Как легко и быстро приготовить торт со сгущенкой: рецепт, который покорит всех
Вы когда-нибудь пробовали торт со сгущенкой? Это не просто десерт, это настоящий кулинарный шедевр, который удивит даже самых искушенных гурманов. Мягкие бисквитные коржи, нежный крем со сгущенным молоком и шоколадная глазурь — идеальное сочетание, которое никого не оставит равнодушным.
Ингредиенты
- 4 куриных яйца
- 250 г сахара
- 250 г пшеничной муки
- 2 г ванилина
- 1 банка сгущенного молока
- 400 г сливочного масла
- 2 яичных желтка
- 50 мл воды
- 3 ст. л. сахара
- 30 г сливочного масла
- 4 ст. л. какао
- 3 ст. л. жирных сливок
- 2 банана
- 150 г клубники
- 200 г ягод
- 300 г вафельных трубочек
- 50 мл сахарного сиропа
- 10 г сахарной пудры
Пошаговое приготовление
Начните с подготовки ингредиентов. Включите духовку на 200 градусов, чтобы она разогрелась. Разделите яйца на желтки и белки, следя за тем, чтобы желтки не попали в белки. В двух отдельных емкостях соедините желтки с одной половиной сахара, а белки — со второй.
Взбейте желтки с сахаром до получения воздушной массы. Затем взбейте белки до крепкой пены. Аккуратно объедините белки с желтками, используя лопатку. Не забудьте просеять муку и добавить ванилин, затем аккуратно вмешайте муку в яичную смесь.
Вылейте тесто в смазанную форму и выпекайте 30-35 минут. Проверьте готовность с помощью деревянной шпажки. Когда бисквит будет готов, переверните форму на решетку, чтобы он остыл, сохранив свою пышность.
Для крема взбейте размягченное масло с ванилином. В кастрюле соедините желтки, воду и сгущенное молоко, готовьте на водяной бане до загустения. Разрежьте остывший бисквит на три коржа. Пропитайте их сахарным сиропом и чередуйте слои крема с нарезанными фруктами.
Приготовьте глазурь, смешав какао, сахар, сливки и масло на водяной бане. Залейте торт глазурью и украсьте вафельными трубочками и ягодами. Поставьте торт в холодильник на ночь, чтобы он пропитался.
