таблетки
таблетки
© www.flickr.com by Адам is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Иван Петровский Опубликована сегодня в 2:10

Незаметный барьер на пути к силе: как гормоны переписывают сценарий роста мышц

Гинеколог Дженнифер Ву объяснила влияние оральных контрацептивов на рост мышц у женщин

Вы тренируетесь, постепенно увеличивая количество повторов и подходов, но прогресс внезапно застопорился. Может ли причина быть в противозачаточных таблетках? Этот вопрос уже не первый год вызывает споры, а исследования дают противоречивые ответы.

Некоторые ранние работы предполагали, что гормональная контрацепция может замедлять набор мышечной массы. Например, исследование ‌Journal of Strength and Conditioning‌ за ноябрь 2021 года показало, что у женщин 18-29 лет, принимающих оральные контрацептивы, прирост сухой мышечной массы за 10 недель силовых тренировок был ниже, чем у тех, кто таблетки не принимал. Особенно это касалось препаратов с высоким содержанием синтетического прогестина, который, как предполагают учёные, может связываться с андрогенными рецепторами и снижать их активность, что косвенно отражается на росте мышц.

Не всё так однозначно

Гинеколог Дженнифер Ву из Lenox Hill Hospital подчёркивает, что выборка в исследовании была небольшой, а сами контрацептивы сильно различаются по составу и дозировкам. Объединять их под одну категорию некорректно, ведь гормональный баланс у женщин и так различается. Кроме того, в работе не рассматривались другие формы контрацепции — кольца, импланты, инъекции.

Важная деталь — многие исследования измеряют именно массу, а не силу мышц. А вот тесты на силовые показатели, например, исследование ‌BMC Women's Health‌ 2022 года с 12-недельной программой жима ногами, показали, что и у женщин на таблетках, и без них мышечная сила и толщина волокон росли одинаково.

Что насчёт ВМС

Негормональные методы, такие как медная внутриматочная спираль (ВМС), тоже изучались. Результаты смешанные: в некоторых случаях пользователи ВМС набирали сухую массу, в других — теряли её в пределах 1-1,4 % за год. Разброс данных говорит о том, что реакция организма очень индивидуальна.

Как строить тренировки на фоне контрацепции

По словам врачей, успех в наборе мышечной массы зависит не столько от выбора контрацептива, сколько от вашей программы тренировок и образа жизни. Ключевые факторы: регулярность занятий, прогрессия нагрузки, проработка конкретных групп мышц, восстановление, питание, сон и уровень стресса.

Если вы подозреваете, что ваш контрацептив влияет на результаты, обсудите это с врачом. Возможно, стоит попробовать формулу с меньшим количеством прогестина, но универсального "лучшего варианта для бодибилдеров" нет.

