Биткоин теряет в цене: снижение до февральского уровня

Снижение готовности к риску на бирже все больше влияет на биткойн. В понедельник, 5 августа, стоимость криптовалюты в ранних торгах упала до 53 000 долларов США, что на 14% (8 500 долларов) меньше, чем до выходных.

"Это серьезное напоминание о том, что биткоин и криптовалюты в целом являются рискованными активами и находятся на крайнем конце спектра рисков", прокомментировал Тони Сайкамор, аналитик рынка в финансовой компании IG. Курс биткоина уже падал на прошлой неделе, а теперь он достиг уровня конца февраля после того, как в марте достиг рекордного максимума свыше 70 000 долларов.

Помимо биткоина, сильно подешевели и другие криптовалюты. Например, курс эфира упал на 15% до 2 340 долларов США. Общая рыночная капитализация всех криптовалют снизилась до 1,85 триллиона долларов, что на 14% меньше. На долю биткоина приходилось 56% от этой суммы.

Финансовые рынки демонстрируют растущую осторожность инвесторов. Согласно анализу немецкого источника ZEIT ONLINE, основные причины связаны с ослаблением экономики США. Уровень безработицы в июле неожиданно вырос до 4,3%, и Федеральная резервная система США намекнула на возможность снижения процентных ставок в сентябре. Эти факторы, по мнению портфельного менеджера Андре Штаге, указывают на проблемы в экономике США. Кроме того, ожидания политических изменений после президентских выборов в США также снижают готовность инвесторов вкладывать средства.

Фото: freepik