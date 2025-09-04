Быстро, бюджетно и без лишних хлопот: как приготовить идеальный бисквитный рулет с вареной сгущенкой

Представьте: нежный, воздушный бисквит, свернутый в рулет и щедро наполненный сладкой вареной сгущенкой. Это просто идеально к чаю или кофе, и готовится за считанные минуты! Анна, автор рецепта, делится простым способом создать этот пышный шедевр в духовке. Следуйте шагам внимательно, и у вас получится настоящий хит для семейного ужина.

Что понадобится

4 яйца (охлажденные)

160 г пшеничной муки

180 г сахара (лучше мелкого)

1 ч. л. разрыхлителя

250 г вареной сгущенки (достаньте заранее из холодильника)

Пошаговое приготовление

Просейте муку с разрыхлителем. Разогрейте духовку до 180°C. Используйте бумагу для выпечки от надежного производителя. В миске разбейте яйца, добавьте сахар и взбивайте миксером 3-5 минут, пока масса не увеличится вдвое и не станет светлой и плотной.

Аккуратно вмешайте просеянную муку с разрыхлителем. Не переусердствуйте, чтобы тесто осталось воздушным. Вылейте тесто на большой противень, застеленный бумагой. Выпекайте 15 минут — время зависит от духовки. Корж получится пышным!

Готовый бисквит переверните на полотенце, снимите бумагу и сразу сверните в рулет. Подождите 5 минут. Разверните рулет, намажьте вареной сгущенкой и сверните обратно. Делайте это осторожно — бисквит хрупкий.

Полностью остудите рулет, нарежьте и наслаждайтесь. Он отлично хранится к чаю или кофе.