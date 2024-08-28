На празднике в честь Дня независимости Киргизии бесплатно выступят зарубежные артисты

Как сообщил руководитель службы информационной политики администрации президента Киргизии Дайырбек Орунбеков, в Бишкеке на празднике в честь Дня независимости страны выступят зарубежные артисты. По его словам, на празднествах можно будет услышать Стаса Михайлова, Филиппа Киркорова, Люсю Чеботину, а также киргизского певца Амирчика. Также в Бишкек приедет шведский певец Bosson и итальянская певица и композитор Ингрид Альберини, более известная как In-Grid.
В сообщении подчеркивается, что певцам не будут выплачиваться гонорары ни со стороны государства, ни со стороны частных лиц.
"Мы предоставляем только проживание и питание", — добавил Орунбеков.
Президент республики Садыр Жапаров в интервью агентству "Кабар" заявил, что был очень рад услышать от министра культуры о визите в Бишкек.
" — Раньше было много иностранцев, которые не знали, где находится страна под названием Кыргызстан. А теперь давайте поприветствуем тех, кто хочет поздравить нас с Днем независимости и выступить перед нашим народом", — сказал президент.
Дня независимости Киргизии отмечается 31 августа.
Фото: commons. wikimedia.org/Davide Mauro (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).
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