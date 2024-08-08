Власти Саратова рассказали, как устроен быт матери с десятью детьми

Вера Щербакова из Саратовской области, удостоенная звания "Мать-героиня", воспитывает десятерых детей вместе с супругом, создавая атмосферу любви и уважения. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства труда и социальной защиты.

По президентскому указу, опубликованному на портале правовой информации, Вера Щербакова была награждена за вклад в укрепление семейных ценностей и воспитание потомства. Вере и её мужу, вместе прожившим более 30 лет, удалось воспитать трех сыновей и семь дочерей. В их доме царит атмосфера взаимопонимания, поддержки и сопереживания. Основной принцип семьи — совместное преодоление трудностей, взаимопомощь и любовь.

Семья Щербаковых отмечена многочисленными наградами за заслуги в воспитании детей и развитие семейных традиций. Вера Щербакова также получила почетную награду губернатора Саратовской области за достойное воспитание детей.

Звание "Мать-героиня" присваивается женщинам, которые родили и воспитали десять и более детей. С недавних пор вместе с присвоением этого звания выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере одного миллиона рублей.

Фото: From Wikimedia Commons/ Alexander Dummer