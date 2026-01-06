Биткоин как вызов старым системам: как криптовалюта борется с инфляцией, но теряет стабильность

Биткоин вряд ли сможет заменить золото или стать ему полноценной альтернативой в ближайшие годы, считает Олег Вьюгин, экс-первый зампред Банка России. В интервью Александру Соколовскому, материалы которого имеются в распоряжении "Ленты.ру", Вьюгин отметил, что рынок криптовалют серьезно монополизирован, что ограничивает потенциал биткоина в качестве надежного актива.

Влияние крупных игроков на рынок

Вьюгин уточнил, что теоретически биткоин может догнать золото по капитализации, но его высокая манипулируемость и зависимость от крупных игроков, так называемых "китов", делают цены на криптовалютном рынке крайне непредсказуемыми. Манипуляции на этом рынке могут вызвать значительные колебания курса, что ограничивает стабильность и долговечность биткоина как альтернативы традиционным финансовым инструментам, таким как золото.

Преимущества ограниченной эмиссии

Тем не менее, Вьюгин признал, что биткоин имеет определенные преимущества. Одним из таких достоинств является конечная эмиссия криптовалюты. В отличие от фиатных валют, таких как доллар, где эмиссия может быть неограниченной, предложение биткоина программно ограничено.

"Эмиссия биткоина конечна, поэтому актив, выраженный в биткоинах, не подвержен инфляционному обесцениванию", — подчеркнул эксперт.

Это делает биткоин привлекательным для инвесторов, стремящихся защитить свои сбережения от инфляции.

Прогнозы на будущее

По прогнозу Вьюгина, стоимость одной и той же акции, зафиксированная в биткоинах, в начале 2026 года и в начале 2031 года будет примерно одинаковой. Это означает, что при росте курса криптовалюты инвестор сможет увеличить доход в долларовом эквиваленте, сохраняя внутреннюю стоимость самого актива.

"Эмиссия биткоина конечна, поэтому актив, выраженный в биткоинах, не подвержен инфляционному обесцениванию", — подчеркивает Олег Вьюгин.

Вьюгин уверен, что в долгосрочной перспективе биткоин будет продолжать расти по отношению к доллару, что сделает его более привлекательным для долгосрочных инвесторов.