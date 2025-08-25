Головная боль не уходит? Виноваты могут быть вовсе не нервы

Регулярная тупая боль в голове не всегда связана с усталостью или стрессом. Врач-ортодонт и спикер Eurokappa Academy Ирина Диденко рассказала "Газете.Ru", что причиной может быть нарушение прикуса.

Как это работает

При неправильной окклюзии нагрузка на зубочелюстную систему распределяется неравномерно. Это приводит к перенапряжению жевательных мышц и их гипертонусу.

"При нарушении окклюзии нагрузка на зубочелюстную систему распределяется неравномерно, может развиваться перенапряжение жевательных мышц", — подчеркнула Диденко.

Со временем такой спазм становится хроническим и напрямую связан с головной болью напряжения.

Когда мышцы становятся источником боли

Если гипертонус сохраняется долго, мышцы сами превращаются в источник постоянного дискомфорта. Человек может ощущать давление в голове, усталость и снижение работоспособности.

Опасность бруксизма

Отдельное внимание специалист уделила непроизвольному скрежетанию и сжатию зубов.

"Бруксизм усиливает перенапряжение жевательных мышц и нередко сопровождается утренними головными болями, чувством разбитости и усталости", — добавила Диденко.

Таким образом, привычка скрежетать зубами во сне или днем лишь усугубляет проблему.