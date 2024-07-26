Исследователи из Филдовского музея Чикаго, изучив геномы и оперение более 9,4 тыс. видов птиц, установили, что общий предок всех птиц обладал ярким и переливающимся оперением. Это открытие противоречит гипотезам о том, что их предки могли иметь невзрачное оперение.

Исследование подтвердило, что яркая окраска птиц чаще встречается в тропиках и что такие характеристики возникали многократно в ходе эволюции. Найденные окаменелости с яркими перьями из мезозойской эры также поддерживают эту теорию.

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