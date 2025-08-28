Птичье молоко дома: секрет идеальной текстуры, о котором молчат кондитеры

Знаете ли вы, что домашнее суфле может быть нежнее магазинного и напоминать сливочный пломбир? Этот рецепт позволит вам создать воздушный, тающий во рту десерт, который станет украшением любого праздника, особенно в кругу близких женщин. При желании его легко превратить в торт, добавив бисквитную основу.

Ингредиенты

Сметана — 225 г

Сливки (33-35%) — 225 г

Молоко — 150 г

Сахар — 150 г

Желатин — 10 г

Ванилин — 0,5 г

Молоко — 40 мл

Сахар — 35 г

Желатин — 5 г

Вода — 100 мл

Какао — 20 г

Пошаговая инструкция

Используйте охлаждённые сливки и густую сметану. Сахар можно заменить подсластителем по вкусу. Залейте желатин холодным молоком и оставьте на 20 минут. Смешайте сметану с половиной сахара до полного растворения.

В сотейнике соедините набухший желатин, оставшийся сахар и ванилин. Нагревайте на медленном огне, помешивая, до растворения. Остудите. Взбейте охлаждённые сливки до устойчивой пены. Аккуратно смешайте сметану со сливками, затем добавьте остывшую желатиновую смесь, продолжая взбивать.

Перелейте массу в смазанную маслом форму (например, 25x25 см). Накройте плёнкой и уберите в холодильник на 3-4 часа. Залейте желатин для глазури молоком на 15 минут. Смешайте какао и сахар, постепенно вливая воду. Доведите до кипения, снимите с огня. Растопите желатин, влейте в шоколадную смесь, перемешайте и остудите.

Равномерно распределите глазурь по застывшему суфле. Дайте полностью застыть ещё 2 часа в холодильнике.

Советы