Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сердце
Сердце
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована вчера в 23:49

Пластик тихо убивает: что скрывают производители пластиковых бутылок

University of Cincinnati: бисфенол А в пластиковых изделиях повышает риск аритмии

Пластиковые бутылки, упаковка, кассовые чеки и косметика — привычные предметы, с которыми человек сталкивается каждый день. Но за удобством скрывается невидимая угроза: вещества, входящие в состав этих изделий, способны нарушать работу сердца. Новое исследование специалистов из Университета Цинциннати показало, что повышенная концентрация бисфенола А (BPA) и схожих фенольных соединений влияет на электрическую активность миокарда и повышает риск аритмий.

Что такое бисфенол А и где он встречается

Бисфенол А — химическое соединение, которое используется при производстве поликарбонатного пластика и эпоксидных смол. Оно придаёт прочность и прозрачность материалу, делает упаковку устойчивой к деформации и температурам. Без BPA невозможно представить современные пластиковые бутылки, контейнеры для еды, крышки, детские игрушки, а также чековую ленту в магазинах.

Однако у этого удобства есть оборотная сторона. При нагревании, контакте с жирными продуктами или воздействии ультрафиолета бисфенол начинает выделяться и попадать в организм человека. Исследования последних лет доказали, что он способен накапливаться в тканях и вызывать эндокринные нарушения, повышать риск диабета, бесплодия и сердечно-сосудистых заболеваний.

"Повышенная концентрация бисфенола А и других фенолов может нарушать электрическую систему сердца", — говорится в сообщении University of Cincinnati.

Эти данные стали результатом анализа, проведённого американскими специалистами с участием 600 добровольцев.

Как проходило исследование

Учёные из Медицинского колледжа Университета Цинциннати собрали медицинские данные и биологические образцы 600 человек. Для каждого участника определяли уровень фенолов в крови и тканях, а также проводили электрокардиографию и другие тесты, оценивающие работу сердца.

Результаты оказались тревожными: у людей, в чьём организме уровень BPA был выше среднего, чаще фиксировались нарушения сердечного ритма. При этом зависимость оказалась статистически значимой — чем выше концентрация фенолов, тем чаще наблюдались аритмии и сбои в проводимости импульсов.

Почему пластик может влиять на сердце

По словам исследователей, BPA действует на организм как "химический имитатор гормонов". Он связывается с рецепторами эстрогенов и андрогенов, вмешиваясь в естественный гормональный баланс. Такое вмешательство способно нарушить работу клеток миокарда, которые отвечают за передачу электрических сигналов. В результате возникают перебои в сердечном ритме, особенно при наличии других факторов риска.

Основные механизмы воздействия

  1. Гормональные сбои. BPA и подобные фенолы нарушают баланс половых гормонов и кортизола.

  2. Влияние на ионные каналы. Исследования показали, что соединения способны блокировать потоки кальция и калия — это напрямую влияет на работу сердца.

  3. Окислительный стресс. Длительное воздействие BPA вызывает воспаление сосудов и ухудшает состояние миокарда.

  4. Кумулятивный эффект. Даже небольшие дозы, поступающие ежедневно, со временем приводят к накоплению токсинов в организме.

Кто находится в группе риска

Ученые отмечают, что здоровый человек с нормальным обменом веществ способен нейтрализовать небольшие количества фенолов. Но если присутствуют наследственные предрасположенности, хронические болезни или возрастные изменения, токсический эффект BPA может усиливаться. Особенно уязвимы:

  • пожилые люди;

  • пациенты с артериальной гипертонией или ишемической болезнью сердца;

  • женщины в период менопаузы;

  • лица, часто контактирующие с термолентой и пластиком по работе;

  • беременные и дети.

"Даже при низких концентрациях бисфенол способен вызывать кумулятивный эффект", — отмечают авторы исследования.

Таблица сравнения: источники BPA в быту

Источник Частота контакта Возможный путь попадания
Пластиковые бутылки и контейнеры Ежедневно Через напитки и пищу
Кассовые чеки и билеты Часто Через кожу рук
Косметика и кремы Периодически Через кожу и слизистые
Игрушки, посуда, упаковка Постоянно При контакте и нагреве

Советы шаг за шагом: как снизить воздействие BPA

  1. Выбирайте стекло или металл. Храните еду и воду в стеклянной или нержавеющей посуде.

  2. Не нагревайте пластик. Не ставьте пластиковые контейнеры в микроволновку и не оставляйте их на солнце.

  3. Откажитесь от чеков. По возможности просите электронные версии квитанций — термобумага содержит BPA.

  4. Читайте маркировку. Избегайте изделий с маркировкой "PC" или цифрой "7" в треугольнике — чаще всего это поликарбонат.

  5. Следите за питанием. Витамины A, C и E снижают оксидативный стресс, вызванный фенолами.

А что если пластик невозможно исключить?

Современный человек живёт в мире, где пластик окружает его повсюду. Отказаться от него полностью почти невозможно. Однако можно минимизировать вред:

  • ограничить использование одноразовой посуды;

  • отдавать предпочтение продукции с маркировкой "BPA free";

  • чаще проветривать помещения, где много пластиковых предметов;

  • использовать фильтры для воды, задерживающие органические примеси.

Даже частичное снижение контакта с BPA уменьшает риск его накопления в организме на 30-40% уже за три месяца.

Плюсы и минусы пластиковых материалов

Плюсы Минусы
Лёгкость и прочность Возможное выделение токсинов
Дешевизна и доступность Нарушение гормонального фона
Универсальность применения Накопление фенолов в тканях
Возможность переработки Сложности экологической утилизации

Пластик остаётся важной частью современной экономики, но понимание его биохимического воздействия помогает выстраивать более безопасные практики потребления.

FAQ: вопросы о BPA

— Что означает маркировка BPA free?
Это гарантия, что в составе пластика нет бисфенола А. Однако иногда его заменяют другими фенолами, действие которых изучено хуже.

— Можно ли вымыть бисфенол из бутылки?
Нет, он содержится в самом материале, а не на поверхности.

— Опасен ли BPA для детей?
Да, особенно в младенческом возрасте: он может влиять на развитие эндокринной системы и нервной регуляции сердца.

— Как узнать, выделяет ли контейнер фенолы?
Если пластик со временем мутнеет, пахнет или изменяет форму при нагреве — вероятность выделения токсинов высока.

Мифы и правда

Миф: опасность BPA преувеличена, ведь его концентрация мала.
Правда: эффект вещества накапливается, и даже микродозы могут стать опасными при длительном воздействии.

Миф: замена BPA на аналоги полностью безопасна.
Правда: бисфенол S и F действуют схожим образом на гормональные рецепторы.

Миф: BPA содержится только в дешёвом пластике.
Правда: он используется даже в качественных упаковках и термолентах.

Сон и психология

Интересно, что повышенный уровень BPA связан не только с нарушением ритма сердца, но и с повышенной тревожностью, бессонницей и перепадами настроения. Учёные связывают это с воздействием на выработку дофамина и серотонина. Поэтому уменьшение контакта с фенолами может улучшить не только физическое, но и психическое состояние.

Исторический контекст

Бисфенол А был синтезирован в 1891 году и изначально рассматривался как потенциальный искусственный гормон. Лишь спустя полвека его начали использовать в промышленности, не осознавая всех рисков. Первые данные о токсичности появились в 1990-х, когда BPA обнаружили в крови большинства людей. Сегодня мировые регуляторы ограничивают его содержание, но полностью исключить контакт пока невозможно.

Интересные факты

Более 90% людей на планете имеют в организме следы бисфенола А.

При нагревании воды в пластиковой бутылке уровень BPA возрастает в 10 раз.

Некоторые страны ЕС уже запретили использование BPA в детских бутылочках и упаковке для младенцев.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Платиновый шип в ледниках Гренландии связан с вулканизмом Исландии вчера в 19:15
Вулканы против комет: что на самом деле вызвало ледниковый апокалипсис

Платиновый "шип" в гренландском льду больше не указывает на комету: хронология и химия ведут к исландским извержениям, поддерживавшим холод позднего дриаса.

Читать полностью » Риджвелла: массовое захоронение органики может вызвать глобальное переохлаждение планеты вчера в 19:11
Природа играет с нами злую шутку: глобальное потепление может закончиться ледниковой эпохой

Учёные смоделировали парадоксальный сценарий: при крупных выбросах углерода потепление может вызвать длительное переохлаждение — биологический "термостат" способен превратить жар в лёд.

Читать полностью » Паван: в перуанских Андах обнаружен новый вид опоссума Marmosa chachapoya вчера в 18:55
Маленький гигант перуанских вершин: обнаружен опоссум, живущий там, где его быть не должно

В горах Перу нашли нового опоссума — миниатюрного сумчатого с "маской" на мордочке, живущего выше облаков. Ученые уверены: это лишь начало новых открытий в Андах.

Читать полностью » В древних породах найдены химические доказательства существования губок до кембрийского периода вчера в 18:52
Тайны древних пород раскрыли: кто правили планетой задолго до динозавров

Стераны C30-C31 в эдиакарских породах совпали со стеролами губок и лабораторными эталонами — МТИ показывает, что предки демогубок могли быть первыми животными.

Читать полностью » Нейробиолог Квон: в мозге найдены дендритные нанотрубки, передающие сигналы без синапсов вчера в 18:18
Синапсы больше не единственные: в мозге обнаружены секретные пути передачи сигналов

Учёные нашли новый способ связи между нейронами — дендритные нанотрубки. Они передают сигналы без синапсов и могут быть связаны с болезнью Альцгеймера.

Читать полностью » Пегас: в Бразилии обнаружен новый вид летающего ящера Galgadraco zephyrius вчера в 17:37
Тайна Южной Америки раскрыта: этот летающий ящер 70 миллионов лет назад правил небесами

В Бразилии найден новый вид птерозавра, близкий родственник европейских гигантов — открытие, которое связывает древние континенты и переписывает историю аждархид.

Читать полностью » На острове Скай обнаружена древняя рептилия с признаками змеи и ящерицы вчера в 17:33
Змея с ногами? На Шотландских островах нашли существо, которого не должно было существовать

На шотландском острове Скай нашли окаменелость загадочной рептилии, сочетающей черты змеи и ящерицы, — находка, которая может переписать историю эволюции.

Читать полностью » В Румынии обнаружены уникальные артефакты из кургана III века до н. э. вчера в 16:14
Сокровища, которые спали 2000 лет: в Румынии раскрыли тайну древнего кургана

Уникальные сосуды и венки из кургана близ Мангалии переписывают роль западного Причерноморья в эллинистическом мире. Что нашли, как это изучают и как увидеть лично.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Дерматолог Татьяна Егорова объяснила, как стресс влияет на состояние кожи
Наука
Российская академия наук: синий цвет в природе чаще всего создаётся структурно, а не пигментами
Авто и мото
Автопроизводители Европы сообщили о снижении выбросов дизельных моторов
Дом
Пять правил уютной спальни: цвета, освещение и текстиль для здорового отдыха
Питомцы
Институт кинологии ФРГ назвал немецкую овчарку самой обучаемой породой
Еда
Шеф-повар Алексей Климов рассказал, как приготовить насыщенный овощной суп
Садоводство
Опадение ягод вишни связано с болезнями, вредителями и кислотностью почвы — эксперты
Дом
Антивандальные ткани: плюсы, минусы и советы по уходу за обивкой мебели
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet