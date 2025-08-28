Как легко и быстро приготовить торт со сгущенкой: рецепт, который покорит всех

Вы когда-нибудь пробовали торт со сгущенкой? Это не просто десерт, это настоящий кулинарный шедевр, который удивит даже самых искушенных гурманов. Мягкие бисквитные коржи, нежный крем со сгущенным молоком и шоколадная глазурь — идеальное сочетание, которое никого не оставит равнодушным.

Ингредиенты

4 куриных яйца

250 г сахара

250 г пшеничной муки

2 г ванилина

2 г ванилина

1 банка сгущенного молока

400 г сливочного масла

2 яичных желтка

50 мл воды

3 ст. л. сахара

30 г сливочного масла

4 ст. л. какао

3 ст. л. жирных сливок

2 банана

150 г клубники

200 г ягод

300 г вафельных трубочек

50 мл сахарного сиропа

10 г сахарной пудры

Пошаговое приготовление

Начните с подготовки ингредиентов. Включите духовку на 200 градусов, чтобы она разогрелась. Разделите яйца на желтки и белки, следя за тем, чтобы желтки не попали в белки. В двух отдельных емкостях соедините желтки с одной половиной сахара, а белки — со второй.

Взбейте желтки с сахаром до получения воздушной массы. Затем взбейте белки до крепкой пены. Аккуратно объедините белки с желтками, используя лопатку. Не забудьте просеять муку и добавить ванилин, затем аккуратно вмешайте муку в яичную смесь.

Вылейте тесто в смазанную форму и выпекайте 30-35 минут. Проверьте готовность с помощью деревянной шпажки. Когда бисквит будет готов, переверните форму на решетку, чтобы он остыл, сохранив свою пышность.

Для крема взбейте размягченное масло с ванилином. В кастрюле соедините желтки, воду и сгущенное молоко, готовьте на водяной бане до загустения. Разрежьте остывший бисквит на три коржа. Пропитайте их сахарным сиропом и чередуйте слои крема с нарезанными фруктами.

Приготовьте глазурь, смешав какао, сахар, сливки и масло на водяной бане. Залейте торт глазурью и украсьте вафельными трубочками и ягодами. Поставьте торт в холодильник на ночь, чтобы он пропитался.