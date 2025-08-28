Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
суфле
суфле
© Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 4:11

Птичье молоко дома: секрет идеальной текстуры, о котором молчат кондитеры

Как приготовить торт Птичье молоко в домашних условиях

Знаете ли вы, что домашнее суфле может быть нежнее магазинного и напоминать сливочный пломбир? Этот рецепт позволит вам создать воздушный, тающий во рту десерт, который станет украшением любого праздника, особенно в кругу близких женщин. При желании его легко превратить в торт, добавив бисквитную основу.

Ингредиенты

  • Сметана — 225 г
  • Сливки (33-35%) — 225 г
  • Молоко — 150 г
  • Сахар — 150 г
  • Желатин — 10 г
  • Ванилин — 0,5 г
  • Молоко — 40 мл
  • Сахар — 35 г
  • Желатин — 5 г
  • Вода — 100 мл
  • Какао — 20 г

Пошаговая инструкция

Используйте охлаждённые сливки и густую сметану. Сахар можно заменить подсластителем по вкусу. Залейте желатин холодным молоком и оставьте на 20 минут. Смешайте сметану с половиной сахара до полного растворения.

В сотейнике соедините набухший желатин, оставшийся сахар и ванилин. Нагревайте на медленном огне, помешивая, до растворения. Остудите. Взбейте охлаждённые сливки до устойчивой пены. Аккуратно смешайте сметану со сливками, затем добавьте остывшую желатиновую смесь, продолжая взбивать.

Перелейте массу в смазанную маслом форму (например, 25x25 см). Накройте плёнкой и уберите в холодильник на 3-4 часа. Залейте желатин для глазури молоком на 15 минут. Смешайте какао и сахар, постепенно вливая воду. Доведите до кипения, снимите с огня. Растопите желатин, влейте в шоколадную смесь, перемешайте и остудите.

Равномерно распределите глазурь по застывшему суфле. Дайте полностью застыть ещё 2 часа в холодильнике.

Советы

  • Не переборщите с ванилином — его избыток может дать горчинку.
  • Для идеальной консистенции взбивайте сливки и смеси на средних оборотах.
  • Если хотите торт, выложите суфле на готовый бисквитный корж.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как приготовить салат из куриных желудков: пошаговая инструкция сегодня в 1:55

Ностальгия по домашней кухне: как простой салат может согреть душу

Откройте для себя удивительный мир бюджетной кулинарии с салатом из куриных желудков. Простой и сытный рецепт, который украсит ваш стол!

Читать полностью » Как приготовить запеченные овощи с сыром фета: рекомендации от кулинаров сегодня в 1:43

Не просто салат: скрытый кулинарный приём, который раскрывает настоящий вкус овощей

Откройте секрет идеального салата! Ароматные запечённые овощи, нежная фета, пикантная заправка… Просто, вкусно, беспроигрышно. Подходит к мясу, рыбе или как самостоятельное блюдо. Попробуйте!

Читать полностью » Вафли с ванильным пудингом и бисквитный крем без выпечки: подборка десертов сегодня в 1:09

Знакомые вафли превратились в кулинарное чудо — вкус детства с новым секретом

Простые рецепты, которые превращают обычный день в праздник: вафли с пудингом, бисквитный крем без выпечки и блинный торт с яблоками.

Читать полностью » Приготовление закуски из шпрот: советы по сервировке сегодня в 0:52

Повара скрывают этот трюк: как накормить гостей за 15 минут без ущерба для вкуса

Всего 15 минут — и на вашем столе ароматные бутерброды со шпротами и хрустящим огурцом. Идеально для перекуса и приёма гостей!

Читать полностью » Приготовление шашлыка: кефир смягчает свинину лучше уксуса и лимонного сока сегодня в 0:39

Маринад, который перевернет ваше представление о шашлыке: что знают шеф-повара

Узнайте, как приготовить невероятно сочный шашлык из свинины на кефире! Этот простой рецепт с пошаговыми инструкциями гарантирует отличный результат.

Читать полностью » Рецепт бюджетных хлебных шашлычков из чёрствого хлеба и сыра сегодня в 0:16

Чёрствый хлеб спасает вечером: ужин получается ароматный и сытный

Чёрствый хлеб — не повод выбрасывать продукты. Из него можно приготовить оригинальные шашлычки, которые удивят вкусом и сэкономят деньги.

Читать полностью » Минздрав: БАДы не заменяют клиническое лечение ожирения и не регулируют метаболизм вчера в 23:26

БАДы не лечат, а отвлекают: когда похудение превращается в самообман

Почему таблетки для похудения из аптеки не работают и могут даже навредить? Врач рассказал, как БАДы маскируют настоящие проблемы при ожирении.

Читать полностью » Тренер: при регулярных нагрузках нужно потреблять до 2,2 г белка на килограмм веса в сутки вчера в 22:22

Тренировки дают больше, если правильно есть: как выглядит рацион для силы и выносливости

Какой завтрак обеспечит энергию перед тренировкой? Почему без воды не получится? Тренер раскрывает все правила питания для любителей HIIT и кроссфита.

Читать полностью »

Новости
Дом

Увлажнитель воздуха и кондиционер для белья помогут снизить статическое электричество
Питомцы

Ветеринары: состояние когтей у кошки связано с питанием и возрастом
Спорт и фитнес

Тренировка с бегом и медболом: программа на время для разных уровней
Садоводство

Как защитить растения от жары: проветривание, побелка и мульчирование в теплице
Красота и здоровье

Врач Кусойть: уплотнения и выделения из соска могут быть признаками рака молочной железы
Авто и мото

Автоюрист Шумский: эвакуированный из-за нового знака автомобиль должны вернуть бесплатно
Спорт и фитнес

Тренер Маттью Форцалья рассказал, как тренировать плечи дома с резиновой лентой
Туризм

Черногория и традиции: личный опыт общения с местной семьёй
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru