Криптоэксперт Антон Торопцев предположил, что в августе биткоин может колебаться между $60 тыс. и $68 тыс. Позитивный сценарий предполагает возврат к уровню $65-$68 тыс., в то время как негативный сценарий может опустить курс ниже $60 тыс., сообщает Газета.Ру.
Поддержка курса обеспечивается макроэкономическими факторами, такими как замедление инфляции в США и потенциальное снижение ключевой ставки.
Также повышенный интерес к криптовалютам может быть связан с политическими событиями, такими как покушение на Дональда Трампа. Негативное влияние на рынок может оказать выплата возмещений кредиторам банкротящейся криптобиржи MtGox.
Торопцев посоветовал инвесторам применять стратегию усредненной стоимости при покупке криптовалюты, чтобы избежать покупок в неоптимальные моменты.
Фото: flickr.com/Satheesh Sankaran (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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