На празднике в честь Дня независимости Киргизии бесплатно выступят зарубежные артисты

Как сообщил руководитель службы информационной политики администрации президента Киргизии Дайырбек Орунбеков, в Бишкеке на празднике в честь Дня независимости страны выступят зарубежные артисты. По его словам, на празднествах можно будет услышать Стаса Михайлова, Филиппа Киркорова, Люсю Чеботину, а также киргизского певца Амирчика. Также в Бишкек приедет шведский певец Bosson и итальянская певица и композитор Ингрид Альберини, более известная как In-Grid.

В сообщении подчеркивается, что певцам не будут выплачиваться гонорары ни со стороны государства, ни со стороны частных лиц.

"Мы предоставляем только проживание и питание", — добавил Орунбеков.

Президент республики Садыр Жапаров в интервью агентству "Кабар" заявил, что был очень рад услышать от министра культуры о визите в Бишкек.

" — Раньше было много иностранцев, которые не знали, где находится страна под названием Кыргызстан. А теперь давайте поприветствуем тех, кто хочет поздравить нас с Днем независимости и выступить перед нашим народом", — сказал президент.

Дня независимости Киргизии отмечается 31 августа.

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