Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Паднение битоина
Паднение битоина
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Экономика
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:23

Биткоин как вызов старым системам: как криптовалюта борется с инфляцией, но теряет стабильность

Вьюгин: Биткоин не станет альтернативой золоту в ближайшие годы

Биткоин вряд ли сможет заменить золото или стать ему полноценной альтернативой в ближайшие годы, считает Олег Вьюгин, экс-первый зампред Банка России. В интервью Александру Соколовскому, материалы которого имеются в распоряжении "Ленты.ру", Вьюгин отметил, что рынок криптовалют серьезно монополизирован, что ограничивает потенциал биткоина в качестве надежного актива.

Влияние крупных игроков на рынок

Вьюгин уточнил, что теоретически биткоин может догнать золото по капитализации, но его высокая манипулируемость и зависимость от крупных игроков, так называемых "китов", делают цены на криптовалютном рынке крайне непредсказуемыми. Манипуляции на этом рынке могут вызвать значительные колебания курса, что ограничивает стабильность и долговечность биткоина как альтернативы традиционным финансовым инструментам, таким как золото.

Преимущества ограниченной эмиссии

Тем не менее, Вьюгин признал, что биткоин имеет определенные преимущества. Одним из таких достоинств является конечная эмиссия криптовалюты. В отличие от фиатных валют, таких как доллар, где эмиссия может быть неограниченной, предложение биткоина программно ограничено.

"Эмиссия биткоина конечна, поэтому актив, выраженный в биткоинах, не подвержен инфляционному обесцениванию", — подчеркнул эксперт.

Это делает биткоин привлекательным для инвесторов, стремящихся защитить свои сбережения от инфляции.

Прогнозы на будущее

По прогнозу Вьюгина, стоимость одной и той же акции, зафиксированная в биткоинах, в начале 2026 года и в начале 2031 года будет примерно одинаковой. Это означает, что при росте курса криптовалюты инвестор сможет увеличить доход в долларовом эквиваленте, сохраняя внутреннюю стоимость самого актива.

"Эмиссия биткоина конечна, поэтому актив, выраженный в биткоинах, не подвержен инфляционному обесцениванию", — подчеркивает Олег Вьюгин.

Вьюгин уверен, что в долгосрочной перспективе биткоин будет продолжать расти по отношению к доллару, что сделает его более привлекательным для долгосрочных инвесторов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Санкт-Петербурге реализовали 88 объектов на торгах по долгам — Долговой Консультант сегодня в 7:03
Цены растут, количество сделок падает: что скрывает тренд на торгах по ипотечным долгам в Петербурге

В 2025 году на торгах по ипотечным долгам в Петербурге объекты недвижимости продали с ростом цен, несмотря на снижение числа сделок по всей стране.

Читать полностью » Зарплаты маляров выросли на 44 процента — hh.ru сегодня в 6:57
Ваш знакомый штукатур уже богаче вас? Вот почему его зарплата приближается к 150 тысячам

В 2025 году сильнее всего выросли медианные зарплаты у маляров, страховых агентов и финансовых аналитиков — что происходит на рынке труда?

Читать полностью » Восстановление нефтяной отрасли Венесуэлы оценивают в $100 млрд — Bloomberg вчера в 14:27
100 миллиардов за перезапуск: нефтяная Венесуэла оказалась дороже, чем ожидали

Восстановление нефтяной отрасли Венесуэлы может растянуться на годы и потребовать сотни миллиардов долларов инвестиций при участии США.

Читать полностью » ВВП Белоруссии в 2025 году достиг исторического максимума в 88,6 млрд долларов — министр экономики Чеботарь вчера в 11:38
Экономика Белоруссии удивила результатом: итоги пятилетия оказались неожиданными

Экономика Белоруссии завершила пятилетие с рекордным ВВП, ростом экспорта и доходов населения. Эти цифры меняют представление о возможностях страны.

Читать полностью » Запасы газа во французских ПХГ снижаются до 59,1% — Gas Infrastructure Europe 04.01.2026 в 14:41
Газовая подушка Европы сдувается: крупнейшие экономики ЕС начали год с пустеющими хранилищами

Запасы газа в подземных хранилищах Европы заметно ниже прошлогодних, а крупнейшие экономики ЕС входят в зиму с сокращёнными резервами.

Читать полностью » Качество российского зерна высоко оценивается на мировом рынке — министр Лут 04.01.2026 в 14:25
Высокий урожай и жёсткая конкуренция: что ждёт экспорт российского зерна

Российское зерно высоко ценят в мире, однако экспорт в новом сезоне будет зависеть не от качества, а от цен и спроса на глобальном рынке.

Читать полностью » Драгметаллы плохо подходят для долгосрочных вложений — эксперт Смирнов 04.01.2026 в 14:20
Драгметаллы перегреты: почему аналитики не советуют долгосрочные вложения

Эксперты предупреждают: золото и серебро перегреты рынком. Почему драгметаллы сейчас подходят скорее трейдерам, чем долгосрочным инвесторам.

Читать полностью » Турция запланировала запуск первого блока АЭС Аккую на 2026 год — Kanal 7 04.01.2026 в 13:31
Пандемия и политика сбили график, но проект не остановили: АЭС довели до 95% готовности

Первый реактор АЭС "Аккую" готов на 95%: министр Турции назвал новый срок запуска и объяснил, почему проект не успели завершить к 2025 году.

Читать полностью »

Новости
Происшествия
Землетрясение магнитудой 6.2 произошло у западного побережья Японии — JMA
Мир
Великобритания запретила рекламу фастфуда с 5:30 до 21:00 — Минздрав
Красота и здоровье
Ферменты нарушают коммуникацию бактерий в зубном налете — NPJ
Туризм
Мэр Мерсина планирует привлечь миллион туристов из России к 2026 году — Турпром
Наука
Аммоний в метеорите может быть источником азота для зарождения жизни — СПбГУ
СФО
В Томской области выявили 21 случай гонконгского гриппа — Роспотребнадзор
Наука
Китайские астронавты завершили месячную спелеотренировку в Улуне — CMSA
Культура и шоу-бизнес
Зарубежный фильм вошёл в тройку лидеров проката впервые с 2021 года — эксперты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet