Птичье молоко дома: секрет идеальной текстуры, о котором молчат кондитеры
Знаете ли вы, что домашнее суфле может быть нежнее магазинного и напоминать сливочный пломбир? Этот рецепт позволит вам создать воздушный, тающий во рту десерт, который станет украшением любого праздника, особенно в кругу близких женщин. При желании его легко превратить в торт, добавив бисквитную основу.
Ингредиенты
- Сметана — 225 г
- Сливки (33-35%) — 225 г
- Молоко — 150 г
- Сахар — 150 г
- Желатин — 10 г
- Ванилин — 0,5 г
- Молоко — 40 мл
- Сахар — 35 г
- Желатин — 5 г
- Вода — 100 мл
- Какао — 20 г
Пошаговая инструкция
Используйте охлаждённые сливки и густую сметану. Сахар можно заменить подсластителем по вкусу. Залейте желатин холодным молоком и оставьте на 20 минут. Смешайте сметану с половиной сахара до полного растворения.
В сотейнике соедините набухший желатин, оставшийся сахар и ванилин. Нагревайте на медленном огне, помешивая, до растворения. Остудите. Взбейте охлаждённые сливки до устойчивой пены. Аккуратно смешайте сметану со сливками, затем добавьте остывшую желатиновую смесь, продолжая взбивать.
Перелейте массу в смазанную маслом форму (например, 25x25 см). Накройте плёнкой и уберите в холодильник на 3-4 часа. Залейте желатин для глазури молоком на 15 минут. Смешайте какао и сахар, постепенно вливая воду. Доведите до кипения, снимите с огня. Растопите желатин, влейте в шоколадную смесь, перемешайте и остудите.
Равномерно распределите глазурь по застывшему суфле. Дайте полностью застыть ещё 2 часа в холодильнике.
Советы
- Не переборщите с ванилином — его избыток может дать горчинку.
- Для идеальной консистенции взбивайте сливки и смеси на средних оборотах.
- Если хотите торт, выложите суфле на готовый бисквитный корж.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru