ФАС. Однако это временное решение не решает проблем бизнеса, который уже сейчас испытывает трудности с поставками товаров.

Российские производители также страдают из-за санкций. Некоторые компоненты, ранее поставлявшиеся в Россию, перестали поступать, а зарубежные игроки опасаются их привозить. В стране нет производства части продукции подходящего качества, например, изоцианатов, из которых делают пену для термоизоляции холодильников.

В связи с этим специалисты прогнозируют дефицит потребительской техники в ближайшее время.

Фото: From Wikimedia Commons/ Tumi-1983 (public domain)

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