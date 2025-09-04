Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Бисквитный рулет
Бисквитный рулет
© Designed by Freepik by azerbaijan_stockers is licensed under Public domain
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 2:31

Быстро, бюджетно и без лишних хлопот: как приготовить идеальный бисквитный рулет с вареной сгущенкой

Рецепт бисквитного рулета с вареной сгущенкой обеспечивает нежную и воздушную структуру теста

Представьте: нежный, воздушный бисквит, свернутый в рулет и щедро наполненный сладкой вареной сгущенкой. Это просто идеально к чаю или кофе, и готовится за считанные минуты! Анна, автор рецепта, делится простым способом создать этот пышный шедевр в духовке. Следуйте шагам внимательно, и у вас получится настоящий хит для семейного ужина.

Что понадобится

  • 4 яйца (охлажденные)
  • 160 г пшеничной муки
  • 180 г сахара (лучше мелкого)
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 250 г вареной сгущенки (достаньте заранее из холодильника)

Пошаговое приготовление

Просейте муку с разрыхлителем. Разогрейте духовку до 180°C. Используйте бумагу для выпечки от надежного производителя. В миске разбейте яйца, добавьте сахар и взбивайте миксером 3-5 минут, пока масса не увеличится вдвое и не станет светлой и плотной.

Аккуратно вмешайте просеянную муку с разрыхлителем. Не переусердствуйте, чтобы тесто осталось воздушным. Вылейте тесто на большой противень, застеленный бумагой. Выпекайте 15 минут — время зависит от духовки. Корж получится пышным!

Готовый бисквит переверните на полотенце, снимите бумагу и сразу сверните в рулет. Подождите 5 минут. Разверните рулет, намажьте вареной сгущенкой и сверните обратно. Делайте это осторожно — бисквит хрупкий.

Полностью остудите рулет, нарежьте и наслаждайтесь. Он отлично хранится к чаю или кофе.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Утиная ножка конфи готовится с солью и специями для сохранения вкуса сегодня в 0:01

Утиные ножки: эмоциональный взрыв вкуса, контрастирующий с обыденной кухней

Утиная ножка конфи — классическое французское блюдо с нежным мясом, томящимся в собственном жире. Узнайте, как приготовить его дома и удивить близких изысканным вкусом!

Читать полностью » Диетолог Белева назвала полезные перекусы для школьников вчера в 23:53

Ланчбокс для ума: что положить, чтобы ребёнок не клевал нос на уроке

Диетолог Эльвира Белева назвала самые полезные перекусы для школьников — от фруктов и орехов до йогуртов и смузи. Главное, чтобы еда нравилась детям.

Читать полностью » Врачи рассказали, как мороженое влияет на мозг, иммунитет и настроение вчера в 23:20

Мороженое — не только десерт: чем холодное лакомство удивило учёных

Мороженое способно не только охлаждать в жару, но и влиять на мозг, настроение и даже иммунитет. Узнайте, в чём его скрытая польза.

Читать полностью » Технолог Салман рассказала, как отличить настоящее сливочное масло от подделки вчера в 23:17

Масло или подделка за ваши деньги: три простых теста прямо на кухне

Эксперты рассказали, как отличить настоящее сливочное масло от подделки. Достаточно трёх простых проверок: на сковороде, в воде и в холодильнике.

Читать полностью » Nature Communications: зрелище сладостей запускает переедание через дофаминовую систему вчера в 22:26

Голод глазами, а не желудком: почему вид этих продуктов заставляет нас есть

Учёные выяснили: достаточно увидеть, как кто-то ест сладкое, чтобы самому захотеть. Причина — дофаминовая система мозга, запускающая переедание.

Читать полностью » Врачи назвали продукты, которые нельзя есть натощак утром вчера в 22:16

Съели булочку или выпили сок — и весь день пошёл под откос

Некоторые привычные утренние продукты могут испортить день с самого начала. Узнайте, что лучше не есть натощак и чем их заменить.

Читать полностью » Диетолог Соломатина назвала грибные закрутки самым опасным видом консервации вчера в 21:44

Ботулизм маскируется под инсульт: как закрутки вводят врачей в заблуждение

Диетолог Елена Соломатина предупредила: самые опасные домашние заготовки — это грибы. Они могут содержать споры клостридии, вызывающей смертельно опасный ботулизм.

Читать полностью » Химик Панов рассказал, как правильно хранить и употреблять мёд вчера в 21:17

Мёд превращается в яд: главная ошибка, которую совершают почти все

Эксперт объяснил, как правильно хранить и употреблять мёд: не класть в горячий чай, не держать в холодильнике и ограничиться 1–2 ложками в день.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Польза ходьбы: исследование Гарварда показало оптимальное число шагов в день
Культура и шоу-бизнес

Андрей Кончаловский представит сериал "Хроники русской революции" в октябре 2025 года
Дом

Эксперты сравнили шумоизоляцию в панельных, монолитных и кирпичных домах
Авто и мото

Китай за пять месяцев продал более 50% электромобилей и гибридов — данные отрасли
Садоводство

Ботва – ваш бесплатный клад: как правильно использовать отходы, чтобы сад процветал
Спорт и фитнес

Физиотерапевты назвали три упражнения для укрепления трапециевидных мышц спины
Садоводство

Лаванда, розмарин и суккуленты входят в топ засухолюбивых растений для контейнеров
Питомцы

Учёные и владельцы кошек объяснили влияние окраса на поведение питомцев
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet